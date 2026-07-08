Inter Miami đàm phán chiêu mộ Vozinha: Bức tường 40 tuổi chuẩn bị sát cánh cùng Messi Inter Miami đàm phán chiêu mộ Vozinha sau World Cup 2026. Thủ thành 40 tuổi là phương án gia cố hàng thủ chất lượng cho đội bóng của David Beckham.

Inter Miami đang đẩy mạnh nỗ lực đàm phán nhằm chiêu mộ thủ thành kỳ cựu Vozinha sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026. Đội bóng của David Beckham muốn nhanh chóng sở hữu chữ ký ngôi sao 40 tuổi để nâng cấp đội hình cho giai đoạn cuối mùa giải.

Giải mã sức hút của lão tướng Vozinha

Theo báo cáo từ MARCA, Inter Miami dành sự quan tâm đặc biệt cho thủ môn Josimar Jose Evora Dias, hay còn gọi là Vozinha. Trạng thái tự do trên thị trường chuyển nhượng giúp CLB nước Mỹ dễ dàng tiếp cận thủ thành này mà không phải trả bất kỳ khoản phí mua đứt nào. Hợp đồng của tuyển thủ Cape Verde với đội bóng cũ G.D. Chaves vừa hết hạn vào ngày 30/06/2026.

Người gác đền 40 tuổi trở thành hiện tượng lớn tại World Cup nhờ những pha cứu thua xuất thần trước các ông lớn bóng đá thế giới. Tại vòng đấu loại trực tiếp vừa qua trên sân Hard Rock, ngôi sao của tuyển Cape Verde khiến các chân sút Argentina gặp vô vàn khó khăn bằng phong độ đỉnh cao. Sự kiên cường của anh trong khung gỗ đã nhận được sự tán thưởng lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tại Miami.

Thủ thành Vozinha và Messi. Ảnh: Getty Images.

Bài toán kinh tế và chuyên môn của David Beckham

Ban lãnh đạo Inter Miami coi đây là cơ hội vàng để hoàn tất một thương vụ chất lượng với chi phí tối ưu. Việc chiêu mộ một cầu thủ tự do hoàn toàn phù hợp với các quy định khắt khe về quỹ lương của ban tổ chức giải nhà nghề Mỹ (MLS). Định hướng chuyển nhượng này giúp Inter Miami tiết kiệm ngân sách để đầu tư vào các vị trí khác trong đội hình.

Bản thân Vozinha rất hào hứng trước viễn cảnh được chuyển sang thi đấu tại giải MLS và sát cánh cùng siêu sao Lionel Messi. Từ chỗ đối đầu ở hai đầu chiến tuyến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thủ thành châu Phi đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ khung thành cho đội bóng mà siêu sao người Argentina làm thủ quân.

Truyền thông cho biết quá trình thương thảo giữa các bên dự kiến sẽ tăng tốc ngay sau khi chiến dịch World Cup của Vozinha khép lại. David Beckham muốn sớm chốt hạ các điều khoản cá nhân để kịp đăng ký tân binh này cho các giải đấu quốc nội. Cuộc đàm phán được dự báo sẽ sớm có kết quả tích cực do nguyện vọng của hai bên đang rất trùng khớp.