Inter Milan đánh bại Lazio 2-0, chính thức giành cú đúp danh hiệu quốc nội lịch sử Thầy trò huấn luyện viên Cristian Chivu hoàn tất mùa giải rực rỡ với chức vô địch Coppa Italia thứ 10, khẳng định vị thế thống trị sau khi đăng quang tại Serie A.

Inter Milan đã chính thức hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải năm nay sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lazio tại trận chung kết Coppa Italia diễn ra trên sân Olimpico. Với bản lĩnh của tân vương Serie A, đoàn quân của huấn luyện viên Cristian Chivu đã tái lập kỳ tích lịch sử từ năm 2010, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đế chế áo xanh đen tại bóng đá Ý.

Khởi đầu áp đảo và sự lấn lướt của Nerazzurri

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Inter Milan đã cho thấy sự vượt trội về mặt tâm lý lẫn thế trận. Trong khi Lazio bước vào trận đấu với gánh nặng từ áp lực của cổ động viên nhà, Inter lại thi đấu với sự thanh thoát của một tập thể vừa lên ngôi vô địch quốc gia. Các đợt hãm thành liên tục được tổ chức, đẩy hàng thủ đội bóng thủ đô vào thế chống đỡ vất vả.

Bước ngoặt của trận chung kết đến từ một tình huống cố định ở phút 14. Federico Dimarco thực hiện quả phạt góc đầy khó chịu vào khu vực cấm địa, Marcus Thuram tận dụng ưu thế thể hình để bật cao đánh đầu. Bóng chạm người hậu vệ Adam Marusic đổi hướng khiến thủ thành Motta hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho Inter. Bàn thắng sớm giúp đội khách làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Lautaro Martinez và đẳng cấp của thủ quân

Tấn công hiệu quả và phòng ngự chặt chẽ, Inter nhân đôi cách biệt ở phút 35 sau một sai lầm cá nhân của hàng thủ Lazio. Nuno Tavares để mất bóng nguy hiểm ngay sát khu vực cấm địa vào tay Denzel Dumfries. Hậu vệ người Hà Lan nhanh chóng thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Lautaro Martinez dứt điểm cận thành tung lưới đối phương.

Đây đã là bàn thắng thứ bảy của tiền đạo người Argentina trong các trận chung kết, một thống kê minh chứng cho bản năng sát thủ ở những thời điểm quan trọng nhất. Lazio dù nỗ lực thay đổi nhân sự trong hiệp hai với sự xuất hiện của Nicolo Rovella, nhưng các cơ hội của Noslin hay Boulaye Dia đều không thể đánh bại được sự tập trung từ thủ môn Josep Martinez.

Phân tích chiến thuật: Sự thống trị về các chỉ số

Về mặt kỹ thuật, Inter Milan đã trình diễn một lối chơi kiểm soát gần như hoàn hảo với thời lượng giữ bóng lên tới 68% trong phần lớn thời gian. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Nerazzurri đạt 1.69, hoàn toàn áp đảo con số 0.73 của Lazio. Sự cơ động của bộ ba Barella, Zielinski và Dimarco giúp Inter làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, bẻ gãy mọi nỗ lực phản công từ phía đội bóng thành Rome.

Thông số thống kê Lazio Inter Milan Tỷ số chung cuộc 0 2 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.73 1.69 Kiểm soát bóng 32% 68% Số lần dứt điểm 8 15

Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp Coppa Italia thứ 10 mà còn khẳng định dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Cristian Chivu. Kế thừa di sản tại Giuseppe Meazza, Chivu đã xây dựng một tập thể gắn kết, giàu khát khao và cực kỳ hiệu quả trong những trận cầu mang tính quyết định. Với nền tảng nhân sự đồng đều, người hâm mộ Nerazzurri có quyền kỳ vọng vào một kỷ nguyên thành công rực rỡ tiếp theo.