Inter Milan khó đưa Riccardo Calafiori trở lại Serie A khi Arsenal coi anh là bất khả xâm phạm Dù Inter Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Riccardo Calafiori, Arsenal khẳng định hậu vệ người Italy là trụ cột cốt lõi và không có ý định để anh rời Emirates.

Truyền thông Anh và Italy đồng loạt xác nhận Inter Milan đang nỗ lực đưa Riccardo Calafiori trở về Serie A trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tuy nhiên, rào cản từ phía Arsenal cùng sự hài lòng của hậu vệ 23 tuổi tại London đang biến thương vụ này trở nên cực kỳ khó khăn đối với đội bóng sọc xanh đen thành Milan.

Nỗi nhớ quê hương và sự tôn trọng dành cho Arsenal

Tin đồn về việc Inter Milan quan tâm đến Calafiori bắt nguồn từ những chia sẻ cởi mở của hậu vệ này trên tờ SportWeek. Cựu cầu thủ Bologna thừa nhận có những khoảnh khắc anh cảm thấy nhớ gia đình, bạn bè và môi trường sống tại Italy. Để thích nghi với cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Anh, Calafiori thường xuyên tìm kiếm sự cân bằng bằng cách duy trì liên lạc với những người bạn đồng hương như cầu thủ Edoardo Bove hay tay vợt Flavio Cobolli.

Mặc dù thừa nhận sự khác biệt về văn hóa, Calafiori vẫn khẳng định cam kết tuyệt đối với đội bóng thành London. Anh nhấn mạnh: "Arsenal là một câu lạc bộ mang tính biểu tượng và không giống bất kỳ nơi nào khác". Quyết tâm này từng được chứng minh vào mùa hè năm 2024, khi anh từ chối Juventus sau màn trình diễn thăng hoa tại EURO để gia nhập dự án của Mikel Arteta tại Ngoại hạng Anh.

Sự khác biệt về môi trường sống và tâm lý thi đấu

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Calafiori đánh giá cao sự tôn trọng quyền riêng tư tại Anh, điều mà anh khó tìm thấy tại quê nhà. Theo hậu vệ sinh năm 2002, việc không phải đối mặt với sự phán xét và chỉ trích gắt gao từ dư luận như ở Italy giúp anh có tâm lý thoải mái hơn để tập trung hoàn toàn vào sân cỏ.

Về phía Arsenal, ban lãnh đạo đội bóng không hề có ý định đưa Calafiori lên bàn đàm phán. Kể từ khi cập bến Emirates, cầu thủ người Italy đã nhanh chóng thích nghi và trở thành một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống phòng ngự. Truyền thông Anh nhận định Pháo thủ đã liệt Calafiori vào nhóm những trụ cột "không thể đụng tới" trong chiến lược phát triển dài hạn.

Sự nuối tiếc của các đội bóng Italy

Động thái của Inter Milan ở thời điểm hiện tại được cho là đã quá muộn màng. Các đội bóng lớn tại Serie A đã bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Calafiori khi anh còn khoác áo Bologna với mức giá hợp lý. Hiện tại, giá trị chuyển nhượng của tuyển thủ Italy đã tăng vọt sau khi khẳng định được năng lực tại môi trường bóng đá đỉnh cao nhất thế giới.

Arsenal hiện đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với cơ hội cạnh tranh danh hiệu trên cả 4 đấu trường. Trận chung kết League Cup với Manchester City vào đêm nay được xem là bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và tham vọng của toàn đội trong phần còn lại của mùa giải. Với vị thế vững chắc tại Emirates, tương lai của Calafiori ít nhất trong vài mùa giải tới chắc chắn vẫn gắn liền với màu áo đỏ trắng.