Inter Milan đè bẹp Lazio 3-0: Lautaro Martinez trở thành chân sút Argentina vĩ đại nhất lịch sử Serie A Inter Milan khẳng định sức mạnh tuyệt đối của nhà tân vô địch Serie A bằng chiến thắng 3-0 trước Lazio, chứng kiến khoảnh khắc Lautaro Martinez chính thức đi vào ngôi đền huyền thoại.

Inter Milan tiếp tục chuỗi ngày thăng hoa trong tư thế của nhà tân vô địch Serie A bằng chiến thắng áp đảo 3-0 ngay tại Olimpico trước Lazio. Trận đấu thuộc vòng 36 không chỉ là một cuộc dạo chơi của Nerazzurri mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử vĩ đại của thủ quân Lautaro Martinez, người đã chính thức vượt qua các bậc tiền bối để trở thành cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu cao nhất xứ sở mỳ ống.

Khoảnh khắc lịch sử của Lautaro Martinez

Dù đã sớm đăng quang Scudetto và thực hiện tới sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đoàn quân của huấn luyện viên Cristian Chivu vẫn nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Chỉ mất 6 phút để nhà vô địch cụ thể hóa ưu thế bằng một pha dàn xếp bài bản. Từ tình huống ném biên mạnh của Yann Bisseck, Marcus Thuram thực hiện cú đánh đầu nối đầy nhạy bén, tạo điều kiện cho Lautaro Martinez xoay người dứt điểm quyết đoán tung lưới Lazio.

Lautaro Martinez góp phần giúp Inter Milan đánh bại Lazio.

Bàn thắng mở tỷ số này chính thức đưa tiền đạo sinh năm 1997 vào lịch sử với 132 pha lập công tại Serie A, vượt qua kỷ lục cũ của Paulo Dybala để trở thành chân sút Argentina vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Sự hưng phấn sau bàn thắng giúp Inter kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, khiến Lazio phải lùi sâu phòng ngự trong sự bất lực.

Sự áp đảo của Nerazzurri và tấm thẻ đỏ bước ngoặt

Lợi thế dẫn bàn cho phép Inter chơi thong dong nhưng vẫn đầy sắc sảo. Phút 39, cách biệt được nhân đôi sau một pha phối hợp nhịp nhàng ở hành lang cánh. Lautaro Martinez tiếp tục để lại dấu ấn với vai trò kiến tạo khi chuyền bóng ngược thuận lợi để Petar Sucic tung cú cứa lòng chân trái đẳng cấp. Bóng găm thẳng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Motta bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Bước sang hiệp hai, Lazio nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội chủ nhà sớm bị dập tắt ở phút 59. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Alessio Romagnoli khỏi sân sau pha vào bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm với Bonny. Việc chơi thiếu người khiến sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Sarri hoàn toàn bị phá vỡ.

Inter Milan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lazio.

Nhát dao quyết định và sự khẳng định vị thế

Dù rất nỗ lực với sự xông xáo của Noslin và Isaksen, Lazio vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chãi được chỉ huy bởi Acerbi. Phút 76, Inter tận dụng sai lầm mất bóng của đối phương ngay bên phần sân nhà để tung ra đòn trừng phạt cuối cùng. Tiền đạo trẻ Bonny có pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi kiến tạo cho Henrikh Mkhitaryan dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số 3-0.

Những phút cuối trận, huấn luyện viên Cristian Chivu đã trao cơ hội ra mắt cho tài năng trẻ Mattia Mosconi, cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của Inter. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là đòn tâm lý cực mạnh trước khi hai đội tái đấu trong trận chung kết Coppa Italia sắp tới. Với phong độ này, Inter Milan đang cho thấy họ không có đối thủ xứng tầm tại đấu trường quốc nội trong mùa giải năm nay.

Đội hình ra sân của hai đội.