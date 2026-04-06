Inter vùi dập Roma 5-2: Lautaro Martinez và Thuram đưa Scudetto đến gần San Siro Màn trình diễn thăng hoa của Lautaro Martinez và Marcus Thuram giúp Inter đánh bại Roma 5-2 tại vòng 31 Serie A, nới rộng khoảng cách 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Trong trận đại chiến tâm điểm tại vòng 31 Serie A, Inter đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Roma với tỷ số cách biệt 5-2 ngay trên thánh địa Giuseppe Meazza. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò HLV Chivu tiến một bước dài đến danh hiệu Scudetto danh giá khi mùa giải đang trôi về những vòng đấu cuối.

Cuộc so tài giữa Inter và Roma hấp dẫn ngay từ đầu.

Cơn lốc xanh đen quét sạch Giuseppe Meazza

Trận đấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên khi đội chủ nhà Inter chủ động dâng cao đội hình với ý đồ đánh phủ đầu. Quyết tâm này sớm được cụ thể hóa chỉ sau chưa đầy 60 giây bóng lăn. Marcus Thuram thực hiện pha bứt tốc đầy sức mạnh bên hành lang cánh phải trước khi tung đường căng ngang dọn cỗ để thủ quân Lautaro Martinez đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo xanh đen chơi đầy hưng phấn. Tuy nhiên, Roma dưới sự dẫn dắt của HLV Gasperini đã cho thấy họ không phải đối thủ dễ bắt nạt. Sau những phút đầu choáng váng, đội khách dần lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Phút 40, nỗ lực của đại diện thành phố Rome được đền đáp khi Gianluca Mancini băng vào đánh đầu hiểm hóc từ quả treo bóng của Devyne Rensch, san bằng tỷ số 1-1.

Khoảnh khắc siêu sao của Hakan Calhanoglu

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số hòa, Hakan Calhanoglu đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu ở phút bù giờ thứ hai. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tung cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách gần 30 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc chết trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Siêu phẩm này không chỉ giúp Inter tái lập thế dẫn bàn mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ Roma trước khi bước vào giờ nghỉ.

Martinez giúp Inter bay cao.

Hiệp hai bùng nổ và sự sụp đổ của Roma

Bước sang hiệp hai, Inter tiếp tục duy trì áp lực khủng khiếp. Phút 52, kịch bản của bàn mở tỷ số được lặp lại: Thuram kiến tạo tinh tế để Lautaro Martinez dứt điểm một chạm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1. Đây đã là bàn thắng thứ 15 của chân sút người Argentina tại Serie A mùa này, giúp anh tiếp tục thống trị danh sách vua phá lưới.

Chỉ 3 phút sau, đến lượt Marcus Thuram trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử bằng cú đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc của Calhanoglu. Sự rệu rã của hàng thủ Roma tiếp tục bị khai thác ở phút 63 khi Nicolo Barella dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 5-1. Dù Lorenzo Pellegrini gỡ thêm một bàn cho đội khách ở phút 70, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản một thất bại thảm hại cho đại diện thủ đô.

Thống kê bàn thắng trận đấu

Cầu thủ Đội bóng Thời điểm ghi bàn Lautaro Martinez Inter Phút 2, Phút 52 Gianluca Mancini Roma Phút 40 Hakan Calhanoglu Inter Phút 45+2 Marcus Thuram Inter Phút 55 Nicolo Barella Inter Phút 63 Lorenzo Pellegrini Roma Phút 70

Với thắng lợi tưng bừng 5-2, Inter đã nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 9 điểm. Trong bối cảnh Serie A chỉ còn vài vòng đấu, Scudetto dường như đã nằm chắc trong tay thầy trò HLV Chivu. Ngược lại, Roma sẽ cần phải chấn chỉnh lại hàng phòng ngự nếu muốn duy trì vị trí trong nhóm tham dự cúp châu Âu mùa tới.