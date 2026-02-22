Inter Miami thảm bại 0-3 ngày ra quân: Nỗi lo World Cup bủa vây Lionel Messi Thất bại nặng nề trước LAFC của Son Heung-min làm dấy lên nghi ngại về thể trạng và phong độ của Messi chỉ 4 tháng trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ.

Tại chảo lửa LA Coliseum với sự chứng kiến của hơn 75.600 khán giả, Inter Miami đã phải nhận gáo nước lạnh trong ngày mở màn MLS 2026. Thất bại muối mặt 0-3 trước Los Angeles FC (LAFC) không chỉ giáng đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng áo hồng, mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về khả năng duy trì đỉnh cao của siêu sao Lionel Messi.

Màn khởi đầu thất vọng tại Los Angeles

Kịch bản cho năm World Cup của Lionel Messi bắt đầu bằng một nốt trầm đáng quên. Đối đầu với một LAFC đầy hưng phấn, Inter Miami hoàn toàn bị lấn lướt về mặt thế trận. Dù huấn luyện viên Javier Mascherano xác nhận Messi đã tập luyện bình thường sau chấn thương gân kheo hồi tháng Hai, nhưng thực tế trên sân cho thấy đôi chân của chủ nhân 8 Quả bóng Vàng dường như vẫn chưa tìm lại được sự thanh thoát.

Messi nhận thất bại đầu mùa giải.

Ở tuổi 38, Messi tỏ ra thiếu chính xác trong những pha chạm bóng và điều phối ở 10 phút đầu trận. Đáng báo động hơn, thống kê cho thấy siêu sao người Argentina không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian thi đấu. Sự bế tắc của đội khách bị trừng phạt bởi bàn mở tỷ số của David Martinez sau đường kiến tạo của Son Heung-min, trước khi Denis Bouanga và Nathan Ordaz lần lượt ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Sức hút của Son Heung-min và áp lực trên khán đài

Trận đấu này cũng chứng kiến một sự thay đổi thú vị về cán cân quyền lực trên các khán đài. Tại LA Coliseum, số lượng người hâm mộ mặc áo đấu của Son Heung-min đã áp đảo hoàn toàn so với màu áo hồng của Messi. Ngôi sao 33 tuổi người Hàn Quốc sau khi rời Tottenham Hotspur đang cho thấy khát khao cháy bỏng và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tại giải nhà nghề Mỹ.

Sự lạnh nhạt của đám đông dành cho Messi thể hiện rõ qua những tiếng la ó vang lên khi anh ngã xuống sân ở những phút cuối mà không có tiếng còi từ trọng tài. Sau trận đấu, với khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng, Messi nhanh chóng đổi áo với Denis Bouanga và là người đầu tiên rời sân đi thẳng vào đường hầm.

Bài toán thể trạng trước thềm World Cup 2026

Thất bại này làm dấy lên những lo ngại thực sự về khả năng đóng góp của Messi cho đội tuyển Argentina tại World Cup 2026. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, việc Messi vừa trở lại sau chấn thương và chưa có được cảm giác bóng tốt nhất là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Messi bị đặt dấu hỏi lớn.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni của tuyển Argentina từng nhấn mạnh rằng 6 tháng là khoảng thời gian dài và mọi thứ cần được đánh giá kỹ lưỡng. Trong khi đó, HLV Javier Mascherano vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan khi cho rằng kết quả 3-0 có phần gây hiểu lầm và thế trận không quá chênh lệch. Tuy nhiên, nếu Inter Miami không sớm cải thiện lối chơi, những lo ngại về việc Messi tỏa sáng tại World Cup sẽ không còn là sự mơ hồ mà trở thành vấn đề cấp bách.