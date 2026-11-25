Inter 2-0 VfB Stuttgart: Inter giành chiến thắng
Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi cùng thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter tiếp đón VfB Stuttgart.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Inter 56% - 44% VfB Stuttgart, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0.
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Marcus Thuram (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Inter 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 36'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 55% - 45% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 41'Thay người
Phút 41' (Inter): Federico Dimarco vào sân thay Alessandro Bastoni.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 60% - 40% VfB Stuttgart, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 55'VAR
Phút 55': Phạt đền được công nhận — Federico Dimarco (Inter).
- 57'BÀN THẮNG! Inter (1-0)
Phút 57': Petar Sučić (Inter) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 61'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 59% - 41% VfB Stuttgart, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 3; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Josha Vagnoman.
- 64'Thay người
Phút 64' (VfB Stuttgart): Deniz Undav vào sân thay Chris Führich.
- 69'Thay người
Phút 69' (Inter): Lautaro Martínez vào sân thay Marcus Thuram.
- 69'Thay người
Phút 69' (Inter): Curtis Jones vào sân thay Henrikh Mkhitaryan.
- 71'Thay người
Phút 71' (VfB Stuttgart): Angelo Stiller vào sân thay Nikolas Nartey.
- 71'Thay người
Phút 71' (VfB Stuttgart): Luca Jaquez vào sân thay Finn Jeltsch.
- 73'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Inter 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 9 - 4; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.
- 74'BÀN THẮNG! Inter (2-0)
Phút 74': Lautaro Martínez (Inter) lập công (kiến tạo: Federico Dimarco). Tỷ số: 2 - 0.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Manuel Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Thay người
Phút 84' (VfB Stuttgart): Tiago Tomás vào sân thay Bilal El Khannouss.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Inter 53% - 47% VfB Stuttgart, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 86'Thay người
Phút 86' (Inter): Aleksandar Stankovic vào sân thay Nicolò Barella.
- 86'Thay người
Phút 86' (Inter): Andy Diouf vào sân thay Pio Esposito.
- KTKết thúc: Inter 2-0 VfB Stuttgart
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 04:53 26/11/2026
Inter và VfB Stuttgart cùng bước vào trận đấu với phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Cuộc gặp lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza vì thế là màn so tài giữa hai đối thủ đang ở trạng thái tốt.
Hai đội cùng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua
Trong 5 trận gần nhất, Inter có chuỗi kết quả khá cân bằng: hòa ở trận mới nhất, trước đó thắng liên tiếp 2 trận, thua 1 trận rồi thắng ở trận sớm nhất. Như vậy, đội chủ nhà thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong khoảng thời gian này.
Thống kê của VfB Stuttgart gần như trùng khớp. Đội khách cũng hòa ở trận gần nhất, thắng ngay trước đó, thua 1 trận, rồi thắng hai trận sớm nhất. Họ cũng có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.
Cùng hòa ở trận vừa qua, cùng tìm đà đi lên
Điểm chung đáng chú ý là cả hai đều chưa thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, kết quả hòa không làm gián đoạn chuỗi phong độ tích cực, vì mỗi đội đều có tới 3 chiến thắng trong 5 trận. Với Inter và VfB Stuttgart, trận này là cơ hội để chứng minh phong độ ấy có tính ổn định.
Thêm vào đó, mỗi đội đều chỉ thua đúng 1 trận trong chuỗi 5 trận. Điều này cho thấy hai bên thường giữ được sự chắc chắn, không dễ bị bỏ lại phía sau trong các trận gần đây.
Thứ hạng chưa phản ánh phong độ
Dù phong độ gần đây khá tốt, vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội còn khiêm tốn. VfB Stuttgart đứng hạng 15 với 7 điểm, còn Inter xếp hạng 17 với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.
Chênh lệch mong manh này khiến mỗi điểm số trong trận đấu đều có giá trị. Đội thắng có thể vượt đối thủ trên bảng xếp hạng, còn kết quả hòa sẽ giữ nguyên khoảng cách sít sao như hiện tại.
Điểm then chốt của trận đấu
Khi hai đội có thành tích gần đây giống nhau đến vậy, sự khác biệt nhiều khả năng đến từ khả năng kiểm soát nhịp độ và tính kỷ luật. Trận đấu có thể được quyết định bởi đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn và hạn chế sai sót trong những khoảnh khắc then chốt.
Lợi thế sân nhà thuộc về Inter, nhưng đội chủ nhà không thể chủ quan trước một VfB Stuttgart đang có phong độ tương đương. Vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai bên đều có cơ sở để hướng tới chiến thắng.
Nhận định
Mọi chỉ dấu đều cho thấy đây là cuộc gặp cân bằng giữa hai đội đang vào phom. Phong độ 5 trận gần nhất giống nhau, thứ hạng cách nhau 1 điểm và cả hai cùng muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, khó lường sẽ diễn ra tại San Siro.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)