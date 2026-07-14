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Inter Club d'Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps FC: Hai đội chia điểm

Văn Thể14/07/2026 21:55

Inter Club d'Escaldes đối đầu Lincoln Red Imps FC lúc 23h ngày 14/07/2026 tại Estadi Comunal, với khác biệt rõ ở phong độ gần nhất và lịch sử đối đầu

Inter Club d'Escaldes1 - 1Lincoln Red Imps FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Club d'Escaldes tiếp đón Lincoln Red Imps FC.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': A. Sanchez (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Inter Club d'Escaldes): T. Paredes vào sân thay B. Arellano.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Inter Club d'Escaldes): Modric vào sân thay David Lopez.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Lincoln Red Imps FC): Y. Flalhi Idrissi vào sân thay F. Alvarez.

  • 62'BÀN THẮNG! Lincoln Red Imps FC (0-1)

    Phút 62': A. Mula (Lincoln Red Imps FC) lập công (kiến tạo: Y. Flalhi Idrissi). Tỷ số: 0 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Inter Club d'Escaldes): F. Chouaib vào sân thay V. Alonso.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Joe (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': J. Torres (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Inter Club d'Escaldes): Dacu vào sân thay J. Torres.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Lincoln Red Imps FC): K. Gomez vào sân thay T. Garcia.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Lincoln Red Imps FC): G. Torrilla vào sân thay M. Toledano.

  • 80'BÀN THẮNG! Inter Club d'Escaldes (1-1)

    Phút 80': Dacu (Inter Club d'Escaldes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lincoln Red Imps FC): E. Britto vào sân thay A. Mula.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lincoln Red Imps FC): T. Cardozo vào sân thay Joe.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Inter Club d'Escaldes): L. Diaby vào sân thay A. Otegui.

  • KTKết thúc: Inter Club d'Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:00 15/07/2026

Đội hình chính thức
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz
Lincoln Red Imps FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Juan Bezares
13
Javier Díaz
24
Maurizio Pochettino
2
Anwar Hernández
4
Álex Sánchez
3
Jilmar Torres
14
Antonio Otegui
6
Víctor Alonso
8
David López
7
Juan Camara
70
Borja Arellano
11
Domi Berlanga
13
Jaylan Hankins
21
Nano
66
Julliani Eersteling
6
Bernardo Lopes
3
Christian Rutjens
8
Mandi
10
Álex Mula
23
Joe
18
Toni
32
Facundo Alvarez
44
Manuel Toledano
Dự bị
Inter Club d'Escaldes
1 Juanda Terrádez27 Rodrigo Rosária5 Jaouad Erraji21 Marc Rodríguez17 Adrian Da Cunha23 Mamadou Diaby19 Pablo Molina9 Faysal Chouaib22 Toni Paredes
Lincoln Red Imps FC
27 Mark Hamm1 Nauzet Garcia2 Ethan Jolley20 Ethan Britto5 Gabri Garcia4 Nico Pinto22 Graeme Torrilla7 Lee Casciaro9 Kike Gómez
Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

Inter Club d'Escaldes sẽ gặp Lincoln Red Imps FC lúc 23h ngày 14/07/2026 tại Estadi Comunal trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu mà hai đội bước vào với tín hiệu gần nhất trái ngược: Inter Club d'Escaldes vừa nhận một thất bại, trong khi Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng ở trận gần nhất.

Khác biệt từ phong độ gần nhất

Dữ liệu về chuỗi phong độ được cung cấp chỉ gồm trận gần nhất của mỗi đội. Inter Club d'Escaldes có kết quả thua, còn Lincoln Red Imps FC có kết quả thắng. Vì vậy, đại diện Lincoln Red Imps FC đang sở hữu điểm tựa kết quả tốt hơn trước giờ bóng lăn, trong khi Inter Club d'Escaldes cần phản ứng tích cực trên sân nhà.

