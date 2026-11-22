Inter Miami 0-3 Columbus Crew: Columbus Crew giành chiến thắng Inter Miami và Columbus Crew bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 22/11/2026 tại Nu Stadium, Vòng 1/8.

Inter Miami 0 - 3 Columbus Crew Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Columbus Crew.

9' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-1) Phút 9': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% Columbus Crew, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Gonzalo Lujan (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

36' Thẻ đỏ Phút 36': Gonzalo Lujan (Inter Miami) nhận thẻ đỏ.

36' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 56% - 44% Columbus Crew, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 3.

43' Thẻ vàng Phút 43': Dylan Chambost (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Luis Suárez.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Lionel Messi (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Argument).

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Yannick Bright (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Thẻ vàng Phút 47': Germán Berterame (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 51% - 49% Columbus Crew, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 1 - 3.

52' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-2) Phút 52': Taha Habroune (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Brais Méndez). Tỷ số: 0 - 2.

58' BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-3) Phút 58': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Steven Moreira). Tỷ số: 0 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Columbus Crew): Josef Martínez vào sân thay Gonzalo Tapia.

59' Thay người Phút 59' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter Miami 47% - 53% Columbus Crew, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 2 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Inter Miami): Alexander Shaw vào sân thay Yannick Bright.

66' Thẻ vàng Phút 66': Ian Fray (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Inter Miami): Fricio Caicedo vào sân thay Telasco Segovia.

71' Thay người Phút 71' (Columbus Crew): Eric Bailly vào sân thay Steven Moreira.

71' Thay người Phút 71' (Columbus Crew): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Santiago Rodriguez.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter Miami 44% - 56% Columbus Crew, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 17 - 11, cứu thua 2 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Ian Fray.

81' Thẻ vàng Phút 81': Josef Martínez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter Miami 43% - 57% Columbus Crew, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 19 - 14, cứu thua 2 - 4.

86' Thay người Phút 86' (Columbus Crew): Brooks Lennon vào sân thay Taha Habroune.

KT Kết thúc: Inter Miami 0-3 Columbus Crew Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 08:05 22/11/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois 97 D. St. Clair 17 I. Fray 5 Casemiro 16 Micael 2 G. Luján 7 R. De Paul 42 Y. Bright 8 T. Segovia 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame 28 P. Schulte 23 M. Farsi 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 21 A. Zaroury 7 D. Chambost 16 T. Habroune 8 S. Rodríguez 33 G. Tapia 10 Brais Méndez Dự bị Inter Miami 11 Riquelme Fillipi 88 A. Shaw 15 F. Caicedo 37 M. Falcón 80 M. Galarza 20 S. Morales 4 F. Mura 56 Daniel Pinter 34 R. Ríos Novo Columbus Crew 17 S. Bangoura 4 R. Camacho 20 André Gomes 1 N. Hagen 2 M. Herrera 11 B. Lennon 77 Josef Martínez 19 J. Thiaré 3 E. Bailly Cập nhật đội hình lúc 05:34 22/11/2026

Inter Miami Thống kê Columbus Crew 40% Kiểm soát bóng 60% 8 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 6 3 Phạt góc 3 22 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật G. Tapia Columbus Crew 2 bàn T. Habroune Columbus Crew 1 bàn S. Moreira Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 8.05 Brais Méndez Columbus Crew 1 kiến tạo · điểm 7.7 S. Zawadzki Columbus Crew Điểm 7.65 D. Chambost Columbus Crew Điểm 7.6

Inter Miami và Columbus Crew gặp nhau ở Vòng 1/8 theo thể thức loại trực tiếp, nên mọi tính toán đều rút gọn về một mục tiêu: thắng để đi tiếp. Đội thua sẽ dừng bước ngay tại đây và không còn cơ hội sửa sai ở trận sau. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 22/11/2026 trên sân Nu Stadium.

Loại trực tiếp: một trận quyết định tất cả

Khác với những trận có thể tính toán điểm số, cuộc đối đầu này không để lại đường lùi. Với cả hai đội, vấn đề không nằm ở việc cải thiện vị thế mà ở chỗ có tiếp tục hành trình hay không. Áp lực vì thế đè nặng lên từng pha bóng, từng quyết định trong 90 phút.

Bối cảnh này thường khiến các đội cân nhắc kỹ hơn giữa tấn công và phòng ngự. Một sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp.

Phong độ: Columbus Crew nhỉnh hơn

Columbus Crew đang có phong độ rất tốt. Họ thắng 4 trận gần nhất liên tiếp và hòa trận xa hơn trong chuỗi 5 trận, chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành ổn định và giàu tự tin.

Trong khi đó, Inter Miami thiếu sự ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ vừa hòa ở trận gần nhất, sau đó thắng, rồi lại hòa, thua và thắng ở những trận trước đó. Nhịp độ lên xuống ấy là điểm cần khắc phục nếu muốn vượt qua đối thủ đang hưng phấn.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Dù phong độ gần đây kém hơn, Inter Miami lại có lợi thế khi nhìn vào lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, họ thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Columbus Crew thắng 1 trận. Con số này mang lại niềm tin tâm lý cho đội chủ nhà trước một đối thủ đang chơi tốt.

Tuy nhiên, lịch sử không đảm bảo điều gì ở một trận loại trực tiếp. Columbus Crew có thể dựa vào đà thăng hoa hiện tại để làm thay đổi xu hướng đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa hai yếu tố: sự ổn định của Columbus Crew và ưu thế đối đầu của Inter Miami. Đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai lầm trong những giai đoạn đầu trận sẽ có lợi thế lớn về tâm lý. Với thể thức một mất một còn, đội kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp.

Nhận định

Columbus Crew bước vào trận với phong độ vượt trội, còn Inter Miami có thành tích đối đầu đáng tin cậy. Đây là cặp đấu cân bằng, khó dự báo, nơi chi tiết nhỏ có thể quyết định người đi tiếp và người dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 3 thắng 1 hòa Columbus Crew · 1 thắng Columbus Crew 2 - 1 Inter Miami CC Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew Hòa Inter Miami 5 - 1 Columbus Crew IM Columbus Crew 0 - 1 Inter Miami IM Columbus Crew 2 - 3 Inter Miami IM

Inter Miami 5 trận gần nhất H T H B T 34 Trận 16-12-6 T-H-B 80 Ghi (TB 2.4) 59 Thủng lưới Columbus Crew 5 trận gần nhất T T T T H 34 Trận 14-5-15 T-H-B 59 Ghi (TB 1.7) 52 Thủng lưới

Vòng bảng — Inter Miami # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 6 Philadelphia Union 34 14 8 12 +14 50 T B H B H 7 Columbus Crew 34 14 5 15 +7 47 T T T T T 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T …

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ D. Ayala (Muscle Injury) ✚ S. Reguilon (Lower-Body Injury) ✚ M. Silvetti (Shoulder Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury)