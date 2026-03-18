Intel ra mắt dòng Core Ultra Series 3 tại Việt Nam: Tiến trình 18A và pin 27 giờ Thế hệ vi xử lý Panther Lake chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với bước nhảy vọt về hiệu năng AI đạt 50 TOPS và thời lượng sử dụng pin ấn tượng trên các dòng AI PC mới.

Vào ngày 17/3/2026, Intel đã chính thức ra mắt thế hệ vi xử lý Core Ultra Series 3 tại thị trường Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược trong cuộc đua điện toán AI, mang đến những cải tiến sâu về kiến trúc và hiệu suất năng lượng trên các dòng máy tính xách tay thế hệ mới.

Đột phá kiến trúc từ tiến trình sản xuất Intel 18A

Thế hệ vi xử lý mới với tên mã Panther Lake được xây dựng trên tiến trình Intel 18A hoàn toàn mới. Nền tảng kiến trúc này được tối ưu hóa nhằm đạt được sự cân bằng giữa sức mạnh đồ họa, khả năng tính toán trí tuệ nhân tạo và khả năng tiết kiệm điện năng tối đa trên các thiết bị di động.

Một trong những thông số ấn tượng nhất mà Intel công bố là thời lượng pin có thể đạt tới 27 tiếng. Đây được xem là con số kỷ lục đối với các dòng laptop Windows mỏng nhẹ hiện nay, giải quyết triệt để vấn đề hao hụt năng lượng thường thấy trên các thế hệ chip cũ và tạo ưu thế cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip kiến trúc ARM.

Sức mạnh xử lý AI nội bộ đạt ngưỡng 50 TOPS

Điểm nhấn công nghệ của Core Ultra Series 3 nằm ở bộ xử lý thần kinh (NPU) với hiệu suất chạm ngưỡng 50 TOPS. Thông số này cho phép các thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ AI và công cụ làm việc thông minh ngay trên phần cứng cục bộ, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đám mây như trước đây.

Bên cạnh khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo, Intel cũng tích hợp kiến trúc đồ họa Xe3 thế hệ mới. Cải tiến này giúp nâng cao đáng kể hiệu năng chơi game và xử lý hình ảnh chuyên nghiệp trên các dòng laptop siêu mỏng, vốn luôn bị giới hạn bởi không gian tản nhiệt hẹp.

Mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận thị trường

Theo ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia của Intel tại Việt Nam, đây là bước tiến quan trọng mang tính bước ngoặt trong lộ trình phát triển điện toán cá nhân của hãng. Sự xuất hiện của Core Ultra Series 3 được xem là lời giải cho nhu cầu về một chiếc AI PC thực thụ cho công việc dài hạn.

Hiện nay, người dùng tại Việt Nam đã có thể tiếp cận hàng loạt mẫu máy tính trang bị vi xử lý mới từ các đối tác lớn như Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo và MSI thông qua các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Tiêu điểm sản phẩm: Lenovo ThinkPad E14 Gen 7

Trong số các sản phẩm đầu tiên sử dụng nền tảng mới, Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 nổi bật với sự kết hợp giữa thiết kế bền bỉ truyền thống và sức mạnh của vi xử lý Intel Core Ultra 5-226V.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5-226V Bộ nhớ RAM 16GB Ổ cứng lưu trữ 512GB PCIe SSD Màn hình 14.0 inch WUXGA

Sản phẩm này được đánh giá cao nhờ khả năng đa nhiệm mượt mà, tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh và màn hình hiển thị sắc nét, phù hợp cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp và người dùng sáng tạo nội dung.