Inter 3-4 Club Brugge KV: Club Brugge KV giành chiến thắng
Inter và Club Brugge KV cùng đang có phong độ cao, lần lượt thắng 3 và 4 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 14/10/2026 tại San Siro.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter tiếp đón Club Brugge KV.
- 13'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 65% - 35% Club Brugge KV, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 25'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 54% - 46% Club Brugge KV, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Jorne Spileers (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 29'Thẻ vàng
Phút 29': Hakan Çalhanoğlu (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).
- 30'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (0-1)
Phút 30': Nicolo Tresoldi (Club Brugge KV) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.
- 37'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 54% - 46% Club Brugge KV, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Manuel Akanji (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).
- 44'BÀN THẮNG! Inter (1-1)
Phút 44': Lautaro Martínez (Inter) lập công (kiến tạo: Federico Dimarco). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 51% - 49% Club Brugge KV, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 61'Thay người
Phút 61' (Club Brugge KV): Lee Han-beom vào sân thay Jorne Spileers.
- 61'Thay người
Phút 61' (Club Brugge KV): Félix Lemaréchal vào sân thay Hugo Vetlesen.
- 61'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 55% - 45% Club Brugge KV, dứt điểm 23 - 6 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 5.
- 63'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (1-2)
Phút 63': Nicolo Tresoldi (Club Brugge KV) lập công (kiến tạo: Carlos Forbs). Tỷ số: 1 - 2.
- 67'Thay người
Phút 67' (Inter): Petar Sučić vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.
- 67'Thay người
Phút 67' (Inter): Pio Esposito vào sân thay Marcus Thuram.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Jan Virgili Tenas (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng.
- 72'Thay người
Phút 72' (Club Brugge KV): Hugo Siquet vào sân thay Kyriani Sabbe.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Lee Han-beom (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 55% - 45% Club Brugge KV, dứt điểm 24 - 9 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 5.
- 74'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (1-3)
Phút 74': Nicolo Tresoldi (Club Brugge KV) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 78'Thay người
Phút 78' (Inter): Ange-Yoan Bonny vào sân thay Nicolò Barella.
- 78'Thay người
Phút 78' (Inter): Djed Spence vào sân thay Federico Dimarco.
- 81'BÀN THẮNG! Inter (2-3)
Phút 81': Lautaro Martínez (Inter) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Ivan Leko (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 83'Thay người
Phút 83' (Club Brugge KV): Romeo Vermant vào sân thay Nicolo Tresoldi.
- 83'Thay người
Phút 83' (Club Brugge KV): Mamadou Diakhon vào sân thay Jan Virgili Tenas.
- 86'Inter ép sân
Cầm bóng: Inter 55% - 45% Club Brugge KV, dứt điểm 24 - 9 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 5.
- 87'BÀN THẮNG! Club Brugge KV (2-4)
Phút 87': Romeo Vermant (Club Brugge KV) lập công (kiến tạo: Carlos Forbs). Tỷ số: 2 - 4.
- 88'Thay người
Phút 88' (Inter): Aleksandar Stankovic vào sân thay Piotr Zieliński.
- 90+3'BÀN THẮNG! Inter (3-4)
Phút 90+3': Ange-Yoan Bonny (Inter) lập công (kiến tạo: Aleksandar Stankovic). Tỷ số: 3 - 4.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Félix Lemaréchal (Club Brugge KV) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Inter 3-4 Club Brugge KV
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.
Cập nhật lúc 03:57 14/10/2026
Inter và Club Brugge KV bước vào trận đấu này trong trạng thái hưng phấn. Đội chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng tới 4 trong 5 lần ra sân gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.
Hai đội cùng mang phong độ cao đến San Siro
Khi cả hai đội đều đang chơi tốt, trận đấu hứa hẹn là cuộc đọ sức cân bằng, trong đó tinh thần và sự tự tin có thể đóng vai trò quyết định. Cả Inter lẫn Club Brugge KV đều có chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây, và không đội nào cần chứng minh mình đang đi đúng hướng.
Inter: thắng liền hai trận gần nhất
Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là hai kết quả mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội chủ nhà đang đi lên đúng thời điểm.
Trước hai trận thắng đó, Inter có một trận hòa xen giữa một chiến thắng và một thất bại ở quãng sớm hơn trong chuỗi. Nhìn tổng thể, đây là chuỗi kết quả khá ổn định. Việc thắng liên tiếp ở hai trận mới nhất giúp Inter có thêm niềm tin khi thi đấu trên sân nhà.
Club Brugge KV: chuỗi ba trận thắng liên tiếp
Club Brugge KV thậm chí còn có phong độ nhỉnh hơn về mặt kết quả. Họ thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó ba trận mới nhất đều là chiến thắng.
Thất bại duy nhất của đội khách nằm ở trận thứ tư tính ngược từ hiện tại, và ngay sau đó họ đã lấy lại mạch thắng. Khả năng hồi phục nhanh sau một trận thua là điểm cộng đáng kể, nhất là với đội phải làm khách trên một sân đấu lớn như San Siro.
Vị trí trên bảng xếp hạng: hai đội sát nhau
Trên bảng xếp hạng, Club Brugge KV đứng hạng 24 và Inter đứng hạng 25. Cả hai cùng có 0 điểm, nên khoảng cách giữa hai đội gần như không đáng kể.
Chính vì vậy, trận đấu này là dịp để cả hai đội khẳng định phong độ tốt của mình bằng kết quả cụ thể. Đội nào tận dụng tốt hơn đà thăng hoa sẽ có lợi thế rõ rệt về tâm lý ở những trận tiếp theo.
Điểm then chốt của cuộc đối đầu
Khi hai đội cùng có phong độ cao và vị trí xếp hạng sát nhau, những chi tiết nhỏ thường định đoạt trận đấu. Có ba yếu tố đáng theo dõi.
- Sự tự tin: Inter vừa thắng hai trận liền, còn Club Brugge KV đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Đội nào duy trì được sự hưng phấn lâu hơn sẽ nắm lợi thế.
- Khả năng giữ nhịp: Cả hai đều có một trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, nên đội nào hạn chế sai sót tốt hơn sẽ dễ kiểm soát thế trận.
- Yếu tố sân nhà: Inter được thi đấu trên San Siro, trong khi Club Brugge KV có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Hai lợi thế này được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cân bằng thú vị.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội đang ở trạng thái tốt và cùng muốn khởi động chiến dịch của mình bằng một kết quả tích cực. Với phong độ và vị trí xếp hạng sát nhau, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và chỉ được phân định bởi những khoảnh khắc nhỏ.
Inter có lợi thế sân nhà và đà thắng hai trận gần nhất. Club Brugge KV đáp lại bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp và tỷ lệ thắng cao hơn trong 5 trận vừa qua. Cuộc so tài tại San Siro vì thế hứa hẹn hấp dẫn đối với người hâm mộ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)