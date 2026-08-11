Inter Miami 3-3 Charlotte: Hai đội chia điểm Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 53 điểm, kém Inter Miami 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Inter Miami 3 - 3 Charlotte Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Inter Miami tiếp đón Charlotte.

4' VAR Phút 4': Bàn thắng không được công nhận — Liel Abada (Charlotte).

9' Thẻ vàng Phút 9': Telasco Segovia (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Charlotte ép sân Cầm bóng: Inter Miami 29% - 71% Charlotte; phạm lỗi 2 - 2.

14' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0) Phút 14': Ian Fray (Inter Miami) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thay người Phút 24' (Inter Miami): Gonzalo Lujan vào sân thay Sergio Reguilón.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 49% - 51% Charlotte, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

33' BÀN THẮNG! Inter Miami (2-0) Phút 33': Luis Suárez (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Germán Berterame). Tỷ số: 2 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 52% - 48% Charlotte, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

42' BÀN THẮNG! Inter Miami (3-0) Phút 42': Rodrigo De Paul (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Telasco Segovia). Tỷ số: 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

45' Thay người Phút 45' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Ian Fray.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' BÀN THẮNG! Charlotte (3-1) Phút 50': Liel Abada (Charlotte) lập công (kiến tạo: Tyger Smalls). Tỷ số: 3 - 1.

50' Thay người Phút 50' (Inter Miami): Yannick Bright vào sân thay David Ayala.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% Charlotte, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 1.

55' BÀN THẮNG! Charlotte (3-2) Phút 55': Liel Abada (Charlotte) lập công (kiến tạo: Pep Biel). Tỷ số: 3 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Rodrigo De Paul.

59' Thay người Phút 59' (Inter Miami): Riquelme Fillipi vào sân thay Germán Berterame.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter Miami 56% - 44% Charlotte, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Charlotte): Abdoulaye Doucouré vào sân thay Ashley Westwood.

69' Thay người Phút 69' (Charlotte): David Schnegg vào sân thay Harry Toffolo.

69' Thay người Phút 69' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Djibril Diani.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Inter Miami 57% - 43% Charlotte, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

86' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Inter Miami 61% - 39% Charlotte, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 2.

88' Thẻ vàng Phút 88': David Schnegg (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

90' BÀN THẮNG! Charlotte (3-3) Phút 90': Rodolfo Aloko (Charlotte) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Inter Miami 3-3 Charlotte Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 06:09 08/11/2026

Đội hình chính thức Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González Charlotte Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith 97 D. St. Clair 17 I. Fray 5 Casemiro 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 22 D. Ayala 8 T. Segovia 10 L. Messi 9 L. Suárez 19 G. Berterame 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 16 Pep Biel 28 D. Diani 11 L. Abada 9 Toklomati Giorno 17 de la Torre Dự bị Inter Miami 11 Riquelme Fillipi 42 Y. Bright 2 G. Luján 80 M. Galarza 37 M. Falcón 4 F. Mura 56 Daniel Pinter 34 R. Ríos Novo 88 A. Shaw Charlotte 21 T. Miller 6 A. Doucouré 13 B. Bronico 37 R. Aloko 4 A. Privett 71 N. Richmond 23 D. Schnegg 25 Tyger Smalls 20 B. Coulibaly Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

Inter Miami Thống kê Charlotte 60% Kiểm soát bóng 40% 15 Dứt điểm 11 5 Trúng đích 5 6 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 6 4 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật L. Abada Charlotte 2 bàn L. Suárez Inter Miami 1 bàn R. De Paul Inter Miami 1 bàn R. Aloko Charlotte 1 bàn I. Fray Inter Miami 1 bàn G. Berterame Inter Miami 1 kiến tạo · điểm 7.43

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân của Inter Miami. Đội khách đứng hạng 5 với 53 điểm, còn chủ nhà đang ở hạng 2 với 59 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Charlotte áp sát nhóm dẫn đầu

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 6 điểm. Inter Miami có lợi thế về thứ hạng, nhưng Charlotte không còn quá xa để tạo sức ép trực tiếp lên đối thủ. Với đội khách, một trận đấu trên sân của đội đang đứng thứ hai mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Inter Miami ổn định hơn, Charlotte đang lên

Inter Miami thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận gần nhất, hòa trận liền trước và thua một trận trước đó, rồi có hai chiến thắng ở chặng đầu của chuỗi này.

Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Tuy vậy, đà đi lên của họ khá rõ khi đội thắng cả hai trận gần nhất. Trước đó, đội khách có một trận thua, một trận hòa rồi lại thua, nên chuỗi chiến thắng hiện tại là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 2, hòa 2 và Charlotte thắng 1. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng hai trận hòa cho thấy Charlotte thường khiến đối thủ khó chịu. Cả hai đội đều đã biết rõ cách đối phương thi đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Inter Miami sở hữu thứ hạng cao hơn, nhiều điểm hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Họ cần giữ sự ổn định sau chuỗi kết quả có thắng, có hòa và có thua gần đây để không bị đội bám đuổi áp sát.

Ngược lại, Charlotte bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Nếu duy trì được sự tự tin đó, đội khách hoàn toàn có thể biến trận đấu thành một thử thách thực sự cho chủ nhà.

Nhận định

Inter Miami được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ nhìn chung ổn định và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Charlotte đang có đà tốt và ở khoảng cách đủ gần để khiến trận đấu trở nên cân bằng. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý trong nhóm đầu bảng, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Inter Miami · 2 thắng 2 hòa Charlotte · 1 thắng Charlotte 0 - 0 Inter Miami Hòa Charlotte 3 - 0 Inter Miami CHA Inter Miami 1 - 0 Charlotte IM Inter Miami 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 1 - 2 Inter Miami IM

Inter Miami 5 trận gần nhất T H B T T 33 Trận 16-11-6 T-H-B 77 Ghi (TB 2.3) 56 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T T B H B 33 Trận 15-8-10 T-H-B 63 Ghi (TB 1.9) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T 4 Chicago Fire 33 16 7 10 +11 55 T H T B B 5 Charlotte 33 15 8 10 +15 53 T T B H B 6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47 B H B H T …