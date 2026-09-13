Inter Miami 2-2 Nashville SC: Hai đội chia điểm Cả hai đội đều nằm trong nhóm tranh ngôi đầu giải đấu, nơi kết quả màn so tài tại Nu Stadium sẽ tác động trực tiếp tới toàn bộ cuộc đua vô địch mùa này.

Inter Miami 2 - 2 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Nashville SC.

4' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1) Phút 4': Sam Surridge (Nashville SC) lập công (kiến tạo: Andy Najar). Tỷ số: 0 - 1.

9' Thẻ vàng Phút 9': Alex Muyl (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 58% - 42% Nashville SC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 2.

19' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1) Phút 19': Reed Baker-Whiting (Nashville SC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% Nashville SC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 63% - 37% Nashville SC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Fricio Caicedo (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Thẻ vàng Phút 43': Maxwell Woledzi (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 63% - 37% Nashville SC, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Nashville SC): Elias Saad vào sân thay Alex Muyl.

61' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 66% - 34% Nashville SC, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 1.

62' BÀN THẮNG! Inter Miami (2-1) Phút 62': Lionel Messi (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Rodrigo De Paul). Tỷ số: 2 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Ian Fray.

66' Thay người Phút 66' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Telasco Segovia.

72' Thay người Phút 72' (Nashville SC): Daniel Lovitz vào sân thay Reed Baker-Whiting.

72' Thay người Phút 72' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.

73' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 64% - 36% Nashville SC, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 0 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Nashville SC): Bryan Acosta vào sân thay matthew corcoran.

81' Thay người Phút 81' (Nashville SC): Shakur Mohammed vào sân thay Cristian Espinoza.

85' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 62% - 38% Nashville SC, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 17, cứu thua 0 - 3.

86' Thẻ vàng Phút 86': Germán Berterame (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

90' Thẻ vàng Phút 90': Matías Galarza (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+1' BÀN THẮNG! Nashville SC (2-2) Phút 90+1': Sam Surridge (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

KT Kết thúc: Inter Miami 2-2 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 08:36 13/09/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González Nashville SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan 97 D. St. Clair 17 I. Fray 5 Casemiro 37 M. Falcón 15 F. Caicedo 7 R. De Paul 42 Y. Bright 8 T. Segovia 9 L. Suárez 10 L. Messi 19 G. Berterame 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 27 Baker-Whiting 8 P. Yazbek 16 M. Corcoran 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 19 A. Muyl 9 S. Surridge Dự bị Inter Miami 3 Reguilón 56 Daniel Pinter 4 F. Mura 16 Micael 2 G. Luján 80 M. Galarza 22 D. Ayala 34 R. Ríos Novo 88 A. Shaw Nashville SC 1 J. Willis 22 J. Bauer 37 A. Qasem 6 B. Acosta 2 D. Lovitz 5 J. Maher 14 S. Mohammed 11 E. Saad 20 E. Tagseth Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026

Inter Miami Thống kê Nashville SC 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 18 5 Trúng đích 3 5 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật S. Surridge Nashville SC 2 bàn L. Messi Inter Miami 1 bàn R. De Paul Inter Miami 1 kiến tạo · điểm 7.7 A. Najar Nashville SC 1 kiến tạo · điểm 6.61

Cuộc đối đầu giữa Inter Miami và Nashville SC diễn ra lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Nu Stadium mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hai câu lạc bộ đều đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Với khoảng cách điểm số hiện tại, 90 phút sắp tới sẽ tác động trực tiếp tới cục diện của toàn bộ cuộc đua vô địch.

Vị thế nhóm đầu và áp lực bám đuổi

Nashville SC hành quân đến Nu Stadium với tư cách là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi sở hữu 53 điểm. Đội khách đang tạo ra lợi thế nhất định trong cuộc đua đường trường, song việc phải đối đầu với đối thủ bám đuổi trực tiếp đòi hỏi họ phải duy trì sự tập trung cao độ để bảo toàn khoảng cách điểm số an toàn.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami đang xếp ở vị trí thứ hai với 44 điểm. Khoảng cách 9 điểm so với ngôi đầu đặt đội chủ nhà vào tình thế cần tận dụng tối đa điểm tựa sân bãi nhằm thu hẹp cách biệt, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí số một trong giai đoạn then chốt.

Phong độ trái ngược giữa hai thế lực

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, Nashville SC thể hiện màn trình diễn đầy thuyết phục với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự ổn định này giải thích vì sao họ đang vững vàng chiếm giữ đỉnh bảng và duy trì được sự tự tin lớn trước chuyến làm khách sắp tới.

Trong khi đó, Inter Miami lại trải qua chuỗi trận có phần chững lại khi chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc để chia điểm quá nhiều khiến đội bóng áo hồng chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn, đồng thời bộc lộ nhu cầu cấp thiết về việc cải thiện khả năng chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng đang ghi nhận ưu thế nghiêng nhẹ về phía Nashville SC. Cụ thể, đội khách đã có được 2 chiến thắng, hai bên hòa nhau 2 lần và Inter Miami chỉ giành được 1 trận thắng.

Mặc dù vậy, với tính chất của một màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng đứng đầu, yếu tố sân nhà Nu Stadium cùng quyết tâm rút ngắn cách biệt 9 điểm có thể trở thành đòn bẩy tinh thần quan trọng cho Inter Miami. Cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính chiến thuật từ cả hai phía nhằm chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 1 thắng 2 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 4 - 1 Inter Miami NS Inter Miami 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 Inter Miami Hòa Inter Miami 4 - 0 Nashville SC IM Nashville SC 2 - 1 Inter Miami NS

Inter Miami 5 trận gần nhất H H T B H 24 Trận 12-8-4 T-H-B 59 Ghi (TB 2.5) 44 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất B H T T T 24 Trận 16-5-3 T-H-B 48 Ghi (TB 2.0) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 24 16 5 3 +29 53 B H T T T 2 Inter Miami 24 12 8 4 +15 44 H H T B H 3 New England Revolution 24 12 4 8 +9 40 T B T H T …

Tình hình lực lượng Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ S. Morales (Muscle Injury) ✚ S. Reguilon (Injury) ✚ M. Silvetti (Injury) ✚ G. Lujan (Leg Injury) ✚ Micael (Injury) ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ S. Morales (Muscle Injury) Nashville SC ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury) ✚ W. Madrigal (Lower-Body Injury)