Tuy nhiên, khoảng dữ liệu này chưa đủ để kết luận về xu hướng dài hạn của hai đội. Một trận thắng hoặc một trận thua chỉ phản ánh trạng thái gần nhất, không thể thay thế cho đánh giá toàn diện về khả năng kiểm soát thế trận, hiệu quả tấn công hay độ chắc chắn trong phòng ngự.

Lincoln Red Imps FC có ưu thế đối đầu

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Inter Club d'Escaldes không giành chiến thắng và cũng không có kết quả hòa, trong khi Lincoln Red Imps FC là đội chiến thắng. Chi tiết này giúp Lincoln Red Imps FC có thêm một tham chiếu thuận lợi khi chuẩn bị cho cuộc tái ngộ.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ được ghi nhận một lần. Mẫu dữ liệu như vậy chưa đủ lớn để khẳng định sự áp đảo lâu dài, nhưng vẫn là yếu tố đáng chú ý khi đặt cạnh khác biệt về kết quả gần nhất. Inter Club d'Escaldes sẽ cần tránh để trận đấu bị chi phối bởi những diễn biến từng xảy ra giữa hai đội.

Thế trận có thể được quyết định ở sự chủ động

Với lợi thế sân Estadi Comunal, Inter Club d'Escaldes có cơ sở để hướng tới cách nhập cuộc chủ động hơn. Đội chủ nhà cần biến ưu thế địa điểm thành khả năng kiểm soát bóng và duy trì sức ép, thay vì để Lincoln Red Imps FC thoải mái triển khai thế trận sau chiến thắng gần nhất.

Ở chiều ngược lại, Lincoln Red Imps FC có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn từ kết quả gần nhất và lần đối đầu trước đó. Cách tiếp cận hợp lý là duy trì sự cân bằng, hạn chế khoảng trống khi chuyển trạng thái và chờ thời điểm khai thác những sai sót của đối thủ. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ, cầu thủ hoặc cách vận hành cụ thể, nên chưa thể xác định một phương án chiến thuật cố định cho đội khách.

Lực lượng và đội hình dự kiến

Không có thông tin về cầu thủ vắng mặt, chấn thương hay danh sách đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá tác động của nhân sự lên khả năng vận hành chiến thuật trong trận đấu này.

Điều đó cũng khiến các cuộc đấu tay đôi ở từng khu vực trở thành yếu tố khó dự báo trước. Ban huấn luyện hai đội sẽ phải dựa vào những lựa chọn nhân sự thực tế và cách nhập cuộc để tạo ra khác biệt, thay vì chỉ dựa trên các tham chiếu lịch sử.

Nhận định trước trận

Lincoln Red Imps FC đang có hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất. Trong khi đó, Inter Club d'Escaldes có lợi thế sân nhà và cơ hội phản hồi sau thất bại gần nhất.

Nhìn chung, trận đấu có thể được định hình bởi khả năng Inter Club d'Escaldes tận dụng sân nhà đến đâu và Lincoln Red Imps FC duy trì sự ổn định ra sao khi đối thủ gia tăng sức ép. Đây là màn so tài chưa thể kết luận bằng một kịch bản cụ thể, nhưng những dữ liệu hiện có đang nghiêng về đội khách ở khía cạnh phong độ tức thời và đối đầu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Inter Club d'Escaldes · 0 thắng0 hòaLincoln Red Imps FC · 1 thắng
07/07/2026
Lincoln Red Imps FC
3 - 1
Inter Club d'Escaldes
LRI
Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
BBTBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Lincoln Red Imps FC
5 trận gần nhất
TTTHT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
Inter Club d'Escaldes 0%Hòa 50%Lincoln Red Imps FC 50%
0%
50%
50%
Khuyến nghị: Combo Winner : Lincoln Red Imps FC and +1.5 goals · dự đoán tỷ số -1.5--3.5

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Inter Club d'Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps FC: Hai đội chia điểm
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