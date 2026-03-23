Inter Milan chia điểm nghẹt thở với Fiorentina: Ngôi đầu Serie A lung lay dữ dội Dù dẫn bàn từ giây thứ 39 nhờ công của Francesco Pio Esposito, Inter Milan vẫn bị Fiorentina cầm hòa 1-1, khiến cách biệt với nhóm bám đuổi tại Serie A bị thu hẹp đáng kể.

Inter Milan vừa trải qua một đêm đầy biến động tại Stadio Artemio Franchi khi bị Fiorentina cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ vòng 30 Serie A. Kết quả này không chỉ ngắt mạch hưng phấn của Nerazzurri mà còn khiến vị thế dẫn đầu của họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Khởi đầu bùng nổ và sự lấn lướt của Inter Milan

Trận đấu bắt đầu theo một kịch bản không tưởng khi đội khách dồn toàn lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất đúng 39 giây, lưới của David de Gea đã phải rung lên. Từ quả tạt chuẩn xác của thủ quân Nicolo Barella, tiền đạo trẻ Francesco Pio Esposito đã thực hiện cú đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho Inter.

Esposito ghi bàn ngay phút đầu tiên của trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của HLV tạm quyền Aleksandar Kolarov chơi đầy hưng phấn. Phút thứ 7, Nicolo Barella một lần nữa đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Andrea Colombo đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Sự áp đảo của Inter trong hiệp một là vô cùng rõ rệt, tuy nhiên họ đã không thể tận dụng thêm các cơ hội để nhân đôi cách biệt.

Sự kiên cường của Fiorentina và bước ngoặt hiệp hai

Trái ngược với khởi đầu chệch choạc, Fiorentina không hề nao núng. Bộ đôi Moise Kean và Albert Gudmundsson liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Inter. Đội bóng áo tím dần lấy lại thế trận và tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm, đặc biệt là pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Kean sau nỗ lực kiến tạo từ Robin Gosens.

Bước sang hiệp hai, Fiorentina chủ động đẩy cao đội hình, gây áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương. Những nỗ lực của đội bóng vùng Florence cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 77. Từ cú căng ngang khó chịu của Gudmundsson, thủ thành Yann Sommer không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Cher Ndour băng vào đá bồi cận thành, san bằng tỷ số 1-1.

Đội chủ nhà xuất sắc giữ lại 1 điểm.

Màn trình diễn đẳng cấp của David de Gea

Những phút cuối trận diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số không khoan nhượng. Inter tung cả Ange-Yoan Bonny và Davide Frattesi vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, hàng thủ Fiorentina đã chơi cực kỳ tập trung.

Điểm nhấn lớn nhất ở phút bù giờ cuối cùng thuộc về cựu thủ môn Man Utd, David de Gea. Khi Francesco Pio Esposito tung cú xoay người dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm, De Gea đã chứng minh đẳng cấp thế giới bằng pha đổ người cứu thua không tưởng, bảo toàn kết quả hòa cho đội chủ nhà. Trận đấu khép lại với sự tiếc nuối cho Inter Milan khi họ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với các đối thủ trực tiếp.

Thông số trận đấu Fiorentina Inter Milan Tỷ số 1 1 Ghi bàn Cher Ndour (77') Francesco Pio Esposito (1') Thủ môn xuất sắc David de Gea Yann Sommer

Với 1 điểm giành được, Fiorentina tiếp tục hành trình thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi Inter Milan bắt đầu cảm thấy sức nóng từ nhóm bám đuổi khi ngôi đầu đang bị đe dọa nghiêm trọng.