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Inter Miami 3-3 Charlotte: Hai đội chia điểm

Văn Thể08/11/2026 01:12

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 53 điểm, kém Inter Miami 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Inter Miami3 - 3CharlotteKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Inter Miami tiếp đón Charlotte.

  • 4'VAR

    Phút 4': Bàn thắng không được công nhận — Liel Abada (Charlotte).

  • 9'Thẻ vàng

    Phút 9': Telasco Segovia (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Charlotte ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 29% - 71% Charlotte; phạm lỗi 2 - 2.

  • 14'BÀN THẮNG! Inter Miami (1-0)

    Phút 14': Ian Fray (Inter Miami) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Thay người

    Phút 24' (Inter Miami): Gonzalo Lujan vào sân thay Sergio Reguilón.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 49% - 51% Charlotte, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

  • 33'BÀN THẮNG! Inter Miami (2-0)

    Phút 33': Luis Suárez (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Germán Berterame). Tỷ số: 2 - 0.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 52% - 48% Charlotte, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 42'BÀN THẮNG! Inter Miami (3-0)

    Phút 42': Rodrigo De Paul (Inter Miami) lập công (kiến tạo: Telasco Segovia). Tỷ số: 3 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Idan Toklomati Jorno.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Inter Miami): Facundo Mura vào sân thay Ian Fray.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'BÀN THẮNG! Charlotte (3-1)

    Phút 50': Liel Abada (Charlotte) lập công (kiến tạo: Tyger Smalls). Tỷ số: 3 - 1.

  • 50'Thay người

    Phút 50' (Inter Miami): Yannick Bright vào sân thay David Ayala.

  • 50'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Inter Miami 55% - 45% Charlotte, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 55'BÀN THẮNG! Charlotte (3-2)

    Phút 55': Liel Abada (Charlotte) lập công (kiến tạo: Pep Biel). Tỷ số: 3 - 2.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Inter Miami): Matías Galarza vào sân thay Rodrigo De Paul.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Inter Miami): Riquelme Fillipi vào sân thay Germán Berterame.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Inter Miami 56% - 44% Charlotte, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Charlotte): Abdoulaye Doucouré vào sân thay Ashley Westwood.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Charlotte): David Schnegg vào sân thay Harry Toffolo.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Charlotte): Rodolfo Aloko vào sân thay Djibril Diani.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Inter Miami 57% - 43% Charlotte, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

  • 86'Inter Miami ép sân

    Cầm bóng: Inter Miami 61% - 39% Charlotte, dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': David Schnegg (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90'BÀN THẮNG! Charlotte (3-3)

    Phút 90': Rodolfo Aloko (Charlotte) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

  • KTKết thúc: Inter Miami 3-3 Charlotte

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 06:09 08/11/2026

Đội hình chính thức
Inter Miami
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Smith
97
D. St. Clair
17
I. Fray
5
Casemiro
16
Micael
3
Reguilón
7
R. De Paul
22
D. Ayala
8
T. Segovia
10
L. Messi
9
L. Suárez
19
G. Berterame
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
15
H. Toffolo
8
A. Westwood
16
Pep Biel
28
D. Diani
11
L. Abada
9
Toklomati Giorno
17
de la Torre
Dự bị
Inter Miami
11 Riquelme Fillipi42 Y. Bright2 G. Luján80 M. Galarza37 M. Falcón4 F. Mura56 Daniel Pinter34 R. Ríos Novo88 A. Shaw
Charlotte
21 T. Miller6 A. Doucouré13 B. Bronico37 R. Aloko4 A. Privett71 N. Richmond23 D. Schnegg25 Tyger Smalls20 B. Coulibaly
Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026
Inter MiamiThống kêCharlotte
60%
Kiểm soát bóng
40%
15
Dứt điểm
11
5
Trúng đích
5
6
Phạt góc
2
14
Phạm lỗi
6
4
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
L. Abada
L. Abada
Charlotte
2 bàn
L. Suárez
L. Suárez
Inter Miami
1 bàn
R. De Paul
R. De Paul
Inter Miami
1 bàn
R. Aloko
R. Aloko
Charlotte
1 bàn
I. Fray
I. Fray
Inter Miami
1 bàn
G. Berterame
G. Berterame
Inter Miami
1 kiến tạo · điểm 7.43

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân của Inter Miami. Đội khách đứng hạng 5 với 53 điểm, còn chủ nhà đang ở hạng 2 với 59 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Nu Stadium.

Charlotte áp sát nhóm dẫn đầu

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 6 điểm. Inter Miami có lợi thế về thứ hạng, nhưng Charlotte không còn quá xa để tạo sức ép trực tiếp lên đối thủ. Với đội khách, một trận đấu trên sân của đội đang đứng thứ hai mang ý nghĩa lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ: Inter Miami ổn định hơn, Charlotte đang lên

Inter Miami thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận gần nhất, hòa trận liền trước và thua một trận trước đó, rồi có hai chiến thắng ở chặng đầu của chuỗi này.

Charlotte thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Tuy vậy, đà đi lên của họ khá rõ khi đội thắng cả hai trận gần nhất. Trước đó, đội khách có một trận thua, một trận hòa rồi lại thua, nên chuỗi chiến thắng hiện tại là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý.

Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter Miami thắng 2, hòa 2 và Charlotte thắng 1. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng hai trận hòa cho thấy Charlotte thường khiến đối thủ khó chịu. Cả hai đội đều đã biết rõ cách đối phương thi đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Inter Miami sở hữu thứ hạng cao hơn, nhiều điểm hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Họ cần giữ sự ổn định sau chuỗi kết quả có thắng, có hòa và có thua gần đây để không bị đội bám đuổi áp sát.

Ngược lại, Charlotte bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Nếu duy trì được sự tự tin đó, đội khách hoàn toàn có thể biến trận đấu thành một thử thách thực sự cho chủ nhà.

Nhận định

Inter Miami được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ nhìn chung ổn định và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Charlotte đang có đà tốt và ở khoảng cách đủ gần để khiến trận đấu trở nên cân bằng. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý trong nhóm đầu bảng, nơi từng điểm số đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Inter Miami · 2 thắng2 hòaCharlotte · 1 thắng
15/03/2026
Charlotte
0 - 0
Inter Miami
Hòa
14/09/2025
Charlotte
3 - 0
Inter Miami
CHA
10/03/2025
Inter Miami
1 - 0
Charlotte
IM
29/09/2024
Inter Miami
1 - 1
Charlotte
Hòa
04/07/2024
Charlotte
1 - 2
Inter Miami
IM
Inter Miami
5 trận gần nhất
THBTT
33
Trận
16-11-6
T-H-B
77
Ghi (TB 2.3)
56
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
TTBHB
33
Trận
15-8-10
T-H-B
63
Ghi (TB 1.9)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC332283+4474THTHT
2Inter Miami3316116+2159THBTT
3New England Revolution3318411+958BTTTT
4Chicago Fire3316710+1155THTBB
5Charlotte3315810+1553TTBHB
6Philadelphia Union3313812+1147BHBHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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