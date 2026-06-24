Instagram gặp sự cố kỹ thuật diện rộng khiến hàng nghìn người dùng gián đoạn Nền tảng Instagram ghi nhận đợt gián đoạn dịch vụ lớn vào ngày 23/06/2026 với hơn 1.700 báo cáo lỗi. Sự cố chủ yếu liên quan đến lỗi ứng dụng và kết nối máy chủ.

Nền tảng mạng xã hội Instagram vừa ghi nhận một đợt gián đoạn dịch vụ trên quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng tại Mỹ và nhiều khu vực khác. Theo dữ liệu kỹ thuật, sự cố bắt đầu bùng phát vào khoảng 16:53 (giờ EDT) ngày 23/06/2026, khiến việc truy cập ứng dụng trở nên khó khăn hoặc hoàn toàn bị tê liệt.

Phân tích dữ liệu từ các nền tảng giám sát

Dữ liệu từ Downdetector cho thấy một sự biến động bất thường về lưu lượng báo cáo lỗi. Tại thời điểm đỉnh điểm lúc 17:13 (giờ EDT), hệ thống ghi nhận tới 1.716 báo cáo vi phạm, trong khi mức cơ sở thông thường chỉ là 3 báo cáo. Sự chênh lệch cực lớn này phản ánh một lỗi hệ thống đột ngột thay vì sự suy giảm hiệu suất dần dần.

Người dùng trên toàn thế giới đang gặp phải các vấn đề với Instagram.

Bên cạnh Downdetector, các công cụ giám sát khác cũng xác nhận tình trạng tương tự. Hệ thống Entireweb Status ghi nhận 197 báo cáo trong vòng 24 giờ qua, trong khi StatusGator đã phát tín hiệu cảnh báo từ lúc 11:40 (giờ EDT) cùng ngày, nhấn mạnh vào các lỗi tải trang web và sự cố nhắn tin.

Cơ cấu các loại lỗi kỹ thuật phổ biến

Phân tích sâu hơn vào các báo cáo từ người dùng, sự cố lần này không tập trung vào một điểm duy nhất mà chia thành ba nhóm chính:

Lỗi ứng dụng (60%): Người dùng không thể mở ứng dụng hoặc ứng dụng tự thoát đột ngột.

Người dùng không thể mở ứng dụng hoặc ứng dụng tự thoát đột ngột. Kết nối máy chủ (18%): Không thể thiết lập liên kết với hệ thống máy chủ của Meta.

Không thể thiết lập liên kết với hệ thống máy chủ của Meta. Bảng tin và dòng thời gian (17%): Nội dung mới không được cập nhật hoặc không hiển thị.

Về mặt địa lý, bản đồ nhiệt cho thấy các khiếu nại tập trung dày đặc tại khu vực US East Coast, Los Angeles, San Francisco và hành lang Dallas–Miami. Điều này cho thấy hạ tầng mạng tại các trung tâm dữ liệu lớn đang gặp áp lực hoặc lỗi cấu hình nghiêm trọng.

Bối cảnh các sự cố liên tiếp của Meta

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các dịch vụ của Meta gặp trục trặc trong thời gian gần đây. Trước đó, vào ngày 12/06, một sự cố nghiêm trọng đã làm sập đồng thời Facebook, Instagram, Threads và Messenger trên toàn cầu trong nhiều giờ. Việc các sự cố lặp lại với tần suất dày cho thấy những thách thức trong việc duy trì tính ổn định của cơ sở hạ tầng mạng lưới khổng lồ mà Meta đang vận hành.

Hiện tại, Meta vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cụ thể của đợt gián đoạn ngày 23/06. Trong thời gian chờ đợi hệ thống phục hồi hoàn toàn, người dùng được khuyến nghị thực hiện một số bước kiểm tra cơ bản như chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và dữ liệu di động, buộc dừng ứng dụng (force-quit) hoặc theo dõi các trang trạng thái dịch vụ để cập nhật tình hình mới nhất.