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Inter 5-3 Udinese: Inter giành chiến thắng

Văn Thể14/09/2026 21:07

Inter hướng đến mục tiêu bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Udinese vào ngày 15/09/2026, nhờ mạch 3 trận toàn thắng cùng ưu thế áp đảo ở thành tích đối đầu gần đây.

Inter5 - 3UdineseKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter tiếp đón Udinese.

  • 9'BÀN THẮNG! Udinese (0-1)

    Phút 9': J. Abankwah (Udinese) lập công (kiến tạo: U. Gomez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter 53% - 47% Udinese, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 16'BÀN THẮNG! Udinese (0-2)

    Phút 16': J. Ekkelenkamp (Udinese) lập công (kiến tạo: K. Davis). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 59% - 41% Udinese, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 26'BÀN THẮNG! Inter (1-2)

    Phút 26': Carlos Augusto (Inter) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 35'BÀN THẮNG! Inter (2-2)

    Phút 35': N. Barella (Inter) lập công (kiến tạo: M. Thuram). Tỷ số: 2 - 2.

  • 37'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 59% - 41% Udinese, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': K. Davis (Udinese) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 58% - 42% Udinese, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

  • 57'BÀN THẮNG! Inter (3-2)

    Phút 57': M. Thuram (Inter) lập công (kiến tạo: A. Diouf). Tỷ số: 3 - 2.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': H. Mkhitaryan (Inter) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Udinese): I. Gueye vào sân thay U. Gomez.

  • 61'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 60% - 40% Udinese, dứt điểm 20 - 3 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 6.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Inter): B. Pavard vào sân thay J. Stones.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Inter): C. Jones vào sân thay H. Mkhitaryan.

  • 67'BÀN THẮNG! Inter (4-2)

    Phút 67': F. Esposito (Inter) lập công (kiến tạo: P. Zielinski). Tỷ số: 4 - 2.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Inter): A. Bonny vào sân thay M. Thuram.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Inter): F. Dimarco vào sân thay A. Bastoni.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Udinese): G. Chakvetadze vào sân thay L. Miller.

  • 73'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 61% - 39% Udinese, dứt điểm 21 - 3 (trúng đích 10 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 6.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Udinese): N. Bertola vào sân thay M. Vojvoda.

  • 79'BÀN THẮNG! Inter (5-2)

    Phút 79': A. Bonny (Inter) lập công. Tỷ số: 5 - 2.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Udinese): V. Bayo vào sân thay K. Davis.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Udinese): S. Lovric vào sân thay J. Ekkelenkamp.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Inter): A. Stankovic vào sân thay P. Zielinski.

  • 85'Inter ép sân

    Cầm bóng: Inter 65% - 35% Udinese, dứt điểm 26 - 4 (trúng đích 12 - 3), phạt góc 8 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 7.

  • 90'BÀN THẮNG! Udinese (5-3)

    Phút 90': I. Gueye (Udinese) lập công (kiến tạo: V. Bayo). Tỷ số: 5 - 3.

  • KTKết thúc: Inter 5-3 Udinese

    Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 3.

Cập nhật lúc 03:38 15/09/2026

Đội hình chính thức
Inter
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Cristian Chivu
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Kosta Runjaic
1
Josep Martínez
6
John Stones
25
Manuel Akanji
95
Alessandro Bastoni
17
Andy Diouf
23
Nicolò Barella
7
Piotr Zieliński
22
Henrikh Mkhitaryan
30
Carlos Augusto
9
Marcus Thuram
94
Pio Esposito
40
Maduka Okoye
14
James Abankwah
27
Christian Kabasele
77
Enzo Ebosse
23
Mërgim Vojvoda
8
Jesper Karlström
38
Lennon Miller
11
Hassane Kamara
46
Unai Gómez
32
Jürgen Ekkelenkamp
9
Keinan Davis
Dự bị
Inter
49 Ivan Provedel12 Raffaele Di Gennaro31 Yann Bisseck28 Benjamin Pavard8 Petar Sučić5 Aleksandar Stanković11 Luís Henrique21 Curtis Jones32 Federico Dimarco
Udinese
93 Daniele Padelli41 Bartosz Mrozek13 Nicolò Bertola91 Lazar Jovanović6 Oier Zarraga30 Giorgi Chakvetadze4 Sandi Lovrić45 Giulio Vinciati7 Idrissa Gueye
Cập nhật đội hình lúc 01:23 15/09/2026
InterThống kêUdinese
65%
Kiểm soát bóng
35%
27
Dứt điểm
6
12
Trúng đích
5
10
Phạt góc
1
9
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Inter
1 bàn · 1 kiến tạo
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Inter
1 bàn
Carlos Augusto
Carlos Augusto
Inter
1 bàn
Jürgen Ekkelenkamp
Jürgen Ekkelenkamp
Udinese
1 bàn
Pio Esposito
Pio Esposito
Inter
1 bàn
Idrissa Gueye
Idrissa Gueye
Udinese
1 bàn

