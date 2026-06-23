Instagram đổ bộ TV Samsung: Bước đi chiến lược biến Reels thành trung tâm giải trí phòng khách Ứng dụng Instagram chính thức có mặt trên TV Samsung tại Mỹ, hỗ trợ xem Reels theo chủ đề và Stories khổ lớn, đồng thời thử nghiệm định dạng video nằm ngang.

Meta đang thực hiện một bước đi quyết liệt nhằm đưa Instagram thoát khỏi giới hạn của màn hình điện thoại thông minh. Sau khi ra mắt trên Amazon Fire TV vào cuối năm 2025 và Google TV vào đầu năm 2026, ứng dụng Instagram hiện đã chính thức cập bến các dòng Samsung Smart TV tại thị trường Mỹ.

Mở rộng trải nghiệm Instagram trên màn hình lớn

Việc đưa Instagram lên TV không chỉ đơn thuần là phóng to giao diện điện thoại. Phiên bản dành cho Samsung Smart TV được thiết kế để tối ưu hóa việc tiêu thụ nội dung video ngắn trong không gian gia đình. Người dùng giờ đây có thể xem trực tiếp các tin (Stories) và thước phim (Reels) với độ phân giải cao trên màn hình lớn.

Người dùng hiện có thể xem các tin (Stories) của Instagram trực tiếp trên màn hình TV.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách tổ chức nội dung. Thay vì cuộn vô tận một cách thụ động, ứng dụng trên TV cho phép phân loại Reels thành các bộ sưu tập theo chủ đề như âm nhạc, thể thao và du lịch. Cách tiếp cận này giúp các nhóm bạn bè hoặc gia đình dễ dàng cùng nhau theo dõi các nội dung yêu thích, biến Instagram thành một nền tảng giải trí chung thay vì trải nghiệm cá nhân đơn lẻ.

Chiến lược thích nghi với định dạng video ngang

Dù nổi tiếng với định dạng video dọc đặc trưng, Instagram đang cho thấy sự linh hoạt đáng kinh ngạc khi tiến vào phòng khách. Meta hiện đang thử nghiệm một khu vực dành riêng cho các video nằm ngang (horizontal videos). Đây là một thay đổi mang tính kỹ thuật quan trọng, giúp các nội dung góc rộng trở nên thân thiện hơn với tỷ lệ khung hình của TV truyền thống.

Bên cạnh đó, hai tính năng mới đang được thử nghiệm bao gồm:

Truyền tải nội dung (Casting): Cho phép người dùng gửi các video hoặc Reels từ bộ sưu tập đã lưu trên điện thoại trực tiếp lên màn hình TV một cách nhanh chóng.

Cho phép người dùng gửi các video hoặc Reels từ bộ sưu tập đã lưu trên điện thoại trực tiếp lên màn hình TV một cách nhanh chóng. Tối ưu hóa tìm kiếm: Hệ thống lọc mới giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các nội dung được quay theo chuẩn màn hình rộng.

Tham vọng cạnh tranh trong không gian giải trí gia đình

Việc hợp tác chặt chẽ với các nhà sáng tạo nội dung để phát triển các định dạng chuyên biệt cho màn hình lớn cho thấy Instagram đang muốn cạnh tranh trực tiếp với YouTube và các nền tảng streaming khác. Instagram không chỉ dừng lại ở các đoạn clip ngắn mà đang khám phá tiềm năng của video dài (long-form) và phát trực tiếp (live streaming) trên TV.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Instagram trên TV Samsung là minh chứng cho thấy Meta đang nỗ lực đa dạng hóa hệ sinh thái, biến mạng xã hội này thành một nền tảng giải trí đa thiết bị, thay vì chỉ phụ thuộc vào thói quen sử dụng điện thoại của người dùng.