IO Interactive sa thải nhân sự sau khi Xbox hủy hợp đồng Project Fantasy Dù gặt hái thành công lớn với 007: First Light, IO Interactive vẫn phải cắt giảm nhân sự do Xbox chấm dứt thỏa thuận tài trợ cho dự án RPG trực tuyến Project Fantasy.

IO Interactive, studio đứng sau loạt game Hitman lừng danh, vừa chính thức thông báo cắt giảm nhân sự. Quyết định này gây bất ngờ lớn cho cộng đồng công nghệ và game thủ, bởi nó diễn ra ngay sau khi studio này đạt được thành công vang dội với tựa game mới nhất về điệp viên James Bond.

Nghịch lý giữa thành công thương mại và áp lực tài chính

Theo báo cáo mới nhất, dự án 007: First Light của IO Interactive đã ghi nhận những con số ấn tượng: bán được 1,5 triệu bản chỉ trong ngày đầu tiên và cán mốc 3 triệu bản sau hai tuần. Tựa game này nhận được điểm số Metascore 84/100 và 90% đánh giá tích cực trên nền tảng Steam. Tuy nhiên, thành công rực rỡ này không đủ để bảo vệ studio trước những biến động từ các đối tác chiến lược.

Một hình ảnh từ tựa game 007 First Light

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt sa thải này bắt nguồn từ việc Microsoft (thông qua bộ phận Xbox) quyết định chấm dứt thỏa thuận tài trợ và xuất bản cho dự án có tên mã Project Fantasy. Đây là một tựa game nhập vai trực tuyến (online RPG) mà IO Interactive đã ấp ủ từ lâu.

Tương lai của Project Fantasy và phản hồi từ các bên

Trong một thông báo chính thức, IO Interactive thừa nhận họ đang phải thích nghi với thực tế mới sau khi mối quan hệ với đối tác bên ngoài cho Project Fantasy kết thúc. Mặc dù phải đưa ra những quyết định khó khăn về nhân sự, studio khẳng định vẫn cam kết 100% với dự án này. "Vũ trụ tuyệt vời này chắc chắn sẽ được ra mắt," đại diện IO Interactive nhấn mạnh.

Về phía Microsoft, người phát ngôn của Xbox chia sẻ với Bloomberg rằng hãng đang xem xét lại các khoản đầu tư để tập trung vào những ưu tiên cao nhất. Động thái này được cho là bước dọn đường cho những thay đổi cấu trúc nội bộ lớn hơn tại Xbox, với dự báo về các đợt sa thải diện rộng trong toàn bộ mảng gaming của Microsoft bắt đầu từ tháng 7 tới.

Bảng tóm tắt thông tin dự án tại IO Interactive

Dự án Trạng thái hiện tại Ghi chú quan trọng 007: First Light Đã phát hành Thành công lớn với 3 triệu bản sau 2 tuần Project Fantasy Đang phát triển Bị Xbox hủy hợp đồng tài trợ và xuất bản Nhân sự Cắt giảm Đang hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng

Việc Xbox rút lui khỏi Project Fantasy cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược của các tập đoàn công nghệ hiện nay: ưu tiên các dự án nội bộ hoặc các thương hiệu có khả năng sinh lời ổn định thay vì mạo hiểm với các IP (sở hữu trí tuệ) mới từ đối tác bên thứ ba, ngay cả khi đối tác đó vừa chứng minh được năng lực qua các sản phẩm thành công rực rỡ trên thị trường.