Màn so tài giữa Inter và Udinese diễn ra vào lúc 01:45 ngày 15/09/2026 mở ra cơ hội quan trọng để đội chủ sân bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Với vị thế hiện tại cùng đà hưng phấn tích lũy từ các vòng đấu vừa qua, Inter đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục gia tăng điểm số trong cuộc đua thứ hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và phong độ thi đấu

Bước vào trận đấu này, Inter đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 9 điểm trong tay. Đội bóng áo sọc xanh đen thể hiện sự ổn định tuyệt đối về mặt kết quả khi sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng trong những lần ra sân gần nhất. Mạch phong độ ấn tượng này mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ, đồng thời củng cố vững chắc mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Ở chiều ngược lại, Udinese hiện xếp ở vị trí thứ 13 với 4 điểm tích lũy được. Đội khách đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối trồi sụt khi ghi nhận 1 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua trong 3 trận đấu gần nhất. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh sự chênh lệch đáng kể về mặt phong độ cũng như sự liền mạch trong lối chơi mà hai câu lạc bộ đã thể hiện kể từ đầu mùa giải.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, tiếng nói lịch sử cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Inter chiếm thế áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Udinese, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Sự áp đảo ở các lần gặp gỡ trước đây tạo ra điểm tựa tâm lý rất lớn cho Inter. Khi được thi đấu với sự tự tin cao độ cùng phong độ toàn thắng đang duy trì, đội bóng nhóm trên nắm trong tay nhiều điều kiện thuận lợi để làm chủ nhịp độ trận đấu và triển khai lối chơi theo ý muốn.

Cục diện thế trận trước giờ bóng lăn

Xét trên tổng thể các thông số chuyên môn, Inter chiếm ưu thế ở hầu hết mọi phương diện, từ điểm số, vị trí trên bảng xếp hạng cho tới thành tích đối đầu trực tiếp. Mục tiêu thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu đòi hỏi đội chủ nhà phải nhập cuộc chủ động, duy trì sự tập trung tối đa nhằm kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Về phía Udinese, việc phải thi đấu trên sân của một đối thủ đang có phong độ cao buộc họ phải ưu tiên sự chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. Dù vậy, với sự chênh lệch rõ ràng về mặt phong độ và bản lĩnh ở những màn so tài trước đây, Inter vẫn là bên nắm giữ hoàn toàn quyền tự quyết cho một kết quả có lợi.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Inter · 4 thắng0 hòaUdinese · 1 thắng
17/01/2026
Udinese
0 - 1
Inter
INT
01/09/2025
Inter
1 - 2
Udinese
UDI
30/03/2025
Inter
2 - 1
Udinese
INT
20/12/2024
Vòng 1/8
Inter
2 - 0
Udinese
INT
28/09/2024
Udinese
2 - 3
Inter
INT
Inter
5 trận gần nhất
BTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 2.7)
3
Thủng lưới
Udinese
5 trận gần nhất
BTTHT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio4310+310HTTT
2AS Roma3300+99TTT
3Inter3300+59TTT
4Cagliari4301+29TTBT
12Lecce4202-26TBBT
13Udinese311104BTH
14Torino3102-13TBB
Tình hình lực lượng
Inter
D. Spence (Injury)
D. Spence (Injury)
Udinese
J. Arizala (Thigh Injury)
M. Palma (Muscle Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
O. Solet (Injury)
N. Zaniolo (Thigh Injury)
A. Zanoli (Knee Injury)
J. Arizala (Thigh Injury)
M. Palma (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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