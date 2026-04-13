Inter Milan lội ngược dòng hạ Como 4-3: Bản lĩnh quân vương và cách biệt 9 điểm Dù bị dẫn trước hai bàn, Inter Milan vẫn lội ngược dòng kịch tính trước Como để nới rộng khoảng cách với Napoli lên 9 điểm, tiến gần hơn tới chức vô địch Serie A.

Trong một trận cầu đầy kịch tính tại Giuseppe Sinigaglia, Inter Milan đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Scudetto. Dù phải đối mặt với hoàn cảnh ngặt nghèo khi bị dẫn trước hai bàn, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi vẫn lội ngược dòng thành công với tỷ số 4-3, qua đó nới rộng cách biệt với đội xếp thứ hai là Napoli lên thành 9 điểm.

Bàn thắng quý hơn vàng ở phút 45+1

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu không nằm ở hiệp hai mà đến ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Trong bối cảnh Como đang hưng phấn với lợi thế dẫn 2-0, Marcus Thuram đã thực hiện một cú vô lê chuẩn xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng ở phút 45+1 này mang ý nghĩa sống còn, làm thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý và dập tắt sự tự tin của đội chủ nhà ngay tại thánh địa của họ.

Denzel Dumfries và Marcus Thuram tỏa sáng giúp Inter Milan đánh bại Como.

Đánh vào tử huyệt hiệp hai của đối thủ

Inter Milan đã thể hiện khả năng phân tích chiến thuật sắc bén khi khai thác triệt để điểm yếu cố hữu của Como. Theo thống kê, Como thường xuyên mất tập trung trong 15 phút đầu hiệp hai và "Nerazzurri" đã không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt sai lầm này. Chỉ trong vòng 14 phút (từ phút 49 đến 72), Inter đã ghi liên tiếp ba bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Sự tỏa sáng của Denzel Dumfries là điểm nhấn bất ngờ nhất. Hậu vệ người Hà Lan, người vốn chỉ có một pha lập công từ đầu mùa, đã lập một cú đúp nhờ khả năng càn lướt và chọn vị trí thông minh. Bên cạnh đó, nhãn quan chiến thuật của Hakan Calhanoglu và Nicolo Barella đã cung cấp những đường chuyền sắc lẹm, khiến hàng phòng ngự Como hoàn toàn bị xé toang.

Bộ đôi ngôi sao giúp Inter Milan nới rộng khoảng cách với Napoli trên bảng xếp hạng Serie A.

Bản lĩnh bảo vệ thành quả

Dù hàng công thăng hoa, hệ thống phòng ngự của Inter trong trận này đôi khi bộc lộ sơ hở, để Como tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.79. Tuy nhiên, trong những phút cuối đầy áp lực, DNA của một nhà vô địch đã lên tiếng. Sự tập trung của thủ thành Yann Sommer cùng tinh thần quyết liệt của các hậu vệ đã giúp Inter đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà.

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi ở trận đấu cùng giờ, Napoli đã bị Parma cầm hòa 1-1. Với khoảng cách 9 điểm hiện tại, Inter Milan đang tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình chinh phục danh hiệu Scudetto thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ. Khả năng giành chiến thắng ngay cả khi không ở trạng thái tốt nhất chính là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tuyệt đối của Inter tại Serie A mùa này.