Inter đánh bại Cagliari 3-0: Chạm một tay vào ngôi vương Serie A Những pha lập công của Thuram, Barella và Zielinski giúp đoàn quân của Cristian Chivu nới rộng cách biệt 12 điểm với nhóm bám đuổi, mở toang cánh cửa vô địch Scudetto.

Inter Milan vừa tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục Scudetto sau chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Cagliari tại vòng 33 Serie A. Sự áp đảo trong hiệp hai không chỉ giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định vị thế quân vương của mình trước khi giải đấu đi vào giai đoạn hạ màn.

Thuram giúp Inter phá vỡ thế bế tắc.

Sự bế tắc trong hiệp một và cuộc đối đầu thú vị

Cuộc đối đầu tại Giuseppe Meazza mang một sắc thái đặc biệt khi hai anh em nhà Esposito là Pio và Sebastiano đứng ở hai đầu chiến tuyến. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang vật lộn trụ hạng, Inter đã trải qua 45 phút đầu tiên tương đối khó khăn. Cagliari nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi áp sát tầm cao (pressing), khiến các ngôi sao chủ nhà gặp trở ngại trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.

Cơ hội rõ rệt nhất của hiệp một thuộc về Pio Esposito với pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Caprile đã cứu thua cho đội khách, giữ vững tỷ số hòa trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt từ sự điều chỉnh của Cristian Chivu

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi bước sang hiệp hai. Huấn luyện viên Cristian Chivu đã thúc đẩy các học trò tăng tốc mạnh mẽ ngay từ những phút đầu. Phút 52, Federico Dimarco thực hiện đường kiến tạo chuẩn xác về cột xa, tạo điều kiện để Marcus Thuram băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp tâm lý các cầu thủ Inter trở nên thanh thoát hơn. Chỉ 4 phút sau, Nicolo Barella khiến khán đài San Siro nổ tung bằng một pha xử lý đẳng cấp rồi dứt điểm tung lưới đội bóng cũ, nhân đôi cách biệt.

Inter đã ở rất gần ngôi vô địch Serie A.

Sự áp đảo về mặt thông số và siêu phẩm phút bù giờ

Inter hoàn toàn kiểm soát thế trận trong hiệp thi đấu thứ hai với 8 pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự do Stefan de Vrij chỉ huy đã phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn bên phía Cagliari. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn 0,42, minh chứng cho sự bất lực trước sức mạnh của đội đầu bảng.

Chiến thắng được ấn định ở phút 90+2 nhờ siêu phẩm của cầu thủ vào sân thay người Piotr Zielinski. Nhận đường chuyền từ Denzel Dumfries, tiền vệ người Ba Lan tung cú vô lê một chạm đưa bóng vào góc cao khung thành, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Thống kê trận đấu Inter Cagliari Tỷ số 3 0 Bàn thắng Thuram (52'), Barella (56'), Zielinski (90'+2) - Chỉ số xG 1.85 0.42

Kết quả này giúp Inter nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai lên thành 12 điểm. Chức vô địch hiện đã ở rất gần và thầy trò Chivu hoàn toàn có thể đăng quang ngay trong vòng đấu tới. Ngược lại, thất bại khiến Cagliari vẫn dậm chân ở vị trí thứ 16, chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 6 điểm.