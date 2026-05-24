Inter Milan ngược dòng hòa kịch tính Bologna 3-3 trong ngày hạ màn Serie A Dù bị dẫn trước hai bàn cách biệt, nhà tân vô địch Inter Milan vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường để giành lại 1 điểm kịch tính trên sân Renato Dall'Ara của Bologna.

Trận đấu hạ màn Serie A mùa giải này tại Renato Dall'Ara đã biến thành một bữa tiệc bàn thắng thực sự. Dù đã lên ngôi vô địch sớm, Inter Milan vẫn thể hiện tinh thần không bỏ cuộc khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3-3 đầy cảm xúc.

Bologna chơi đầy quyết tâm trước đương kim vô địch Inter Milan.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay hiệp một

Bước vào vòng đấu cuối cùng, cả Bologna và Inter Milan đều nhập cuộc với tâm thế cống hiến. Đội khách sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Federico Dimarco ở phút 22. Từ một tình huống đá phạt hàng rào, hậu vệ này đã tung cú sút hiểm hóc khiến hàng thủ Bologna hoàn toàn đứng chôn chân.

Tuy nhiên, lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Cristian Chivu chỉ tồn tại được ba phút. Phút 25, Federico Bernardeschi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm bằng má ngoài chân trái đầy quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng này đã kích hoạt hưng phấn cho đội chủ nhà, khiến họ liên tục dồn ép nhà đương kim vô địch.

Trước khi hiệp một khép lại, Tommaso Pobega đã đưa Bologna vươn lên dẫn trước ở phút 42. Cú sút xa uy lực của anh khẽ chạm người một cầu thủ Inter đổi hướng, làm bó tay thủ thành Josep Martinez. Hiệp một kết thúc với lợi thế nghiêng về đội bóng áo đỏ-xanh sau những nỗ lực ép sân không ngừng nghỉ.

Bi kịch phản lưới nhà và sự quật khởi của Inter

Ngay đầu hiệp hai, kịch bản tồi tệ tiếp tục đến với Inter Milan. Phút 48, đường căng ngang khó chịu của Juan Miranda bên phía Bologna đã vô tình chạm chân tiền vệ Piotr Zielinski đi thẳng vào lưới nhà. Tỷ số được nâng lên 3-1, đặt Inter vào thế phải rượt đuổi vô cùng khó khăn.

Không chấp nhận thất bại trong ngày hạ màn, đội bóng áo xanh-đen dồn toàn lực tấn công. Hy vọng được thắp lại ở phút 64 khi Francesco Pio Esposito có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau tình huống Andy Diouf dứt điểm dội cột dọc. Sức ép nghẹt thở bắt đầu được duy trì lên phần sân của Bologna.

Bước ngoặt chiến thuật từ băng ghế dự bị

Sự xuất hiện của tài năng trẻ Luka Topalovic đã mang đến làn gió mới cho lối chơi của Inter. Phút 86, chính cầu thủ này đã có đường kiến tạo tinh tế đặt Andy Diouf vào vị trí thuận lợi. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung nóc lưới Bologna để ấn định tỷ số hòa 3-3.

Trận hòa này giúp Inter Milan kết thúc mùa giải thành công rực rỡ với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Bologna cũng có thể tự hào với vị trí thứ tám chung cuộc sau một mùa giải đầy nỗ lực.

Thông số Bologna Inter Milan Tỷ số 3 3 Người ghi bàn Bernardeschi (25'), Pobega (42'), Zielinski (48' - phản lưới) Dimarco (22'), Esposito (64'), Diouf (86') Vị trí chung cuộc 8 1

Kết quả này là lời chào tạm biệt đầy mãn nhãn mà Serie A gửi tới người hâm mộ trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ và chuẩn bị cho mùa giải mới.