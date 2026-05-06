Intel chuyển giao thiết bị sản xuất chip: Bước ngoặt cho nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam Tập đoàn Intel vừa bàn giao trang thiết bị sản xuất chip cho các cơ sở đào tạo Việt Nam nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là động thái chiến lược hỗ trợ mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.

Intel đã chính thức chuyển giao các thiết bị sản xuất chip cho Việt Nam nhằm phục vụ mục đích đào tạo và nghiên cứu. Đây là bước đi tiên phong của tập đoàn công nghệ Mỹ trong khuôn khổ hợp tác với Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) và Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững tại địa phương.

Thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và nhà máy

Việc ứng dụng thiết bị thực tế vào giảng dạy được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt kinh nghiệm thực tiễn của sinh viên, đặc biệt trong các công đoạn then chốt như đóng gói và kiểm thử vi mạch. Thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết, người học sẽ được trực tiếp vận hành các trang thiết bị chuyên dụng, từ đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Intel chuyển giao thiết bị sản xuất chip, kiến tạo tương lai bán dẫn Việt Nam (Nguồn: VnExpress)

Ông Kenneth Tse, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Intel Products Vietnam, nhận định Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc trao tặng thiết bị không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công mà còn đẩy nhanh khả năng sẵn sàng của nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Sự bùng nổ của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam

Ngành bán dẫn trong nước đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo dữ liệu thực tế, số lượng doanh nghiệp thiết kế vi mạch đã tăng từ 40 lên gần 60 đơn vị chỉ trong hai năm. Ở mảng đóng gói và kiểm thử, con số này cũng tăng gấp đôi, từ 7 lên 15 doanh nghiệp. Hiện tại, Việt Nam sở hữu khoảng 15.000 kỹ sư và 10.000 kỹ thuật viên đang làm việc trong lĩnh vực này.

Chỉ số phát triển Trước đây Hiện tại / Mục tiêu Doanh nghiệp thiết kế vi mạch ~40 ~60 Doanh nghiệp đóng gói & kiểm thử 7 15 Lực lượng kỹ sư hiện tại - ~15.000 Mục tiêu nhân lực đến năm 2030 - 50.000

Chiến lược dài hạn và cơ hội toàn cầu

Theo Chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được Chính phủ ban hành vào tháng 9/2024, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên vào năm 2030. Kế hoạch này đi kèm với việc xây dựng 4 phòng thí nghiệm bán dẫn quốc gia và 18 phòng thí nghiệm cấp cơ sở.

Đáng chú ý, nguồn nhân lực này không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn hướng tới thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu đang thiếu hụt kỹ thuật viên trầm trọng, kỹ sư Việt Nam có cơ hội lớn để tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. Các sản phẩm chiến lược như chip AI, chip IoT và chip chuyên dụng sẽ là trọng tâm phát triển để đảm bảo tự chủ về công nghệ và an ninh quốc gia trong tương lai.