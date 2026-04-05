Inter Milan đánh bại Parma 2-0 để chính thức lên ngôi vô địch Serie A lần thứ 21 Những pha lập công của Marcus Thuram và Henrikh Mkhitaryan giúp Inter Milan giành Scudetto sớm ba vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục trước Parma tại Giuseppe Meazza.

Inter Milan chính thức trở thành tân vương Serie A sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Đoàn quân của huấn luyện viên Cristian Chivu đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng các bàn thắng của Marcus Thuram và Henrikh Mkhitaryan để nâng cao chiếc cúp Scudetto thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ sớm ba vòng đấu.

Thế trận áp đảo của Nerazzurri tại Giuseppe Meazza

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một điểm để đăng quang, Inter Milan đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Những pha phối hợp ở tốc độ cao của đội chủ nhà khiến hàng thủ Parma liên tục phải chống đỡ trong trạng thái báo động. Điểm nhấn đáng chú ý đầu hiệp một là cú dứt điểm dội xà ngang của đội trưởng Nicolo Barella, trước khi thủ thành Suzuki xuất sắc cản phá cú đá bồi từ Marcus Thuram.

Sự kiên trì của đội bóng áo xanh đen cuối cùng cũng được đền đáp vào phút bù giờ đầu tiên của hiệp một. Từ đường kiến tạo tinh tế của Piotr Zielinski, Marcus Thuram đã thoát xuống dứt điểm quyết đoán xé lưới Parma, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn giúp Inter lập cột mốc lần thứ tư trong lịch sử ghi được hơn 80 bàn thắng sau 35 vòng đấu.

Dấu ấn chiến thuật và sự thống trị tuyệt đối

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Cristian Chivu thực hiện những điều chỉnh nhân sự chiến lược khi đưa Lautaro Martinez và Henrikh Mkhitaryan vào sân. Sự hiện diện của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm giúp Inter kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của đội khách. Thống kê chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Inter đạt 2.09, trong khi Parma chỉ có 0.27.

Phút 80, mọi hy vọng của Parma chính thức bị dập tắt sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Lautaro Martinez thực hiện pha đột phá ấn tượng bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Mkhitaryan dứt điểm chân trái chuẩn xác, ấn định tỷ số 2-0. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc lễ hội bắt đầu tại thành phố Milan cho chức vô địch đầy xứng đáng.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng xếp hạng

Chiến thắng này giúp Inter Milan duy trì khoảng cách an toàn để lên ngôi vương sớm 3 vòng. Ở các diễn biến khác, đối thủ cùng thành phố AC Milan bất ngờ để thua Sassuolo 0-2, trong khi Napoli bị Como cầm chân với tỷ số 0-0. Mục tiêu tiếp theo của thầy trò Chivu sẽ là hướng tới cú đúp quốc nội trong trận chung kết Coppa Italia với Lazio sắp tới.