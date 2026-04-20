Intel chính thức ra mắt Core Series 3: Bước tiến mới tích hợp AI cho máy tính phổ thông Dòng vi xử lý Intel Core Series 3 mang kiến trúc hybrid và khả năng xử lý AI đến phân khúc phổ thông, giúp tăng hiệu suất lên tới 47% và tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Intel vừa chính thức công bố dòng vi xử lý Intel Core Series 3 mới, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng cho các hệ thống máy tính phổ thông, doanh nghiệp nhỏ và thiết bị vùng biên. Dòng sản phẩm này được thiết kế để mang lại hiệu năng mạnh mẽ, thời lượng pin dài và đặc biệt là tích hợp sẵn các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị, đáp ứng nhu cầu nâng cấp của thị trường sau chu kỳ 5 năm.

Nâng tầm hiệu năng cho các hệ thống máy tính phổ thông

Intel Core Series 3 mở ra cơ hội tối ưu cho người dùng đang sử dụng những cỗ máy PC cũ. So với các hệ thống máy tính có tuổi thọ 5 năm, dòng vi xử lý mới mang lại hiệu năng đơn luồng vượt trội hơn tới 47% và hiệu năng đa luồng cao hơn tới 41%. Đáng chú ý, sức mạnh xử lý AI trên nhân đồ họa (GPU) ghi nhận mức bứt phá ấn tượng lên đến 2.8 lần.

Sự thay đổi này không chỉ giúp các tác vụ văn phòng trở nên mượt mà hơn mà còn thay đổi kỳ vọng của người dùng về những gì một thiết bị máy tính phân khúc phổ thông có thể thực hiện. Việc tối ưu hóa giữa hiệu suất và điện năng giúp thiết bị duy trì hoạt động ổn định trong suốt ngày dài làm việc.

Kiến trúc hybrid và khả năng xử lý AI vượt trội

Đây là lần đầu tiên Intel đưa kiến trúc kết hợp (hybrid) sẵn sàng cho AI vào dòng Core Series phổ thông. Hệ thống mới có khả năng xử lý các tác vụ AI với tổng hiệu suất tính toán lên đến 40 TOPS. Khi so sánh trực tiếp với thế hệ tiền nhiệm là Intel Core 7 150U, dòng chip mới cho tốc độ xử lý các tác vụ sáng tạo nhanh hơn tới 2.1 lần trong khi mức tiêu thụ điện năng giảm đến 64%.

Bên cạnh sức mạnh tính toán, Intel cũng chú trọng vào khả năng kết nối hiện đại. Dòng vi xử lý này hỗ trợ tối đa hai cổng Thunderbolt 4, tiêu chuẩn mạng Intel Wi-Fi 7 (R2) và Intel Bluetooth 6, đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu và kết nối không dây luôn ở mức cao nhất.

Ứng dụng đa dạng trong hệ sinh thái điện toán vùng biên

Không chỉ giới hạn ở máy tính xách tay, Intel Core Series 3 còn là nguồn sức mạnh mới cho các thiết bị vùng biên (Edge). Từ công nghệ robot, tòa nhà thông minh cho đến các hệ thống bán hàng (POS) và thiết bị đo lường chuyên dụng, dòng chip này cung cấp sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tối ưu hóa chi phí.

Các hệ thống điện toán biên thông minh giờ đây có thể tận dụng khả năng tăng tốc AI để xử lý các tác vụ thị giác và giọng nói ngay tại chỗ, giúp giảm độ trễ và tăng tính bảo mật cho dữ liệu doanh nghiệp.

Lộ trình mở bán và các đối tác sản xuất

Các hệ thống máy tính trang bị Intel Core Series 3 sẽ bắt đầu được phân phối thông qua các đối tác OEM từ ngày 17 tháng 4 năm 2026. Trong khi đó, các thiết bị điện toán vùng biên dự kiến sẽ ra mắt thị trường từ Quý II/2026.

Dưới đây là danh sách các dòng sản phẩm từ những đối tác lớn dự kiến tích hợp vi xử lý mới:

Hãng sản xuất Dòng sản phẩm dự kiến Acer Aspire Go 14, Aspire Go 15, Aspire Go 16 ASUS Vivobook 14/15/17, Vivobook S14/S16, ExpertBook B5 Flip, ExpertBook B3/P3 G2 Colorful Colorfire E14, Colorfire L1 HP Omnibook 5 14 Infinix XBOOK B14/B16 Lenovo ThinkBook, ThinkPad E series, IdeaPad Slim 3i/5i, IdeaCentre AIO 3i MSI Modern 14S, Modern 16S Samsung Galaxy Book 6

Với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn, Intel Core Series 3 hứa hẹn sẽ nhanh chóng phổ cập công nghệ AI và hiệu suất hybrid đến đông đảo người dùng phổ thông trên toàn cầu.