Inter Club d'Escaldes 1-3 Universitatea Craiova: Universitatea Craiova giành chiến thắng Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, dù bảng xếp hạng ghi nhận đội đứng thứ 33. Trận đấu với Universitatea Craiova diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes 1 - 3 Universitatea Craiova Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Club d'Escaldes tiếp đón Universitatea Craiova.

3' BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-1) Phút 3': A. Al Hamlawi (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: C. Mora). Tỷ số: 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-2) Phút 5': S. Baiaram (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: N. Bancu). Tỷ số: 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 46% - 54% Universitatea Craiova, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': O. Romanchuk (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Holding).

24' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 65% - 35% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': David Lopez (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Roughing).

36' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 67% - 33% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 66% - 34% Universitatea Craiova, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 2.

56' Thay người Phút 56' (Inter Club d'Escaldes): J. Camara vào sân thay Soule.

56' Thay người Phút 56' (Inter Club d'Escaldes): B. Arellano vào sân thay D. Berlanga.

60' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 66% - 34% Universitatea Craiova, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 3 - 2.

61' Thay người Phút 61' (Universitatea Craiova): S. Elisor vào sân thay A. Al Hamlawi.

72' Thay người Phút 72' (Universitatea Craiova): D. Matei vào sân thay S. Baiaram.

72' Thay người Phút 72' (Universitatea Craiova): Teles vào sân thay J. Lameira.

72' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 64% - 36% Universitatea Craiova, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 4 - 2.

77' BÀN THẮNG! Inter Club d'Escaldes (1-2) Phút 77': B. Arellano (Inter Club d'Escaldes) lập công (kiến tạo: Modric). Tỷ số: 1 - 2.

84' Inter Club d'Escaldes ép sân Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 63% - 37% Universitatea Craiova, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 17 - 5, cứu thua 4 - 3.

86' BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (1-3) Phút 86': S. Elisor (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: A. Cicaldau). Tỷ số: 1 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Inter Club d'Escaldes): R. Hermann vào sân thay David Lopez.

87' Thay người Phút 87' (Inter Club d'Escaldes): L. Diaby vào sân thay V. Alonso.

89' Thay người Phút 89' (Universitatea Craiova): L. Basceanu vào sân thay A. Cicaldau.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Inter Club d'Escaldes): R. Lafarge vào sân thay A. Sanchez.

KT Kết thúc: Inter Club d'Escaldes 1-3 Universitatea Craiova Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026

Đội hình chính thức Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-1-4-1 Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 13 Javier Díaz 24 Maurizio Pochettino 4 Álex Sánchez 2 Anwar Hernandez 3 Jilmar Torres 6 Víctor Alonso 11 Domi Berlanga 19 Pablo Molina 8 David López 31 Soule Sidibe 9 Faysal Chouaib 21 Laurenţiu Popescu 3 Oleksandr Romanchuk 24 Nikola Stevanović 6 Vladimir Screciu 17 Carlos Mora 16 João Lameira 8 Tudor Băluță 11 Nicușor Bancu 20 Alexandru Cicâldău 9 Assad Al-Hamlawi 10 Ștefan Baiaram Dự bị Inter Club d'Escaldes 1 Pol Freixanet 27 Rodrigo Rosária 17 Adrian Da Cunha 18 Robin Lafarge 21 Marc Rodríguez 7 Juan Camara 23 Lamine Diaby 46 Luque Arnau 99 Rafinha Universitatea Craiova 1 Alexandru Maxim 90 Răzvan Sava 5 Baptiste Roux 31 Ronaldo Webster 23 Samuel Teles 4 Alexandru Crețu 29 Luca Băsceanu 7 Steven Nsimba 19 Heriberto Tavares Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

Inter Club d'Escaldes Thống kê Universitatea Craiova 64% Kiểm soát bóng 36% 7 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 7 3 Phạt góc 5 20 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Ștefan Baiaram Universitatea Craiova 1 bàn Borja Arellano Inter Club d'Escaldes 1 bàn Assad Al-Hamlawi Universitatea Craiova 1 bàn Simon Elisor Universitatea Craiova 1 bàn Alexandru Cicâldău Universitatea Craiova 1 kiến tạo · điểm 7.5 Carlos Mora Universitatea Craiova 1 kiến tạo · điểm 7.2

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cần một kết quả tốt để giữ nhịp. Đối thủ của họ là Universitatea Craiova, đội đang có phong độ rất cao. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes giữ nhịp bằng phong độ thất thường nhưng đầy nỗ lực

Năm trận gần nhất, Inter Club d'Escaldes thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội cũng thắng ở trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua. Điều đó cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trên bảng xếp hạng, Inter Club d'Escaldes đứng thứ 33 với 0 điểm. Vì vậy mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn trong nỗ lực tiến gần nhóm đầu.

Universitatea Craiova mang theo phong độ ấn tượng

Universitatea Craiova thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội cũng thắng ở trận mới nhất. Đó là một chuỗi kết quả giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đứng thứ 21 với 1 điểm, cao hơn đối thủ 12 bậc. Phong độ gần đây của họ cho thấy đội khách có sự ổn định rõ rệt hơn chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả xen kẽ, Inter Club d'Escaldes cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Trên sân nhà, việc giữ kỷ luật và tận dụng thời điểm đối thủ lơi lỏng có thể là chìa khóa để họ tạo bất ngờ.

Ngược lại, Universitatea Craiova sẽ muốn phát huy mạch ít thất bại: họ chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ở mọi khâu, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 trận thắng và 1 trận hòa, so với 3 trận thắng và 2 trận thua của đội chủ nhà. Dù vậy, Inter Club d'Escaldes vừa thắng ở trận gần nhất và có lợi thế sân nhà, nên vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng. Đó là lý do trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên.

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T B T B T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 20 Egnatia Rrogozhinë 1 0 1 0 0 1 H 21 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 1 H 22 Riga 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 32 Pafos 1 0 0 1 -2 0 B 33 Inter Club d'Escaldes 1 0 0 1 -2 0 B 34 FC Iberia 1999 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại