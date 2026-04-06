Intel nâng cấp chip Nova Lake-S lên 44 nhân để đối đầu AMD X3D Dòng vi xử lý Nova Lake-S của Intel dự kiến sở hữu tới 52 nhân và bộ nhớ đệm bLLC 288MB, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc đua hiệu năng CPU máy tính để bàn.

Sau khi ra mắt dòng Core Ultra 200K Plus, Intel đang tập trung phát triển thế hệ CPU tiếp theo mang tên Nova Lake-S. Theo các báo cáo kỹ thuật mới nhất, dòng chip này sẽ được trang bị cấu hình nhân mạnh mẽ cùng công nghệ bộ nhớ đệm đột phá nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong phân khúc cao cấp.

Nâng cấp cấu hình 44 nhân cho dòng CPU đầu bảng

Thông tin từ chuyên gia rò rỉ Jaykihn trên mạng xã hội X cho biết, Intel đã thực hiện điều chỉnh cấu hình cho biến thể Nova Lake-S cao cấp. Cụ thể, phiên bản vốn có 42 nhân trước đây đã được nâng cấp lên 44 nhân. Sự thay đổi này cho phép Intel sử dụng hai chip tính toán (compute tile) 8P+12E giống hệt nhau, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Tiết lộ từ Jaykihn đăng trên X (Nguồn: X.com)

Bên cạnh biến thể 44 nhân, Intel dự kiến cung cấp cấu hình tối đa lên tới 52 nhân với 288 MB bộ nhớ đệm bLLC. Các phiên bản sử dụng một chip tính toán sẽ có tùy chọn 28 nhân hoặc 24 nhân đi kèm 144 MB bLLC. Việc nâng cấp số lượng nhân và bộ nhớ đệm cho thấy nỗ lực của Intel trong việc duy trì ưu thế đa nhân trước các đối thủ.

Công nghệ bLLC: Lời giải cho bài toán bộ nhớ đệm khổng lồ

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Nova Lake-S chính là bLLC (Big Last Level Cache). Đây là giải pháp bộ nhớ đệm dung lượng lớn được Intel phát triển để đối đầu trực tiếp với dòng chip X3D của AMD vốn sử dụng công nghệ 3D V-Cache.

Khác với cách xếp chồng bộ nhớ của AMD, Intel chọn cách chế tạo bộ nhớ đệm bổ sung trực tiếp trên chip. Cách tiếp cận này hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng trong các tác vụ đòi hỏi truy xuất dữ liệu nhanh như chơi game và xử lý AI, nhưng cũng đi kèm thách thức về chi phí sản xuất cao hơn.

Cấu hình nhân dự kiến Số chip tính toán Bộ nhớ đệm bLLC 52 nhân 2 chip 288 MB 44 nhân 2 chip 288 MB 28 nhân 1 chip 144 MB 24 nhân 1 chip 144 MB

Phân khúc giá và lộ trình ra mắt dự kiến

Do chi phí sản xuất bLLC đắt đỏ, các mẫu CPU trang bị công nghệ này dự kiến sẽ có giá thành cao hơn các biến thể thông thường. Một số nguồn tin cho rằng Intel có thể giới thiệu phân khúc tên gọi mới là "Core Ultra X" để định vị các dòng chip đầu bảng sở hữu hai chip tính toán và 288 MB bộ nhớ đệm bLLC.

Đáng chú ý, không chỉ dòng K-series (mở khóa ép xung), các phiên bản Nova Lake không thuộc dòng K cũng có khả năng được tích hợp bLLC. Điều này giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn hiệu năng cao với mức chi phí dễ tiếp cận hơn so với dòng cao cấp nhất.

Thời điểm ra mắt của Nova Lake đã bị đẩy lùi sang năm 2027 do tình trạng thiếu hụt linh kiện kéo dài (Nguồn: X.com)

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ đợi lâu hơn dự kiến. Thay vì ra mắt vào nửa cuối năm nay, các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng lộ trình của Nova Lake đã bị đẩy lùi sang năm 2027. Nguyên nhân được cho là do tình trạng thiếu hụt linh kiện kéo dài và những tác động từ tình hình địa chính trị toàn cầu làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Intel.