Inter Miami đập tan tin đồn chiêu mộ De Bruyne: Tập trung dồn lực cho Messi và Casemiro Inter Miami chính thức lên tiếng bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Kevin De Bruyne, nhằm tập trung tối đa nguồn lực xung quanh Lionel Messi và tân binh Casemiro.

Inter Miami đã chính thức bác bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến việc chiêu mộ tiền vệ Kevin De Bruyne. Đội bóng nước Mỹ khẳng định chưa từng thực hiện bất kỳ cuộc tiếp xúc hay đàm phán nào, qua đó dồn toàn bộ sự tập trung vào việc ổn định lực lượng hiện tại cho cuộc đua vô địch.

Inter Miami chưa có cuộc đàm phán nào cho De Bruyne. Ảnh: Getty Images.

Thực hư tin đồn chuyển nhượng Kevin De Bruyne

Nguồn tin nội bộ từ Inter Miami xác nhận với ESPN rằng câu lạc bộ chưa từng bày tỏ sự quan tâm chính thức tới Kevin De Bruyne. Bất chấp những đồn đoán dày đặc từ truyền thông quốc tế thời gian qua, đội chủ sân Nu Stadium khẳng định chưa từng thực hiện cuộc gọi hay buổi gặp mặt nào với đại diện của ngôi sao người Bỉ.

Quyết định lên tiếng dập tắt tin đồn xuất phát từ mong muốn của ban lãnh đạo nhằm giữ ổn định tâm lý cho toàn đội. Inter Miami muốn tránh những xao nhãng không cần thiết trước khi bước vào giai đoạn thi đấu quan trọng của mùa giải.

Xây dựng bệ phóng vững chắc xung quanh Messi

Thay vì chạy theo các thương vụ bom tấn trên lý thuyết, Inter Miami ưu tiên tối ưu hóa sức mạnh từ những nhân tố mới gia nhập. Đội bóng vừa chính thức ra mắt tiền vệ Casemiro trước thềm trận đấu ra mắt vào cuối tuần này.

Ngôi sao người Brazil cập bến dưới dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng kéo dài đến cuối mùa giải 2027, kèm tùy chọn gia hạn đến tháng 6/2029. Sự xuất hiện của Casemiro được đánh giá là mảnh ghép chiến lược, tạo điểm tựa an toàn ở khu trung tuyến để Lionel Messi tự do bùng nổ. Siêu sao người Argentina cũng đã hội quân và tập luyện trở lại cùng đồng đội ngay sau khi kết thúc chiến dịch World Cup.

Chia sẻ về quyết định gia nhập, Casemiro khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh khi đến Mỹ là sát cánh cùng Messi hướng tới chức vô địch Leagues Cup và đấu trường MLS.

Củng cố đội hình cho chặng đường quyết định

Song song với tuyến giữa, hàng phòng ngự của Inter Miami cũng được bổ sung chất lượng nhờ hợp đồng mượn hậu vệ Fricio Caicedo từ câu lạc bộ FC Moravia FCM. Những sự gia tăng nhân sự kịp thời này đã giúp đội bóng của David Beckham vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng sức mạnh của giải đấu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Miami đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng miền Đông MLS với 38 điểm sau 18 vòng đấu. Đội bóng tiếp tục duy trì phong độ ổn định sau trận hòa 2-2 trước Columbus Crew. Việc làm rõ thái độ với thương vụ De Bruyne là lời khẳng định cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban huấn luyện vào bộ khung hiện tại.