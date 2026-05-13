Intel và Apple ký kết thỏa thuận sản xuất chip: Bước ngoặt mới cho chuỗi cung ứng Mỹ Sau đàm phán kéo dài, Intel chính thức trở thành đối tác sản xuất chip cho Apple, mở đường cho việc ra mắt các vi xử lý dòng M và A-series trên tiến trình 2nm tại Mỹ.

Sau hơn một năm đàm phán căng thẳng, Apple và Intel đã đạt được thỏa thuận hợp tác sản xuất chip, theo thông tin từ Wall Street Journal (WSJ). Thỏa thuận này không chỉ đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của Intel dưới sự dẫn dắt của giám đốc điều hành Lip-Bu Tan mà còn là động thái chiến lược của Apple nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào TSMC.

Sự can thiệp của Chính phủ Mỹ và các liên minh công nghệ

Thỏa thuận này được cho là có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ các yếu tố chính trị và kinh tế vĩ mô. Vào mùa hè năm 2025, Chính phủ Mỹ đã chuyển đổi gần 9 tỷ USD tiền trợ cấp liên bang thành cổ phiếu, giúp nhà nước nắm giữ 10% cổ phần tại Intel. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đóng vai trò then chốt khi liên tục gặp gỡ các lãnh đạo công nghệ hàng đầu như CEO Tim Cook của Apple, Elon Musk của SpaceX và Jensen Huang của Nvidia để thuyết phục họ hợp tác với Intel.

Trước Apple, Intel đã thành công trong việc ký kết hợp đồng với SpaceX và Nvidia. Đáng chú ý, Nvidia đã công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để sản xuất CPU tùy chỉnh cho trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Elon Musk và Intel cũng đang triển khai dự án Terafab tại Texas nhằm sản xuất chip cho Tesla, xAI và SpaceX.

Lộ trình chip 2nm cho iPhone và máy tính Mac

Việc hợp tác với Intel cho phép Apple chủ động hơn trong việc đưa dây chuyền sản xuất về lại Bắc Mỹ. Theo các chuyên gia phân tích, lộ trình sử dụng các tiến trình tiên tiến của Intel đã bắt đầu thành hình. Cụ thể, các nhà phân tích từ GF Securities và Ming-Chi Kuo đã đưa ra những dự báo về lộ trình sản phẩm như sau:

Thời điểm dự kiến Dòng sản phẩm Tiến trình kỹ thuật Giữa năm 2027 Chip dòng M cấp thấp Intel 18A (tương đương 2nm) Năm 2028 Chip A22 cho iPhone Intel 14A

Tiến trình 18A là một trong những công nghệ 2nm tiên tiến nhất hiện nay, dự kiến sẽ được sản xuất sớm nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Việc Apple cân nhắc sử dụng tiến trình 14A cho chip A22 trên iPhone năm 2028 cho thấy sự tin tưởng dần được thiết lập đối với năng lực sản xuất của Intel.

Tầm nhìn chiến lược và tính tự chủ công nghệ

Mặc dù đại diện Apple và Intel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng động thái này được đánh giá là mang lại lợi ích cho cả hai bên. Với Apple, việc đa dạng hóa đối tác giúp giảm thiểu rủi ro địa chính trị. Với Intel, đây là cơ hội vàng để khẳng định lại vị thế trong mảng đúc thuê chip (foundry), mảng kinh doanh vốn đã gặp nhiều khó khăn trước khi ông Lip-Bu Tan tiếp quản vị trí điều hành.

Sự kết hợp giữa thiết kế ưu việt của Apple và hạ tầng sản xuất đang được vực dậy của Intel hứa hẹn sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho bản đồ bán dẫn toàn cầu trong những năm tới.