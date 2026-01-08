Inter Milan đạt thỏa thuận 40 triệu euro chiêu mộ Cristian Romero Đội bóng nước Ý vượt mặt Barcelona để tiến sát chữ ký của Cristian Romero với giá 40 triệu euro, đánh dấu sự trở lại Serie A của trung vệ Argentina.

Inter Milan đang tiến rất gần đến việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur với mức phí khoảng 40 triệu euro. Đội bóng nước Ý đã nhanh chóng vượt qua sự cạnh tranh từ Barcelona để đạt được các thỏa thuận then chốt, mở đường cho tuyển thủ Argentina trở lại môi trường quen thuộc Serie A.

Cuộc vượt mặt Barcelona và thỏa thuận 40 triệu euro

Theo thông tin từ Sportitalia cùng các nhà báo Alfredo Pedullà và Gianluigi Longari, Inter Milan đã chốt xong các điều khoản sơ bộ với Tottenham Hotspur về mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Bên cạnh đó, đại diện giải Serie A cũng nhanh chóng thống nhất các điều khoản cá nhân cũng như mức hoa hồng dành cho người đại diện của Romero.

Cristian Romero có thể rời Tottenham Hotspur hè này. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Barcelona cũng dành sự quan tâm đặc biệt và theo dõi sát sao tình hình của trung vệ 28 tuổi. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán trên bàn đàm phán từ phía đội bóng xứ Catalonia đã tạo điều kiện cho Inter Milan vươn lên dẫn đầu và hoàn tất các bước thỏa thuận quan trọng.

Phía Tottenham sẵn sàng bật đèn xanh cho thương vụ này sau khi Romero bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới từ nhiều tháng trước. Trung vệ người Argentina từng gia nhập đội bóng đại diện Bắc London vào năm 2021 với mức giá 53,8 triệu euro từ Atalanta.

Bài toán tái thiết hàng thủ và cân bằng tài chính của Inter

Việc chiêu mộ Cristian Romero mang lại phương án gia cố chất lượng cho hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch nước Ý. Cầu thủ 28 tuổi sở hữu kinh nghiệm phong phú tại Serie A khi từng thi đấu trong màu áo Genoa, Juventus và Atalanta trước khi chuyển sang giải Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh Romero, Inter Milan cũng đã tăng cường sức mạnh tuyến sau bằng bản hợp đồng chuyển nhượng tự do mang tên John Stones từ Manchester City. Sự xuất hiện của những nhân tố giàu kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên diện mạo mới vững chắc cho hệ thống phòng ngự của đội bóng thành Milan.

Dù vậy, để đáp ứng các quy định về cân bằng tài chính trước khi chính thức hoàn tất thương vụ Romero, Inter dự kiến sẽ phải bán đi ít nhất một ngôi sao trong đội hình. Hiện tại, những cái tên như Davide Frattesi hay Benjamin Pavard đang nằm trong danh sách có thể chia tay sân San Siro trong kỳ chuyển nhượng này.