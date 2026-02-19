Inter Milan mất Lautaro Martinez: Thử thách cực đại và bình minh của Pio Esposito Chấn thương bắp chân của thủ quân Lautaro Martinez khiến Inter Milan rơi vào cuộc khủng hoảng hàng công trước thềm trận Derby Milan và lượt về Champions League.

Inter Milan vừa phải nhận một tin không vui về tình hình nhân sự trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Chuyến hành quân đến Na Uy không chỉ khiến Nerazzurri phải nhận một thất bại đau đớn mà còn lấy đi của họ ngôi sao sáng nhất trên hàng công: Lautaro Martinez.

Nỗi ám ảnh chấn thương dưới cái lạnh -11 độ C

Chuyến làm khách trước Bodo/Glimt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt -11 độ C và mặt cỏ nhân tạo cứng như đá đã trở thành cơn ác mộng với đại diện nước Ý. Phút 61, khi tỷ số đang là 1-1, đội trưởng Lautaro Martinez đã buộc phải rời sân nhường chỗ cho Marcus Thuram sau một pha va chạm dẫn đến vết đau ở bắp chân. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ban huấn luyện, bởi Lautaro không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn là nguồn sống của hàng công với 14 bàn thắng tại Serie A mùa này.

Lautaro Martinez dính chấn thương ở trận Bodo/Glimt.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Cristian Chivu đã xác nhận tình trạng không mấy khả quan của tiền đạo người Argentina: "Theo quan điểm của tôi, Lautaro đã dính chấn thương và chúng tôi sẽ không có sự phục vụ của cậu ấy trong một khoảng thời gian. Chúng tôi đã mất cậu ấy rồi". Lời khẳng định của chiến lược gia người Romania như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của đội bóng áo xanh đen trong thời gian tới.

Bài toán hóc búa cho HLV Cristian Chivu

Việc vắng mặt Lautaro Martinez đẩy Inter vào thế khó khi họ chuẩn bị bước vào chuỗi trận sinh tử. Trước mắt đội bóng là trận lượt về buộc phải thắng trước Bodo/Glimt trên sân nhà tại Champions League, và ngay sau đó là trận Derby rực lửa với AC Milan vào đầu tháng 3. Thiếu vắng chân sút chủ lực, Inter như mất đi linh hồn trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương.

HLV Chivu đã không giấu nổi sự bất bình khi nói về điều kiện thi đấu tại Na Uy, gọi mặt sân cỏ nhân tạo là "đáng nguyền rủa". Tuy nhiên, ông sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế nếu không muốn chứng kiến đội nhà hụt hơi ở cả hai đấu trường quan trọng nhất.

Pio Esposito: Cơ hội từ trong nghịch cảnh

Trong bức tranh ảm đạm tại Bodo, tia sáng duy nhất của Inter mang tên Pio Esposito. Tài năng trẻ sinh năm 2005 chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Nerazzurri bằng một pha xoay người dứt điểm đẳng cấp. Đây đã là bàn thắng thứ 7 của anh ở mùa giải này, một con số ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị.

Cờ đến tay Pio Esposito.

Khi Lautaro chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Lecce và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận lượt về với Bodo cũng như Derby Milan, trọng trách ghi bàn giờ đây được đặt nặng lên vai Pio Esposito. Dù đối mặt với áp lực khổng lồ, sao mai người Italia lại cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mặt tâm lý. Chia sẻ sau trận thua, anh thẳng thắn: "Tôi có thể nói rằng dù ghi bàn nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình, tôi có thể làm tốt hơn. Đó là một thất bại nặng nề".

Thái độ cầu tiến và sự khao khát khẳng định mình của Esposito chính là thứ vũ khí mà Inter Milan cần nhất vào lúc này. Người hâm mộ đội bóng thành Milan đang kỳ vọng vào một kịch bản đầy bất ngờ, nơi sự vắng mặt của người đàn anh Lautaro sẽ là bàn đạp để một ngôi sao mới bước ra ánh sáng tại Giuseppe Meazza, dẫn dắt đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.