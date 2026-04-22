Inter Milan vào chung kết Coppa Italia sau màn ngược dòng kịch tính trước Como Bị dẫn trước hai bàn đến phút 60, Inter Milan lội ngược dòng thắng 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Hakan Calhanoglu và quân bài dự bị Petar Sucic để giành vé vào chung kết.

Trận bán kết lượt về Coppa Italia tại Giuseppe Meazza đã chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng giàu cảm xúc nhất mùa giải. Dù bị Como dẫn trước hai bàn đến tận phút 60, Inter Milan vẫn lách qua khe cửa hẹp để giành chiến thắng 3-2, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận chung kết. Thắng lợi này là thành quả từ những toan tính chiến thuật sắc sảo và bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu bên phía Nerazzurri.

Petar Sucic: Bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Nếu phải tìm ra một cái tên thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, đó chính là Petar Sucic. Được huấn luyện viên Cristian Chivu tung vào sân ở phút 60 thay cho Zielinski trong bối cảnh Inter đang bế tắc, tiền vệ trẻ này đã tạo nên tầm ảnh hưởng kinh ngạc. Chỉ trong chưa đầy 30 phút góp mặt, anh đã in dấu giày vào cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà.

Sucic không chỉ đóng góp hai đường kiến tạo dọn cỗ cho Hakan Calhanoglu mà còn trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 89. Sự nhạy bén và khả năng tạo đột biến của cầu thủ này chính là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Inter Milan khi hy vọng dường như đã cạn kiệt.

Đẳng cấp thượng thặng của Hakan Calhanoglu

Trong một đêm Inter đối mặt với bờ vực bị loại, Hakan Calhanoglu đã chứng minh lý do anh là linh hồn của tuyến giữa đội bóng. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn phong độ chói sáng với một cú đúp bàn thắng quan trọng. Đặc biệt, bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69 thể hiện kỹ năng dứt điểm đỉnh cao khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha bóng đó chỉ là 0,09.

Không dừng lại ở việc ghi bàn, Calhanoglu còn thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi đáp lễ Petar Sucic bằng đường chuyền chuẩn xác dẫn đến bàn thắng quyết định. Sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết lối chơi của anh là điểm tựa vững chắc để Inter duy trì cường độ tấn công nghẹt thở.

Sức ép từ những điều chỉnh chiến thuật

Thống kê sau trận chỉ ra sự lột xác hoàn toàn của Inter trong hiệp hai với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%. Huấn luyện viên Cristian Chivu đã thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự chiến lược nhằm gia tăng áp lực lên hàng thủ đối phương. Việc thay Acerbi bằng Bisseck giúp cải thiện tốc độ luân chuyển bóng, trong khi Dumfries được tung vào sân để khai thác khoảng trống ở hai biên.

Sức ép liên tục đã vắt kiệt thể lực của hàng phòng ngự Como, khiến đội khách bắt đầu bộc lộ những sai lầm vị trí. Khoảng cách về bản lĩnh giữa một tân binh và một gã khổng lồ đã lộ rõ trong 20 phút cuối trận, khi Como lần thứ hai trong vòng ít ngày để thua ngược sau khi đã dẫn trước hai bàn.

Sự xuất sắc của thủ thành Josep Martinez

Chiến thắng của Inter Milan sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi sự xuất sắc của Josep Martinez. Thủ môn này đã có pha cứu thua xuất thần ở phút 90+6' trước cú sút của Caqueret, dập tắt hy vọng gỡ hòa cuối cùng của Como. Phản xạ kịp thời của Martinez đã bảo toàn thành quả cho hàng công, giúp Inter Milan hoàn tất màn lội ngược dòng đầy kịch tính để hướng tới danh hiệu vô địch.