Inter 2-1 Fiorentina: Inter giành chiến thắng Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 19 điểm, tiếp đón Fiorentina lúc 18h30 ngày 25/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

Inter 2 - 1 Fiorentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón Fiorentina.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 56% - 44% Fiorentina, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 56% - 44% Fiorentina, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 52% - 48% Fiorentina, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 55% - 45% Fiorentina, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 3.

51' Thay người Phút 51' (Fiorentina): Viery vào sân thay Marin Pongračić.

62' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 56% - 44% Fiorentina, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 4.

64' Thay người Phút 64' (Inter): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Pio Esposito.

65' BÀN THẮNG! Fiorentina (0-1) Phút 65': Álex Jiménez (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Nicolo Fagioli). Tỷ số: 0 - 1.

70' Thẻ vàng Phút 70': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Franco Mastantuono.

75' Thay người Phút 75' (Fiorentina): Domilson Dodo vào sân thay Álex Jiménez.

75' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 58% - 42% Fiorentina, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 6.

77' Thay người Phút 77' (Inter): Federico Dimarco vào sân thay Alessandro Bastoni.

78' Thay người Phút 78' (Inter): Piotr Zieliński vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.

78' Thay người Phút 78' (Inter): Petar Sučić vào sân thay Henrikh Mkhitaryan.

83' Thay người Phút 83' (Fiorentina): Beto vào sân thay Mateo Pellegrino.

83' Thay người Phút 83' (Fiorentina): João Mário vào sân thay Alieu Njie.

85' Thay người Phút 85' (Inter): Mattheo Lavelli vào sân thay Nicolò Barella.

87' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 60% - 40% Fiorentina, dứt điểm 24 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 6.

90+1' BÀN THẮNG! Inter (1-1) Phút 90+1': Marcus Thuram (Inter) lập công (kiến tạo: Andy Diouf). Tỷ số: 1 - 1.

90+7' BÀN THẮNG! Inter (2-1) Phút 90+7': Piotr Zieliński (Inter) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Inter 2-1 Fiorentina Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 20:33 25/10/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli 49 I. Provedel 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 95 A. Bastoni 17 A. Diouf 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 22 H. Mkhitaryan 30 Carlos Augusto 9 M. Thuram 94 F. Esposito 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 5 M. Pongračić 21 Valde 27 C. Ndour 44 N. Fagioli 4 Brescianini 30 Franco Mastantuono 32 Mateo Pellegrino 25 A. Njie Dự bị Inter 8 P. Sučić 99 D. Spence 5 A. Stanković 48 M. Mosconi 14 A. Bonny 46 L. Bovio 12 R. Di Gennaro 32 F. Dimarco 51 L. Jakirović Fiorentina 23 Beto 33 Viery 53 Christensen 2 Dodô 29 W. Gnonto 42 Inao OulaÃ¯ 17 João Mário 19 L. Lezzerini 28 Pote Cập nhật đội hình lúc 18:02 25/10/2026

Inter Thống kê Fiorentina 63% Kiểm soát bóng 37% 33 Dứt điểm 7 11 Trúng đích 2 6 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật M. Thuram Inter 1 bàn P. Zieliński Inter 1 bàn Álex Jiménez Fiorentina 1 bàn A. Diouf Inter 1 kiến tạo · điểm 7.7 N. Fagioli Fiorentina 1 kiến tạo · điểm 7.38 M. Akanji Inter Điểm 7.2

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ 2 với 19 điểm và tiếp đón Fiorentina, đội đứng hạng 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18:30 ngày 25/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza. Với chủ nhà, đây là dịp để giữ nhịp bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Inter giữ vị thế bám đuổi ở nhóm đầu

Với 19 điểm, Inter đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà đã tạo được nền tảng vững chắc ở giai đoạn đầu mùa. Mỗi trận thắng lúc này giúp họ duy trì áp lực lên đội đầu bảng.

Chính vì vậy, trận gặp đối thủ đang ở nửa cuối bảng xếp hạng là cơ hội để Inter củng cố vị thế. Nếu để mất điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, họ sẽ tự làm khó mình trong cuộc đua phía trên.

Phong độ: Inter ổn định, Fiorentina chưa thoát khó khăn

Inter thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Cụ thể, đội chủ nhà đang có 2 trận thắng liên tiếp gần đây. Trước đó họ thua một trận, rồi thắng 2 trận ở những vòng cũ hơn. Đây là chuỗi phong độ tốt, cho thấy Inter có khả năng hồi phục nhanh sau thất bại.

Ngược lại, Fiorentina thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đáng lưu ý, đội khách đang thua 2 trận liên tiếp gần đây, sau khi từng có 2 chiến thắng ở những vòng cũ hơn. Đà đi xuống này khiến họ bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Fiorentina thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt khi đối đầu với đội bóng thành Florence.

Dù vậy, một chiến thắng của Fiorentina trong chuỗi đó là lời nhắc rằng Inter không thể chủ quan. Đội khách từng làm được điều mà ít đối thủ làm được trước chủ nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng và điểm then chốt

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 15 điểm, với Inter hạng 2 và Fiorentina hạng 18. Chênh lệch này phản ánh đúng sự khác biệt về vị thế và mục tiêu của hai bên. Một bên đang nhắm đến nhóm đầu bảng, bên còn lại cần điểm số để cải thiện tình hình.

Về mặt chiến thuật, điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ của Inter trên sân nhà. Với phong độ đang tốt và lợi thế sân bãi, chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công. Fiorentina, với 4 điểm và đà thua gần đây, có thể phải tìm cách giữ chặt khu vực phòng ngự và chờ cơ hội.

Nhận định

Mọi chỉ dấu từ phong độ, thành tích đối đầu đến vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Inter. Chủ nhà đang trên đà tích cực, trong khi Fiorentina chưa tìm được lối thoát khỏi chuỗi trận khó khăn.

Nếu giữ được sự tập trung và duy trì phong độ, Inter hoàn toàn có thể tận dụng trận đấu này để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, Fiorentina vẫn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà để lỡ nhịp ở những phút đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 3 thắng 1 hòa Fiorentina · 1 thắng Fiorentina 1 - 1 Inter Hòa Inter 3 - 0 Fiorentina INT Inter 2 - 1 Fiorentina INT Fiorentina 3 - 0 Inter FIO Fiorentina 0 - 1 Inter INT

Inter 5 trận gần nhất T T B T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 9 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất B B H T T 7 Trận 1-1-5 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 2 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T … 17 Genoa 7 1 1 5 -8 4 B T B H B 18 Fiorentina 7 1 1 5 -9 4 B B H T B 19 Parma 8 1 1 6 -10 4 B B B T B …

Tình hình lực lượng Inter ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ B. Pavard (Thigh Injury) ✚ M. Spinacce (Inactive) ✚ J. Stones (Injury) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) Fiorentina ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)