Inter 4-0 Genoa: Inter giành chiến thắng Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 29 điểm. Họ tiếp Genoa, đội xếp hạng 10, tại San Siro lúc 02:45 ngày 29/11/2026.

Inter 4 - 0 Genoa Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón Genoa.

13' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 78% - 22% Genoa, phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Nicolò Barella (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 76% - 24% Genoa, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Carlos Augusto (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

29' BÀN THẮNG! Inter (1-0) Phút 29': Lautaro Martínez (Inter) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

37' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 74% - 26% Genoa, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 2 - 0.

40' BÀN THẮNG! Inter (2-0) Phút 40': Marcus Thuram (Inter) lập công (kiến tạo: Lautaro Martínez). Tỷ số: 2 - 0.

44' VAR Phút 44': Bàn thắng không được công nhận — Federico Dimarco (Inter).

45+3' BÀN THẮNG! Inter (3-0) Phút 45+3': Petar Sučić (Inter) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 73% - 27% Genoa, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

54' BÀN THẮNG! Inter (4-0) Phút 54': Marcus Thuram (Inter) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

56' Thay người Phút 56' (Genoa): Vítor Manuel Carvalho Oliveira vào sân thay Junior Messias.

56' Thay người Phút 56' (Genoa): Morten Frendrup vào sân thay Hamed Junior Traorè.

58' Thay người Phút 58' (Inter): Piotr Zieliński vào sân thay Nicolò Barella.

59' Thay người Phút 59' (Inter): John Stones vào sân thay Carlos Augusto.

59' Thay người Phút 59' (Inter): Pio Esposito vào sân thay Lautaro Martínez.

61' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 74% - 26% Genoa, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Genoa): Franz-Ethan Meichtry vào sân thay Mario Mitaj.

66' Thay người Phút 66' (Genoa): Lorenzo Venturino vào sân thay Milutin Osmajić.

73' Thẻ vàng Phút 73': Alessandro Marcandalli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 70% - 30% Genoa, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 0.

82' Thay người Phút 82' (Genoa): Elias Havel vào sân thay Mikael Ellertsson.

83' Thay người Phút 83' (Inter): Mattheo Lavelli vào sân thay Marcus Thuram.

83' Thay người Phút 83' (Inter): Luis Henrique vào sân thay Federico Dimarco.

85' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 72% - 28% Genoa, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 0.

KT Kết thúc: Inter 4-0 Genoa Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 04:39 29/11/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi 49 I. Provedel 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 30 Carlos Augusto 17 A. Diouf 23 N. Barella 21 C. Jones 8 P. Sučić 32 F. Dimarco 9 M. Thuram 10 Lautaro Martínez 1 J. Bijlow 27 Marcandalli 34 S. Otoa 22 J. Vásquez 3 K. Ehizibue 71 S. Wiafe 25 H. Traorè 2 M. Mitaj 10 Junior Messias 77 M. Ellertsson 18 M. Osmajić Dự bị Inter 12 R. Di Gennaro 7 P. Zieliński 94 F. Esposito 53 M. Lavelli 11 Luis Henrique 22 H. Mkhitaryan 28 B. Pavard 99 D. Spence 5 A. Stanković Genoa 9 Vítinha 4 Alexsandro Amorim 16 C. Drameh 92 El Shaarawy 76 L. Venturino 99 F. Stolz 97 D. Sow 39 D. Sommariva 20 S. Sabelli Cập nhật đội hình lúc 02:20 29/11/2026

Inter Thống kê Genoa 71% Kiểm soát bóng 29% 14 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 3 4 Phạt góc 7 6 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật M. Thuram Inter 2 bàn Lautaro Martínez Inter 1 bàn · 1 kiến tạo P. Sučić Inter 1 bàn I. Provedel Inter Điểm 7.46 Y. Bisseck Inter Điểm 7.45 M. Akanji Inter Điểm 7.38

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận tiếp Genoa trên sân San Siro/Giuseppe Meazza là dịp để đội chủ nhà giữ nhịp trong nhóm đầu bảng. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/11/2026. Inter hiện xếp hạng 3 với 29 điểm, còn Genoa đứng thứ 10 với 16 điểm.

Inter muốn giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu

Với 29 điểm, Inter đang có vị thế tốt trên bảng xếp hạng và nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp cho vị trí cao nhất. Muốn bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà cần thắng những trận mà họ được đánh giá cao hơn về mặt thứ hạng. Trận gặp Genoa thuộc nhóm đó.

Khoảng cách 13 điểm giữa hai đội phản ánh sự chênh lệch về thành tích trong mùa giải này. Inter cũng sẽ thi đấu trên sân nhà, nơi họ thường nắm quyền chủ động.

Phong độ: Inter ổn định, Genoa đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được tinh thần tích cực. Tuy nhiên, một trận hòa và một trận thua trong chuỗi này cho thấy Inter vẫn còn những lúc để mất điểm.

Trong khi đó, Genoa thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đây là chuỗi kết quả đáng chú ý của một đội đang xếp ở nửa trên bảng xếp hạng. Trận gần nhất của Genoa cũng là một chiến thắng, nên đội khách sẽ đến Milano với tâm lý khá thoải mái.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Inter thắng 4 trận, hòa 1 trận và Genoa chưa thắng lần nào. Xu hướng này cho thấy Genoa thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán Inter. Dù vậy, phong độ hiện tại của đội khách tốt hơn nhiều so với những gì lịch sử đối đầu thể hiện.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Inter nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung trong cả hai hiệp và tránh để đối thủ có cơ hội tận dụng sai lầm. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà dễ dàng điều khiển cục diện.

Về phía Genoa, chuỗi thắng gần đây là nền tảng để đội khách chơi tự tin. Họ có thể chọn cách thi đấu chắc chắn, chờ cơ hội để gây bất ngờ. Nếu giữ được sự kỷ luật trong những phút đầu, Genoa hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn so với dự kiến.

Nhận định

Nhìn chung, Inter có lợi thế rõ rệt về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Đây là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng và giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ tốt của Genoa là lý do để đội chủ nhà không thể chủ quan. Một trận đấu kiểm soát tốt và hiệu quả sẽ giúp Inter đạt được mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 4 thắng 1 hòa Genoa · 0 thắng Inter 2 - 0 Genoa INT Genoa 1 - 2 Inter INT Inter 1 - 0 Genoa INT Genoa 2 - 2 Inter Hòa Inter 2 - 1 Genoa INT

Inter 5 trận gần nhất T H T T B 12 Trận 9-2-1 T-H-B 32 Ghi (TB 2.7) 17 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất T B T T T 12 Trận 5-1-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T 4 AC Milan 12 8 3 1 +14 27 T T T B T … 9 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H 10 Genoa 12 5 1 6 -3 16 T B T T T 11 Cagliari 12 5 1 6 -7 16 B T B B B …

Tình hình lực lượng Inter ✚ A. Bastoni (Muscle Injury) ✚ A. Bonny (Muscle Injury) ✚ H. Calhanoglu (Muscle Injury) Genoa ✚ L. Colombo (Knee Injury) ✚ L. Ostigard (Illness) ✚ T. Baldanzi (Inactive)