Về Báo Hà Tĩnh

Inter Miami 2-0 New York City FC: Inter Miami giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 02:13

Inter Miami được đánh giá cao hơn khi đứng hạng 2 với 49 điểm, hơn New York City FC 16 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại Nu Stadium.

Inter Miami2 - 0New York City FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón New York City FC.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 46% - 54% New York City FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0)

    Phút 20': Germán Berterame (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Luis Suárez). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 51% - 49% New York City FC, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% New York City FC, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45+5'BÀN THẮNG! Inter Miami (2-0)

    Phút 45+5': Rodrigo De Paul (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Lionel Messi). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 59% - 41% New York City FC, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 58'Thay người

    Phút 58' (New York City FC): Hannes Wolf vào sân thay Alonso Martinez.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (New York City FC): Kevin O'Toole vào sân thay Nico Cavallo.

  • 63'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 61% - 39% New York City FC, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Inter Miami): Telasco Segovia vào sân thay Matías Galarza.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (New York City FC): Luighi Hanri Sousa Santos vào sân thay Bénie Adama Traoré.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Inter Miami): Fricio Caicedo vào sân thay Sergio Reguilón.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Inter Miami): Riquelme Fillipi vào sân thay Germán Berterame.

  • 75'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 60% - 40% New York City FC, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Riquelme Fillipi (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (New York City FC): Malachi Jones vào sân thay Agustin Ojeda.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (New York City FC): Talles Magno vào sân thay Aiden O'Neill.

  • 87'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 58% - 42% New York City FC, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 4 - 2.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Inter Miami): Ian Fray vào sân thay David Ayala.

  • 90+7'Hỏng phạt đền

    Phút 90+7': Nicolás Fernández Mercau (New York City FC) sút hỏng phạt đền.

  • KTKết thúc: Inter Miami 2-0 New York City FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 08:41 15/10/2026

Đội hình chính thức
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Jansen
97
D. St. Clair
5
Casemiro
2
G. Luján
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
80
M. Galarza
10
L. Messi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
49
M. Freese
24
T. Gray
13
Thiago Martins
6
J. Sands
2
Nico Cavallo
21
O'Neill
8
A. Perea
26
A. Ojeda
7
Fernández Mercau
9
B. Traoré
16
A. Martínez
Dự bị
Inter Miami
37 M. Falcón17 I. Fray56 Daniel Pinter34 R. Ríos Novo11 Riquelme Fillipi8 T. Segovia88 A. Shaw15 F. Caicedo20 S. Morales
New York City FC
88 M. Jones17 H. Wolf3 M. Miazga22 O'Toole34 Raul Gustavo30 T. Romero32 J. Shore11 Talles Magno20 Luighi Hanri
Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026
Inter MiamiThống kêNew York City FC
57%
Kiểm soát bóng
43%
13
Dứt điểm
14
5
Trúng đích
5
3
Phạt góc
5
14
Phạm lỗi
8
5
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
R. De Paul
R. De Paul
Inter Miami
1 bàn
G. Berterame
G. Berterame
Inter Miami
1 bàn
L. Messi
L. Messi
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.7
L. Suárez
L. Suárez
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.27
Casemiro
Casemiro
Inter Miami
Điểm 8
D. St. Clair
D. St. Clair
Inter Miami
Điểm 7.91

Inter Miami được đánh giá cao hơn New York City FC, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 49 điểm, trong khi đối thủ xếp thứ 10 với 33 điểm. Khoảng cách 16 điểm phản ánh rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội trước trận đấu tại Nu Stadium lúc 06:30 ngày 15/10/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về Inter Miami

Với 49 điểm và vị trí thứ 2, Inter Miami đang nằm trong nhóm dẫn đầu. Đây là cơ sở quan trọng nhất để đội bóng này được xem là bên có lợi thế hơn khi bước vào cuộc đối đầu.

Ở chiều ngược lại, New York City FC có 33 điểm và đứng thứ 10. Thứ hạng này cho thấy đội khách đang ở nhóm giữa bảng, cách khá xa đội chủ nhà cả về điểm số lẫn vị thế.

Phong độ: Inter Miami ổn định hơn, New York City FC chưa tìm được mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Inter Miami thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy vậy, chuỗi 3 trận hòa trước đó là điểm cần lưu ý, vì nó cho thấy Inter Miami chưa biến được thế trên cơ thành điểm số tối đa.

Trong khi đó, New York City FC thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trong 5 lần ra sân gần nhất. Với việc thua nhiều hơn thắng, đội khách bước vào trận đấu với phong độ kém ổn định hơn so với đối thủ.

Thế đối đầu thiên về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 3 trận và hòa 2 trận. New York City FC chưa thắng lần nào. Xu hướng này củng cố thêm nhận định rằng chủ nhà đang chiếm ưu thế về mặt tâm lý trong cặp đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu thuận lợi, Inter Miami nhiều khả năng sẽ nắm quyền chủ động trên sân nhà. Thử thách của đội chủ nhà là duy trì sự sắc bén để không để trận đấu rơi vào kịch bản hòa, như đã xảy ra ở 3 trong 5 trận gần đây.

Về phía New York City FC, nhiệm vụ trước mắt là chấm dứt chuỗi phong độ thiếu ổn định và tìm lại mạch kết quả tích cực. Đội khách cần thể hiện sự chắc chắn hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố về thứ hạng, phong độ và lịch sử đối đầu gần đây đều nghiêng về Inter Miami. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn và có nhiều lý do để tự tin, dù New York City FC vẫn có thể gây khó khăn nếu cải thiện được sự ổn định trong thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Inter Miami · 3 thắng2 hòaNew York City FC · 0 thắng
23/03/2026
New York City FC
2 - 3
Inter Miami
IM
30/11/2025
Bán kết
Inter Miami
5 - 1
New York City FC
IM
25/09/2025
New York City FC
0 - 4
Inter Miami
IM
23/02/2025
Inter Miami
2 - 2
New York City FC
Hòa
22/09/2024
New York City FC
1 - 1
Inter Miami
Hòa
Inter Miami
28
Trận
13-10-5
T-H-B
68
Ghi (TB 2.4)
50
Thủng lưới
New York City FC
5 trận gần nhất
BHBTB
28
Trận
8-9-11
T-H-B
42
Ghi (TB 1.5)
38
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC281963+3763TTTHB
2Inter Miami2813105+1849TBHHH
3Chicago Fire281468+1148TTTBB
9FC Cincinnati27999-736TBHHB
10New York City FC288911+433BHBTB
11Toronto FC2871110-1132TBBBT
Tình hình lực lượng
Inter Miami
T. Allende (Knee Injury)
Y. Bright (Foot Injury)
F. Mura (Ankle Injury)
M. Silvetti (Injury)
T. Allende (Knee Injury)
Y. Bright (Foot Injury)
F. Mura (Ankle Injury)
M. Silvetti (Injury)
New York City FC
D. Baiera (Knee Injury)
A. Farnos (Injury)
M. Ilenic (Illness)
M. Moralez (Knee Injury)
K. Parks (Injury)
Talles Magno (Muscle Injury)
K. Trewin (Ankle Injury)
D. Baiera (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Inter Miami 2-0 New York City FC: Inter Miami giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO