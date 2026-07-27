Inter Milan quyết chi 45 triệu euro chiêu mộ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur Đội bóng nước Ý sẵn sàng chuyển hướng ngân sách để dứt điểm thương vụ chiêu mộ trung vệ Cristian Romero trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Barcelona.

Inter Milan đang sẵn sàng thực hiện một bước đi mang tính bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng khi quyết định dồn toàn bộ nguồn lực tài chính để chiêu mộ trung vệ Cristian Romero từ Tottenham Hotspur. Đội bóng nước Ý mong muốn nhanh chóng chốt hạ thương vụ này trước sự nhăm nhe từ nhiều ông lớn châu Âu.

Quyết định đổi hướng chiến lược và khoản ngân sách 45 triệu euro

Theo ký giả Alfredo Pedulla, ban lãnh đạo Inter Milan đã đưa ra một thay đổi quan trọng trong kế hoạch mua sắm. Cụ thể, đại diện Serie A sẽ rút lại khoản ngân sách 40 triệu euro vốn ban đầu dự định dùng để chiêu mộ Djed Spence, đồng thời bổ sung thêm 5 triệu euro để tạo thành lời đề nghị trị giá 45 triệu euro gửi tới Tottenham Hotspur.

Hậu vệ Cristian Romero nằm trong tầm ngắm của Inter Milan.

Đội chủ sân San Siro tin rằng con số 45 triệu euro là mức giá đủ sức nặng để đáp ứng yêu cầu từ phía đội bóng thành London. Mục tiêu của Inter Milan là hoàn tất toàn bộ thỏa thuận trong vòng một tuần tới nhằm tránh rủi ro phát sinh khi các đối thủ cạnh tranh tham gia sâu hơn vào cuộc đua.

Áp lực từ Barcelona và giá trị của ngôi sao Argentina

Sự vội vã của Inter Milan hoàn toàn có cơ sở khi Barcelona cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tuyển thủ người Argentina. Đội chủ sân Camp Nou đánh giá rất cao năng lực và tinh thần chiến đấu của Romero. Tuy nhiên, rào cản tài chính đang khiến gã khổng lồ xứ Catalonia thất thế. Barcelona bắt buộc phải bán bớt cầu thủ trong đội hình hiện tại trước khi có thể đưa ra bất kỳ lời đề nghị chính thức nào.

Bên cạnh đó, vị thế của Cristian Romero trong làng túc cầu hiện tại là vô cùng vững chắc. Anh tiếp tục giữ vai trò hạt nhân nơi hàng phòng ngự của cả Tottenham lẫn đội tuyển quốc gia Argentina. Mới đây nhất, trung vệ này vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 thành công khi cùng đại diện Nam Mỹ tiến vào tới trận chung kết.

Việc tái cơ cấu ngân sách để dồn lực cho Romero thể hiện quyết tâm rất lớn của Inter Milan trong việc gia cố hệ thống phòng ngự, khẳng định tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới.