Inter 5-3 Udinese: Inter giành chiến thắng Inter hướng đến mục tiêu bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Udinese vào ngày 15/09/2026, nhờ mạch 3 trận toàn thắng cùng ưu thế áp đảo ở thành tích đối đầu gần đây.

Inter 5 - 3 Udinese Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter tiếp đón Udinese.

9' BÀN THẮNG! Udinese (0-1) Phút 9': J. Abankwah (Udinese) lập công (kiến tạo: U. Gomez). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter 53% - 47% Udinese, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

16' BÀN THẮNG! Udinese (0-2) Phút 16': J. Ekkelenkamp (Udinese) lập công (kiến tạo: K. Davis). Tỷ số: 0 - 2.

25' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 59% - 41% Udinese, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

26' BÀN THẮNG! Inter (1-2) Phút 26': Carlos Augusto (Inter) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

35' BÀN THẮNG! Inter (2-2) Phút 35': N. Barella (Inter) lập công (kiến tạo: M. Thuram). Tỷ số: 2 - 2.

37' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 59% - 41% Udinese, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

45' Thẻ vàng Phút 45': K. Davis (Udinese) nhận thẻ vàng (Tripping).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 58% - 42% Udinese, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

57' BÀN THẮNG! Inter (3-2) Phút 57': M. Thuram (Inter) lập công (kiến tạo: A. Diouf). Tỷ số: 3 - 2.

60' Thẻ vàng Phút 60': H. Mkhitaryan (Inter) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

61' Thay người Phút 61' (Udinese): I. Gueye vào sân thay U. Gomez.

61' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 60% - 40% Udinese, dứt điểm 20 - 3 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 6.

62' Thay người Phút 62' (Inter): B. Pavard vào sân thay J. Stones.

62' Thay người Phút 62' (Inter): C. Jones vào sân thay H. Mkhitaryan.

67' BÀN THẮNG! Inter (4-2) Phút 67': F. Esposito (Inter) lập công (kiến tạo: P. Zielinski). Tỷ số: 4 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Inter): A. Bonny vào sân thay M. Thuram.

70' Thay người Phút 70' (Inter): F. Dimarco vào sân thay A. Bastoni.

73' Thay người Phút 73' (Udinese): G. Chakvetadze vào sân thay L. Miller.

73' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 61% - 39% Udinese, dứt điểm 21 - 3 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 6.

74' Thay người Phút 74' (Udinese): N. Bertola vào sân thay M. Vojvoda.

79' BÀN THẮNG! Inter (5-2) Phút 79': A. Bonny (Inter) lập công. Tỷ số: 5 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Udinese): V. Bayo vào sân thay K. Davis.

80' Thay người Phút 80' (Udinese): S. Lovric vào sân thay J. Ekkelenkamp.

82' Thay người Phút 82' (Inter): A. Stankovic vào sân thay P. Zielinski.

85' Inter ép sân Cầm bóng: Inter 65% - 35% Udinese, dứt điểm 26 - 4 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 7.

90' BÀN THẮNG! Udinese (5-3) Phút 90': I. Gueye (Udinese) lập công (kiến tạo: V. Bayo). Tỷ số: 5 - 3.

KT Kết thúc: Inter 5-3 Udinese Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 03:38 15/09/2026

Đội hình chính thức Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV Cristian Chivu Udinese Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Kosta Runjaic 1 Josep Martínez 6 John Stones 25 Manuel Akanji 95 Alessandro Bastoni 17 Andy Diouf 23 Nicolò Barella 7 Piotr Zieliński 22 Henrikh Mkhitaryan 30 Carlos Augusto 9 Marcus Thuram 94 Pio Esposito 40 Maduka Okoye 14 James Abankwah 27 Christian Kabasele 77 Enzo Ebosse 23 Mërgim Vojvoda 8 Jesper Karlström 38 Lennon Miller 11 Hassane Kamara 46 Unai Gómez 32 Jürgen Ekkelenkamp 9 Keinan Davis Dự bị Inter 49 Ivan Provedel 12 Raffaele Di Gennaro 31 Yann Bisseck 28 Benjamin Pavard 8 Petar Sučić 5 Aleksandar Stanković 11 Luís Henrique 21 Curtis Jones 32 Federico Dimarco Udinese 93 Daniele Padelli 41 Bartosz Mrozek 13 Nicolò Bertola 91 Lazar Jovanović 6 Oier Zarraga 30 Giorgi Chakvetadze 4 Sandi Lovrić 45 Giulio Vinciati 7 Idrissa Gueye Cập nhật đội hình lúc 01:23 15/09/2026

Inter Thống kê Udinese 65% Kiểm soát bóng 35% 27 Dứt điểm 6 12 Trúng đích 5 10 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Marcus Thuram Inter 1 bàn · 1 kiến tạo Nicolò Barella Inter 1 bàn Carlos Augusto Inter 1 bàn Jürgen Ekkelenkamp Udinese 1 bàn Pio Esposito Inter 1 bàn Idrissa Gueye Udinese 1 bàn

Màn so tài giữa Inter và Udinese diễn ra vào lúc 01:45 ngày 15/09/2026 mở ra cơ hội quan trọng để đội chủ sân bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Với vị thế hiện tại cùng đà hưng phấn tích lũy từ các vòng đấu vừa qua, Inter đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục gia tăng điểm số trong cuộc đua thứ hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu này, Inter đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm trong tay. Đội bóng áo sọc xanh đen thể hiện sự ổn định tuyệt đối về mặt kết quả khi sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng trong những lần ra sân gần nhất. Mạch phong độ ấn tượng này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ, đồng thời củng cố vững chắc mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Udinese hiện xếp ở vị trí thứ 13 với 4 điểm tích lũy được. Đội khách đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối trồi sụt khi ghi nhận 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua trong 3 trận đấu gần nhất. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt phong độ cũng như sự liền mạch trong lối chơi mà hai câu lạc bộ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, tiếng nói lịch sử cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Inter chiếm thế áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Udinese, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Sự áp đảo ở các lần gặp gỡ trước đây tạo ra điểm tựa tâm lý rất lớn cho Inter. Khi được thi đấu với sự tự tin cao độ cùng phong độ toàn thắng đang duy trì, đội bóng nhóm trên nắm trong tay nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ nhịp độ trận đấu và triển khai lối chơi theo ý muốn.

Cục diện thế trận trước giờ bóng lăn

Xét trên tổng thể các thông số chuyên môn, Inter chiếm ưu thế ở hầu hết mọi phương diện, từ điểm số, vị trí trên bảng xếp hạng cho tới thành tích đối đầu trực tiếp. Mục tiêu thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu đòi hỏi đội chủ nhà phải nhập cuộc chủ động, duy trì sự tập trung tối đa nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Về phía Udinese, việc phải thi đấu trên sân của một đối thủ đang có phong độ cao buộc họ phải ưu tiên sự chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. Dù vậy, với sự chênh lệch rõ ràng về mặt phong độ và bản lĩnh ở những màn so tài trước đây, Inter vẫn là bên nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết cho một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter · 4 thắng 0 hòa Udinese · 1 thắng Udinese 0 - 1 Inter INT Inter 1 - 2 Udinese UDI Inter 2 - 1 Udinese INT Inter 2 - 0 Udinese INT Udinese 2 - 3 Inter INT

Inter 5 trận gần nhất B T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 3 Thủng lưới Udinese 5 trận gần nhất B T T H T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 AS Roma 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Inter 3 3 0 0 +5 9 T T T 4 Cagliari 4 3 0 1 +2 9 T T B T … 12 Lecce 4 2 0 2 -2 6 T B B T 13 Udinese 3 1 1 1 0 4 B T H 14 Torino 3 1 0 2 -1 3 T B B …

Tình hình lực lượng Inter ✚ D. Spence (Injury) ✚ D. Spence (Injury) Udinese ✚ J. Arizala (Thigh Injury) ✚ M. Palma (Muscle Injury) ✚ J. Piotrowski (Heart Problems) ✚ O. Solet (Injury) ✚ N. Zaniolo (Thigh Injury) ✚ A. Zanoli (Knee Injury) ✚ J. Arizala (Thigh Injury) ✚ M. Palma (Muscle Injury)