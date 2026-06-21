Intel Core 3 304 Wildcat Lake gây bất ngờ khi bám sát hiệu năng Apple A18 Pro Chip giá rẻ Intel Core 3 304 vừa xuất hiện trên PassMark với điểm số ấn tượng, chỉ kém Apple A18 Pro khoảng 7,7% ở bài thử đơn nhân và bám đuổi sát sao về tổng điểm.

Dòng vi xử lý Wildcat Lake mới của Intel dành cho các mẫu laptop mỏng nhẹ, giá rẻ đang cho thấy tiềm năng hiệu năng đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu mới nhất từ PassMark, mẫu chip cấp thấp Intel Core 3 304 đã ghi nhận mức điểm số tiệm cận với chip Apple A18 Pro trang bị trên MacBook Neo, hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc thiết bị di động phổ thông.

Điểm số dựa trên ba mẫu thử nghiệm; ảnh quảng bá cho dòng vi xử lý Wildcat Lake.

Sức mạnh đơn nhân và tổng thể đầy hứa hẹn

Trong bài kiểm tra đơn nhân (single-thread), Apple A18 Pro trên MacBook Neo đạt 3.982 điểm. Trong khi đó, Intel Core 3 304 đạt 3.676 điểm. Khoảng cách về hiệu suất đơn nhân giữa hai con chip này chỉ rơi vào khoảng 7,7% – một con số rất ấn tượng đối với một bộ vi xử lý thuộc phân khúc phổ thông của Intel khi so sánh với dòng chip cao cấp từ Apple.

Xét về điểm CPU Mark (trung bình cộng của 8 bài kiểm tra khác nhau), sự chênh lệch thậm chí còn nhỏ hơn. Intel Core 3 304 đạt 11.543 điểm, bám sát nút con số 11.804 điểm của Apple A18 Pro. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết thông số dựa trên dữ liệu hiện có:

Tiêu chí so sánh Intel Core 3 304 Apple A18 Pro (MacBook Neo) Điểm đơn nhân 3.676 3.982 Điểm CPU Mark (Tổng) 11.543 11.804 Cấu trúc lõi 5 nhân (1 nhân hiệu năng cao) Đang cập nhật

So sánh Intel Core 3 304 và Apple A18 Pro trên PassMark.

Cấu trúc kỹ thuật và lưu ý về dữ liệu thử nghiệm

Intel Core 3 304 sở hữu cấu hình 5 nhân, trong đó đáng chú ý chỉ có duy nhất một nhân hiệu năng cao (P-core). Việc một con chip với cấu trúc tối giản có thể đạt được điểm số đơn nhân cao cho thấy những cải tiến đáng kể trong kiến trúc Wildcat Lake của Intel nhằm tối ưu hóa hiệu suất trên mỗi xung nhịp.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng kết quả của Intel Core 3 304 hiện mới chỉ dựa trên 3 mẫu thử nghiệm (samples). Khi số lượng thiết bị thương mại tăng lên, điểm số trung bình có thể sẽ có sự thay đổi. Mặc dù vậy, kết quả ở giai đoạn đầu này vẫn là tín hiệu tích cực cho người dùng đang tìm kiếm các giải pháp laptop giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ xử lý tốt.

Hiện tại, một số mẫu laptop đầu tiên xác nhận sẽ trang bị vi xử lý Core 3 304 bao gồm HP OmniBook 3, Lenovo IdeaPad Slim 3i và Chuwi UniBook. Đây được xem là những đối thủ nặng ký đối với MacBook Neo trong phân khúc laptop hướng đến sự linh hoạt và hiệu quả về chi phí.