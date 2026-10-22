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Inter Club d'Escaldes 1-3 Universitatea Craiova: Universitatea Craiova giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 19:16

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi thắng 3 trong 5 trận gần nhất, dù bảng xếp hạng ghi nhận đội đứng thứ 33. Trận đấu với Universitatea Craiova diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes1 - 3Universitatea CraiovaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Club d'Escaldes tiếp đón Universitatea Craiova.

  • 3'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-1)

    Phút 3': A. Al Hamlawi (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: C. Mora). Tỷ số: 0 - 1.

  • 5'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (0-2)

    Phút 5': S. Baiaram (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: N. Bancu). Tỷ số: 0 - 2.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 46% - 54% Universitatea Craiova, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': O. Romanchuk (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 24'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 65% - 35% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': David Lopez (Inter Club d'Escaldes) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 36'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 67% - 33% Universitatea Craiova, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 66% - 34% Universitatea Craiova, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 3, cứu thua 3 - 2.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Inter Club d'Escaldes): J. Camara vào sân thay Soule.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Inter Club d'Escaldes): B. Arellano vào sân thay D. Berlanga.

  • 60'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 66% - 34% Universitatea Craiova, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 12 - 4, cứu thua 3 - 2.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Universitatea Craiova): S. Elisor vào sân thay A. Al Hamlawi.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Universitatea Craiova): D. Matei vào sân thay S. Baiaram.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Universitatea Craiova): Teles vào sân thay J. Lameira.

  • 72'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 64% - 36% Universitatea Craiova, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 4 - 2.

  • 77'BÀN THẮNG! Inter Club d'Escaldes (1-2)

    Phút 77': B. Arellano (Inter Club d'Escaldes) lập công (kiến tạo: Modric). Tỷ số: 1 - 2.

  • 84'Inter Club d'Escaldes ép sân

    Cầm bóng: Inter Club d'Escaldes 63% - 37% Universitatea Craiova, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 17 - 5, cứu thua 4 - 3.

  • 86'BÀN THẮNG! Universitatea Craiova (1-3)

    Phút 86': S. Elisor (Universitatea Craiova) lập công (kiến tạo: A. Cicaldau). Tỷ số: 1 - 3.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Inter Club d'Escaldes): R. Hermann vào sân thay David Lopez.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Inter Club d'Escaldes): L. Diaby vào sân thay V. Alonso.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Universitatea Craiova): L. Basceanu vào sân thay A. Cicaldau.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Inter Club d'Escaldes): R. Lafarge vào sân thay A. Sanchez.

  • KTKết thúc: Inter Club d'Escaldes 1-3 Universitatea Craiova

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026

Đội hình chính thức
Inter Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-1-4-1
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3
13
Javier Díaz
24
Maurizio Pochettino
4
Álex Sánchez
2
Anwar Hernandez
3
Jilmar Torres
6
Víctor Alonso
11
Domi Berlanga
19
Pablo Molina
8
David López
31
Soule Sidibe
9
Faysal Chouaib
21
Laurenţiu Popescu
3
Oleksandr Romanchuk
24
Nikola Stevanović
6
Vladimir Screciu
17
Carlos Mora
16
João Lameira
8
Tudor Băluță
11
Nicușor Bancu
20
Alexandru Cicâldău
9
Assad Al-Hamlawi
10
Ștefan Baiaram
Dự bị
Inter Club d'Escaldes
1 Pol Freixanet27 Rodrigo Rosária17 Adrian Da Cunha18 Robin Lafarge21 Marc Rodríguez7 Juan Camara23 Lamine Diaby46 Luque Arnau99 Rafinha
Universitatea Craiova
1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava5 Baptiste Roux31 Ronaldo Webster23 Samuel Teles4 Alexandru Crețu29 Luca Băsceanu7 Steven Nsimba19 Heriberto Tavares
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
Inter Club d'EscaldesThống kêUniversitatea Craiova
64%
Kiểm soát bóng
36%
7
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
7
3
Phạt góc
5
20
Phạm lỗi
7
4
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Ștefan Baiaram
Ștefan Baiaram
Universitatea Craiova
1 bàn
Borja Arellano
Borja Arellano
Inter Club d'Escaldes
1 bàn
Assad Al-Hamlawi
Assad Al-Hamlawi
Universitatea Craiova
1 bàn
Simon Elisor
Simon Elisor
Universitatea Craiova
1 bàn
Alexandru Cicâldău
Alexandru Cicâldău
Universitatea Craiova
1 kiến tạo · điểm 7.5
Carlos Mora
Carlos Mora
Universitatea Craiova
1 kiến tạo · điểm 7.2

Inter Club d'Escaldes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và cần một kết quả tốt để giữ nhịp. Đối thủ của họ là Universitatea Craiova, đội đang có phong độ rất cao. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes giữ nhịp bằng phong độ thất thường nhưng đầy nỗ lực

Năm trận gần nhất, Inter Club d'Escaldes thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội cũng thắng ở trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ xen kẽ giữa thắng và thua. Điều đó cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Trên bảng xếp hạng, Inter Club d'Escaldes đứng thứ 33 với 0 điểm. Vì vậy mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn trong nỗ lực tiến gần nhóm đầu.

Universitatea Craiova mang theo phong độ ấn tượng

Universitatea Craiova thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội cũng thắng ở trận mới nhất. Đó là một chuỗi kết quả giúp họ bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đứng thứ 21 với 1 điểm, cao hơn đối thủ 12 bậc. Phong độ gần đây của họ cho thấy đội khách có sự ổn định rõ rệt hơn chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả xen kẽ, Inter Club d'Escaldes cần duy trì sự tập trung suốt 90 phút. Trên sân nhà, việc giữ kỷ luật và tận dụng thời điểm đối thủ lơi lỏng có thể là chìa khóa để họ tạo bất ngờ.

Ngược lại, Universitatea Craiova sẽ muốn phát huy mạch ít thất bại: họ chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ở mọi khâu, đội khách hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định

Về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 trận thắng và 1 trận hòa, so với 3 trận thắng và 2 trận thua của đội chủ nhà. Dù vậy, Inter Club d'Escaldes vừa thắng ở trận gần nhất và có lợi thế sân nhà, nên vẫn có cơ sở để tạo ra một trận đấu cạnh tranh.

Cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng. Đó là lý do trận đấu hứa hẹn diễn ra quyết liệt từ những phút đầu tiên.

Inter Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
TBTBT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
THTTT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
20Egnatia Rrogozhinë101001H
21Universitatea Craiova101001H
22Riga101001H
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
32Pafos1001-20B
33Inter Club d'Escaldes1001-20B
34FC Iberia 19991001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Inter Club d'Escaldes 1-3 Universitatea Craiova: Universitatea Craiova giành chiến thắng
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