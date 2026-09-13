Inter Miami 2-2 Nashville SC: Hai đội chia điểm
Cả hai đội đều nằm trong nhóm tranh ngôi đầu giải đấu, nơi kết quả màn so tài tại Nu Stadium sẽ tác động trực tiếp tới toàn bộ cuộc đua vô địch mùa này.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Inter Miami tiếp đón Nashville SC.
- 4'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1)
Phút 4': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Andy Najar). Tỷ số: 0 - 1.
- 9'Thẻ vàng
Phút 9': Alex Muyl (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 58% - 42% Nashville SC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 2.
- 19'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1)
Phút 19': Reed Baker-Whiting (Nashville SC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% Nashville SC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 36'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 63% - 37% Nashville SC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Fricio Caicedo (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Maxwell Woledzi (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 63% - 37% Nashville SC, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 56'Thay người
Phút 56' (Nashville SC): Elias Saad vào sân thay Alex Muyl.
- 61'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 66% - 34% Nashville SC, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 1.
- 62'BÀN THẮNG! Inter Miami (2-1)
Phút 62': Lionel Messi (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Rodrigo De Paul). Tỷ số: 2 - 1.
- 66'Thay người
Phút 66' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Ian Fray.
- 66'Thay người
Phút 66' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Telasco Segovia.
- 72'Thay người
Phút 72' (Nashville SC): Daniel Lovitz vào sân thay Reed Baker-Whiting.
- 72'Thay người
Phút 72' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.
- 73'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 64% - 36% Nashville SC, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 0 - 1.
- 81'Thay người
Phút 81' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.
- 81'Thay người
Phút 81' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Cristian Espinoza.
- 85'Inter Miami ép sân
Cầm bóng: Inter Miami 62% - 38% Nashville SC, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 17, cứu thua 0 - 3.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Germán Berterame (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 90+1'BÀN THẮNG! Nashville SC (2-2)
Phút 90+1': Sam Surridge (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- KTKết thúc: Inter Miami 2-2 Nashville SC
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 08:36 13/09/2026
Cuộc đối đầu giữa Inter Miami và Nashville SC diễn ra lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Nu Stadium mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Với khoảng cách điểm số hiện tại, 90 phút sắp tới sẽ tác động trực tiếp tới cục diện của toàn bộ cuộc đua vô địch.
Vị thế nhóm đầu và áp lực bám đuổi
Nashville SC hành quân đến Nu Stadium với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi sở hữu 53 điểm. Đội khách đang tạo ra lợi thế nhất định trong cuộc đua đường trường, song việc phải đối đầu với đối thủ bám đuổi trực tiếp đòi hỏi họ phải duy trì sự tập trung cao độ để bảo toàn khoảng cách điểm số an toàn.
Ở chiều ngược lại, Inter Miami đang xếp ở vị trí thứ hai với 44 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với ngôi đầu đặt đội chủ nhà vào tình thế cần tận dụng tối đa điểm tựa sân bãi nhằm thu hẹp cách biệt, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí số một trong giai đoạn then chốt.
Phong độ trái ngược giữa hai thế lực
Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Nashville SC thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự ổn định này giải thích vì sao họ đang vững vàng chiếm giữ đỉnh bảng và duy trì được sự tự tin lớn trước chuyến làm khách sắp tới.
Trong khi đó, Inter Miami lại trải qua chuỗi trận có phần chững lại khi chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc để chia điểm quá nhiều khiến đội bóng áo hồng chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn, đồng thời bộc lộ nhu cầu cấp thiết về việc cải thiện khả năng chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn.
Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng đang ghi nhận ưu thế nghiêng nhẹ về phía Nashville SC. Cụ thể, đội khách đã có được 2 chiến thắng, hai bên hòa nhau 2 lần và Inter Miami chỉ giành được 1 trận thắng.
Mặc dù vậy, với tính chất của một màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng đứng đầu, yếu tố sân nhà Nu Stadium cùng quyết tâm rút ngắn cách biệt 9 điểm có thể trở thành đòn bẩy tinh thần quan trọng cho Inter Miami. Cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính chiến thuật từ cả hai phía nhằm chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vương.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)