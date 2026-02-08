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Inter Miami 2-2 Columbus Crew: Hai đội chia điểm

Văn Thể02/08/2026 01:40

Inter Miami bước vào trận đấu tại Chase Stadium với chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Columbus Crew cần cải thiện phong độ để tạo khác biệt.

Inter Miami2 - 2Columbus CrewKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón Columbus Crew.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 50 - 50 Columbus Crew.

  • 16'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0)

    Phút 16': Luis Suárez () lập công (kiến tạo: Yannick Bright). Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 50 - 50 Columbus Crew.

  • 34'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-1)

    Phút 34': Casemiro (Inter Miami) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 53 - 47 Columbus Crew, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 45+5'BÀN THẮNG! Inter Miami (2-1)

    Phút 45+5': Noah Allen () lập công (kiến tạo: Luis Suárez). Tỷ số: 2 - 1.

  • 45+6'VAR

    Phút 45+6': VAR — Noah Allen ().

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 48 - 52 Columbus Crew, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (): Lionel Messi  vào sân thay Dániel Pintér.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Dylan Chambost.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (): Brais Méndez vào sân thay Dániel Gazdag.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Inter Miami 48 - 52 Columbus Crew, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 1, cứu thua 1 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (): Lautaro Giaccone vào sân thay Hugo Picard.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Sekou Tidiany Bangoura () nhận thẻ vàng.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (): David Ayala vào sân thay Yannick Bright.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (): David Ruíz vào sân thay Facundo Mura.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Inter Miami 47 - 53 Columbus Crew, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 1.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Casemiro () nhận thẻ vàng.

  • 84'BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-2)

    Phút 84': Brais Méndez () lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (): Brooks Lennon vào sân thay Jamal Thiaré.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (): Preston Plambeck vào sân thay Mateo Silvetti.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Inter Miami 50 - 50 Columbus Crew, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Patrick Schulte () nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Inter Miami 2-2 Columbus Crew

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 09:13 02/08/2026

Đội hình chính thức
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2
34
Rocco Ríos Novo
4
Facundo Mura
76
Ezequiel Abadia-Reda
16
Micael
32
Noah Allen
5
Casemiro
42
Yannick Bright
8
Telasco Segovia
24
Mateo Silvetti
59
Preston Plambeck
9
Luis Suárez
28
Patrick Schulte
23
Mohamed Farsi
25
Sean Zawadzki
4
Rudy Camacho
31
Steven Moreira
27
Max Arfsten
7
Dylan Chambost
17
Sekou Tidiany Bangoura
16
Taha Habroune
8
Dániel Gazdag
19
Jamal Thiaré
Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026
Inter MiamiThống kêColumbus Crew
53%
Kiểm soát bóng
47%
11
Dứt điểm
13
4
Trúng đích
3
5
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Luis Suárez
Luis Suárez
Inter Miami
1 bàn · 1 kiến tạo
Noah Allen
Noah Allen
Inter Miami
1 bàn
Brais Méndez
Brais Méndez
Columbus Crew
1 bàn
Yannick Bright
Yannick Bright
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.01
Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Điểm 7.33
André Gomes
André Gomes
Columbus Crew
Điểm 7.22

Thông tin trận đấu

Inter Miami sẽ đối đầu Columbus Crew tại Chase Stadium lúc 06:30 ngày 02/08/2026 trong khuôn khổ MLS. Tương quan trước trận đang nghiêng về Inter Miami khi đội bóng này đứng hạng 2 với 37 điểm, còn Columbus Crew xếp hạng 11 với 19 điểm.

Bên cạnh khoảng cách trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và kết quả đối đầu cũng tạo ra lợi thế rõ rệt cho Inter Miami. Tuy nhiên, trận đấu chỉ được định đoạt trên sân cỏ, nơi Columbus Crew vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức tốt trong từng giai đoạn.

Inter Miami duy trì mạch thắng ấn tượng

Inter Miami đang có phong độ gần nhất rất ổn định với 5 trận toàn thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng bước vào cuộc đối đầu với Columbus Crew trong trạng thái tự tin, đồng thời tạo nền tảng tốt về tâm lý trước một đối thủ đang đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý là Inter Miami không chỉ duy trì hiệu quả qua một trận riêng lẻ mà đang thể hiện sự nhất quán trong cả chuỗi đấu gần nhất. Khi một đội bóng liên tục giành chiến thắng, khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý những thời điểm quan trọng thường trở thành yếu tố có thể tạo khác biệt.

Tại Chase Stadium, Inter Miami nhiều khả năng sẽ muốn áp đặt thế trận từ sớm. Dù vậy, lợi thế phong độ không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Columbus Crew có thể lựa chọn cách chơi chặt chẽ, giảm khoảng trống và chờ thời cơ phản công để kéo Inter Miami ra khỏi cấu trúc quen thuộc.

Columbus Crew cần tìm lại sự ổn định

Columbus Crew có thành tích trong 5 trận gần nhất gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giành điểm, nhưng sự thiếu ổn định khiến họ khó duy trì sức ép liên tục trước một đối thủ đang có mạch thắng dài hơn.

Vấn đề lớn của Columbus Crew là cách phản ứng sau những thời điểm bất lợi. Trước Inter Miami, đội khách cần hạn chế những khoảng trống ở khu vực giữa sân và tránh để đối thủ kiểm soát trận đấu quá lâu. Một thế trận cân bằng về cự ly đội hình sẽ giúp Columbus Crew giảm áp lực và duy trì cơ hội cạnh tranh.

Ngược lại, nếu phải lùi sâu trong phần lớn thời gian, Columbus Crew có thể gặp khó khăn trong việc tổ chức các đợt lên bóng. Vì thế, khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là một trong những chìa khóa để đội bóng tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu nghiêng hoàn toàn về Inter Miami

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Inter Miami thắng cả 4 trận, còn Columbus Crew chưa giành chiến thắng và không có trận hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế đáng kể về tâm lý cho Inter Miami, đồng thời đặt thêm áp lực lên Columbus Crew trong nỗ lực phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi.

Tuy nhiên, những con số đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không thể thay thế màn trình diễn ở trận đấu sắp tới. Columbus Crew cần tập trung vào khả năng phòng ngự tập thể và giữ sự kiên nhẫn, thay vì để lịch sử đối đầu ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân. Inter Miami sở hữu lợi thế phong độ và thứ hạng, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Columbus Crew cần duy trì khoảng cách hợp lý giữa các tuyến, đồng thời chọn thời điểm gây áp lực thay vì pressing thiếu đồng bộ.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami phải tránh tâm lý chủ quan trước đối thủ đang có thành tích đối đầu kém hơn. Nếu kiểm soát bóng nhưng thiếu tốc độ trong các pha triển khai, đội bóng có thể tạo điều kiện để Columbus Crew tổ chức phòng ngự số đông. Những tình huống chuyển đổi nhanh và khả năng tận dụng sai lầm sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Nhận định trước trận

Inter Miami bước vào cuộc đối đầu với lợi thế đồng thời về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu. Columbus Crew vẫn có cơ sở để hy vọng nếu duy trì sự kỷ luật, bảo đảm cự ly đội hình và tận dụng tốt những thời điểm Inter Miami mất cân bằng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Inter Miami được đánh giá cao hơn, nhưng Columbus Crew có thể khiến cuộc chơi trở nên khó đoán nếu phòng ngự chắc chắn và chuyển sang tấn công với tốc độ phù hợp. Trọng tâm sẽ nằm ở cách hai đội xử lý áp lực và kiểm soát những thời điểm quyết định tại Chase Stadium.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Inter Miami · 4 thắng0 hòaColumbus Crew · 0 thắng
01/06/2025
Inter Miami
5 - 1
Columbus Crew
IM
20/04/2025
Columbus Crew
0 - 1
Inter Miami
IM
03/10/2024
Columbus Crew
2 - 3
Inter Miami
IM
20/06/2024
Inter Miami
2 - 1
Columbus Crew
IM
Inter Miami
5 trận gần nhất
TTTTT
17
Trận
11-4-2
T-H-B
43
Ghi (TB 2.5)
30
Thủng lưới
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TBHTH
17
Trận
5-4-8
T-H-B
24
Ghi (TB 1.4)
26
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC171232+2139TTTTB
2Inter Miami171142+1337TTTTT
3New England16925+729BTBHT
10Orlando City17629-1620THBTT
11Columbus Crew17548-219BHTBT
12Toronto18387-817BHHBH
Tình hình lực lượng
Inter Miami
Rodrigo De Paul (Leg Injury)
David Ayala (Adductor Injury)
Germán Berterame (Nose Injury)
Tadeo Allende (Knee Injury)
Telasco Segovia (Called Up To National Team)
Gonzalo Luján (Calf Injury)
Lionel Messi (Special Leave)
Ian Fray (Yellow Card Suspension)
Columbus Crew
Max Arfsten (Called Up To National Team)
Wessam Abou Ali (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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