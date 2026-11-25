Inter 2-0 VfB Stuttgart: Inter giành chiến thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi cùng thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

Inter 2 - 0 VfB Stuttgart Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón VfB Stuttgart.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 56% - 44% VfB Stuttgart, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

13' Thẻ vàng Phút 13': Marcus Thuram (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.

36' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 55% - 45% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

41' Thay người Phút 41' (Inter): Federico Dimarco vào sân thay Alessandro Bastoni.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thẻ vàng Phút 48': Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 60% - 40% VfB Stuttgart, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 2.

55' VAR Phút 55': Phạt đền được công nhận — Federico Dimarco (Inter).

57' BÀN THẮNG! Inter (1-0) Phút 57': Petar Sučić (Inter) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

61' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 59% - 41% VfB Stuttgart, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 8 - 3; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Josha Vagnoman.

64' Thay người Phút 64' (VfB Stuttgart): Deniz Undav vào sân thay Chris Führich.

69' Thay người Phút 69' (Inter): Lautaro Martínez vào sân thay Marcus Thuram.

69' Thay người Phút 69' (Inter): Curtis Jones vào sân thay Henrikh Mkhitaryan.

71' Thay người Phút 71' (VfB Stuttgart): Angelo Stiller vào sân thay Nikolas Nartey.

71' Thay người Phút 71' (VfB Stuttgart): Luca Jaquez vào sân thay Finn Jeltsch.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter 54% - 46% VfB Stuttgart, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 9 - 4; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 3.

74' BÀN THẮNG! Inter (2-0) Phút 74': Lautaro Martínez (Inter) lập công (kiến tạo: Federico Dimarco). Tỷ số: 2 - 0.

78' Thẻ vàng Phút 78': Manuel Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (VfB Stuttgart): Tiago Tomás vào sân thay Bilal El Khannouss.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter 53% - 47% VfB Stuttgart, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 9 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Inter): Aleksandar Stankovic vào sân thay Nicolò Barella.

86' Thay người Phút 86' (Inter): Andy Diouf vào sân thay Pio Esposito.

KT Kết thúc: Inter 2-0 VfB Stuttgart Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 04:53 26/11/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-3 · HLV S. Hoeneb 1 Josep Martínez 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 99 D. Spence 23 N. Barella 8 P. Sučić 22 H. Mkhitaryan 30 Carlos Augusto 94 F. Esposito 9 M. Thuram 41 D. Seimen 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 4 J. Vagnoman 28 N. Nartey 47 Y. Spalt 7 Mittelstädt 11 El Khannouss 9 E. Demirović 10 C. Führich Dự bị Inter 12 R. Di Gennaro 49 I. Provedel 5 A. Stanković 44 Leonardo Bovo 32 F. Dimarco 17 A. Diouf 6 J. Stones 21 C. Jones 53 M. Lavelli VfB Stuttgart 1 F. Bredlow 14 L. Jaquez 16 A. Karazor 18 J. Leweling 17 D. Pejčinović 21 G. Prömel 44 L. Sauer 6 A. Stiller 8 Tiago Tomás Cập nhật đội hình lúc 02:35 26/11/2026

Inter Thống kê VfB Stuttgart 51% Kiểm soát bóng 49% 20 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 2 11 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật P. Sučić Inter 1 bàn Lautaro Martínez Inter 1 bàn F. Dimarco Inter 1 kiến tạo · điểm 7.8 Y. Bisseck Inter Điểm 7.66 A. Bastoni Inter Điểm 7.48 N. Barella Inter Điểm 7.2

Inter và VfB Stuttgart cùng bước vào trận đấu với phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Cuộc gặp lúc 03:00 ngày 26/11/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza vì thế là màn so tài giữa hai đối thủ đang ở trạng thái tốt.

Hai đội cùng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua

Trong 5 trận gần nhất, Inter có chuỗi kết quả khá cân bằng: hòa ở trận mới nhất, trước đó thắng liên tiếp 2 trận, thua 1 trận rồi thắng ở trận sớm nhất. Như vậy, đội chủ nhà thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong khoảng thời gian này.

Thống kê của VfB Stuttgart gần như trùng khớp. Đội khách cũng hòa ở trận gần nhất, thắng ngay trước đó, thua 1 trận, rồi thắng hai trận sớm nhất. Họ cũng có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Cùng hòa ở trận vừa qua, cùng tìm đà đi lên

Điểm chung đáng chú ý là cả hai đều chưa thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, kết quả hòa không làm gián đoạn chuỗi phong độ tích cực, vì mỗi đội đều có tới 3 chiến thắng trong 5 trận. Với Inter và VfB Stuttgart, trận này là cơ hội để chứng minh phong độ ấy có tính ổn định.

Thêm vào đó, mỗi đội đều chỉ thua đúng 1 trận trong chuỗi 5 trận. Điều này cho thấy hai bên thường giữ được sự chắc chắn, không dễ bị bỏ lại phía sau trong các trận gần đây.

Thứ hạng chưa phản ánh phong độ

Dù phong độ gần đây khá tốt, vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội còn khiêm tốn. VfB Stuttgart đứng hạng 15 với 7 điểm, còn Inter xếp hạng 17 với 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm.

Chênh lệch mong manh này khiến mỗi điểm số trong trận đấu đều có giá trị. Đội thắng có thể vượt đối thủ trên bảng xếp hạng, còn kết quả hòa sẽ giữ nguyên khoảng cách sít sao như hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội có thành tích gần đây giống nhau đến vậy, sự khác biệt nhiều khả năng đến từ khả năng kiểm soát nhịp độ và tính kỷ luật. Trận đấu có thể được quyết định bởi đội nào duy trì được sự ổn định tốt hơn và hạn chế sai sót trong những khoảnh khắc then chốt.

Lợi thế sân nhà thuộc về Inter, nhưng đội chủ nhà không thể chủ quan trước một VfB Stuttgart đang có phong độ tương đương. Vì vậy, đây là trận đấu mà cả hai bên đều có cơ sở để hướng tới chiến thắng.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều cho thấy đây là cuộc gặp cân bằng giữa hai đội đang vào phom. Phong độ 5 trận gần nhất giống nhau, thứ hạng cách nhau 1 điểm và cả hai cùng muốn cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Một trận đấu giằng co, khó lường sẽ diễn ra tại San Siro.

Inter 5 trận gần nhất H T T B T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất H T B T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 14 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 15 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T 16 Bodo/Glimt 5 2 1 2 -4 7 T H B T B 17 Inter 4 2 0 2 +2 6 T T B B 18 Lask Linz 5 2 0 3 0 6 B T T B B … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Inter ✚ A. Bonny (Muscle Injury) ✚ H. Calhanoglu (Muscle Injury) ✚ P. Zielinski (Foot Injury) VfB Stuttgart ✚ S. Drljaca (Off the roster) ✚ L. Stergiou (Off the roster) ✚ L. Sauer (Muscle Injury)