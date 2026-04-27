Inter Milan đánh rơi chiến thắng 2-2 trước Torino: Kỷ lục của Dimarco và kịch tính VAR Dẫn trước hai bàn nhờ công của Thuram và Bisseck, Inter Milan vẫn bị Torino cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối sau màn lội ngược dòng ấn tượng tại vòng 34 Serie A.

Trận hòa nghẹt thở với tỷ số 2-2 giữa Inter Milan và Torino tại vòng 34 Serie A đã mang đến cho người hâm mộ những cung bậc cảm xúc trái ngược. Dù vươn lên dẫn trước hai bàn đầy chóng vánh, đội bóng của huấn luyện viên Cristian Chivu vẫn không thể bảo toàn thành quả và chấp nhận chia điểm trên sân Stadio Olimpico Grande Torino.

Inter hụt mất chiến thắng trên sân nhà của Torino.

Sự áp đảo của Inter và kỷ lục lịch sử của Federico Dimarco

Inter bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ chinh phục khi ngôi vương Scudetto đã ở rất gần. Sự chủ động được đội khách thiết lập ngay từ những phút đầu bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Federico Dimarco, người đang có phong độ rực sáng, liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái bằng những quả tạt mang thương hiệu cá nhân.

Phút 23, nỗ lực của Dimarco đã được cụ thể hóa bằng đường treo bóng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Marcus Thuram bật cao đánh đầu dũng mãnh, đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới trong sự bất lực của thủ thành Paleari. Bàn thắng mở tỷ số giúp Inter chơi thanh thoát hơn và liên tục dồn ép đội chủ nhà vào thế chống đỡ.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng sọc xanh-đen. Phút 61, từ một quả phạt góc bên cánh trái, Dimarco tiếp tục sắm vai người kiến tạo để Yann Bisseck đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đáng chú ý, đây là đường kiến tạo thứ 17 của Dimarco trong mùa giải này, chính thức phá kỷ lục lịch sử Serie A từng được thiết lập bởi Papu Gomez.

Màn lội ngược dòng quả cảm của Torino

Tưởng chừng như cách biệt hai bàn sẽ khiến Torino sụp đổ hoàn toàn, nhưng đội chủ sân Stadio Olimpico Grande Torino đã chứng minh điều ngược lại. Sự thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Roberto D'Aversa bắt đầu phát huy tác dụng khi các cầu thủ chủ nhà đẩy cao đội hình chơi tất tay.

Phút 70, Giovanni Simeone thắp lại hy vọng cho Torino bằng một pha xử lý đẳng cấp. Nhận bóng từ đường chọc khe của Ilkhan, tiền đạo này bình tĩnh thực hiện cú tâng bóng đầy tinh tế qua đầu thủ thành Sommer để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này đã kích hoạt tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các cầu thủ áo bã trầu.

Torino khiến Inter phải chia điểm.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 75 khi trọng tài Maurizio Mariani quyết định tham khảo VAR sau tình huống bóng chạm tay Carlos Augusto trong vòng cấm. Trên chấm penalty ở phút 79, Nikola Vlasic không mắc sai lầm nào với cú sút quyết đoán vào góc cao, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của dàn sao Inter.

Thống kê và cục diện bảng xếp hạng

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi cả hai đội đều muốn tìm kiếm bàn thắng quyết định. Inter đã đưa được bóng vào lưới ở phút 83 nhờ công của Mkhitaryan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận đấu khép lại với kết quả hòa phản ánh đúng những gì hai đội đã thể hiện trên sân.

Thông tin Chi tiết Tỷ số chung cuộc Torino 2-2 Inter Milan Ghi bàn Inter Marcus Thuram (23'), Yann Aurel Bisseck (61') Ghi bàn Torino Giovanni Simeone (70'), Nikola Vlasic (79') Kiến tạo nổi bật Federico Dimarco (2 kiến tạo)

Kết quả này dù khiến Inter Milan lỡ hẹn với việc nới rộng khoảng cách, nhưng họ vẫn vững vàng ở ngôi đầu với 10 điểm cách biệt so với Napoli. Trong khi đó, Torino một lần nữa khẳng định sự lỳ lợm của mình khi buộc ứng cử viên vô địch phải chia điểm đầy nuối tiếc.