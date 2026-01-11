iOS 18.7.11 vá 3 lỗ hổng cho iPhone XS, XS Max, XR, trong đó có lỗi CoreGraphics nghi bị khai thác Apple phát hành iOS 18.7.11 ngày 26/10 cho iPhone XS, XS Max, XR để vá ba lỗ hổng bảo mật, trong đó một lỗi được cảnh báo có thể đã bị khai thác trong thực tế.

Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật iOS 18.7.11 cho iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR, những thiết bị không còn khả năng nâng cấp lên các hệ điều hành mới hơn. Bản vá xử lý ba lỗ hổng, trong đó có một lỗi mà hãng cảnh báo có thể đã bị tin tặc khai thác qua các cuộc tấn công có chủ đích.

Theo trang hỗ trợ bảo mật của Apple, iOS 18.7.11 ra mắt vào ngày 26/10. Bản cập nhật cho thấy các máy không lên được phiên bản iOS mới nhất vẫn tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật cốt lõi.

CoreGraphics: lỗ hổng đáng lo ngại nhất trong bản vá

Tâm điểm của bản cập nhật là lỗ hổng mang mã định danh CVE-2026-86950 ở thành phần CoreGraphics. Lỗi này cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý trên thiết bị nạn nhân, chỉ bằng cách lừa người dùng xử lý một tệp chứa nội dung độc hại.

Đáng chú ý, Apple xác nhận đã nhận được báo cáo về khả năng lỗ hổng này từng bị lợi dụng trong một chiến dịch tấn công rất tinh vi. Mục tiêu là một số cá nhân cụ thể đang dùng các phiên bản hệ điều hành trước iOS 27. Tuy nhiên, hãng không tiết lộ danh tính các mục tiêu cũng như quy mô của đợt tấn công.

Hai lỗi còn lại: rò rỉ dữ liệu và truy cập camera trái phép

Song song với CoreGraphics, iOS 18.7.11 xử lý thêm hai lỗ hổng khác. Lỗi CVE-2026-65339 ở thành phần Audio có thể khiến ứng dụng làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Trong khi đó, lỗi CVE-2026-86990 trong CoreMedia tạo điều kiện cho ứng dụng độc hại tự ý truy cập camera của thiết bị mà không cần sự đồng ý hay cấp quyền từ chủ sở hữu.

Mã lỗ hổng Thành phần Nguy cơ được nêu CVE-2026-86950 CoreGraphics Thực thi mã tùy ý khi xử lý tệp độc hại; có thể đã bị khai thác trong thực tế CVE-2026-65339 Audio Ứng dụng có thể làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng CVE-2026-86990 CoreMedia Ứng dụng độc hại truy cập camera mà không cần người dùng cấp quyền

iPad cũng nhận bản vá tương ứng

Không chỉ iPhone, người dùng máy tính bảng cũng được cung cấp iPadOS 18.7.11 trên các model tương thích. Danh sách gồm iPad thế hệ thứ 7, iPad Air từ thế hệ thứ 4 trở lên, iPad từ thế hệ thứ 9 trở lên và iPad mini từ thế hệ thứ 6 trở lên.

Cách cài đặt và những lưu ý trước khi cập nhật

Do có lỗ hổng đã ghi nhận khả năng bị khai thác, việc chần chừ cập nhật sẽ khiến người dùng tiếp tục đối mặt với rủi ro bảo mật. Chủ sở hữu các thiết bị trong danh sách hỗ trợ nên kiểm tra và cài đặt ngay.

Mở Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Khi bản cập nhật xuất hiện, chọn Tải xuống và cài đặt.

Để quá trình cập nhật diễn ra an toàn và suôn sẻ, người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng, đảm bảo pin đầy đủ và duy trì kết nối Wi-Fi ổn định.

Điều người dùng máy đời cũ cần rút ra

Có thể thấy, việc một thiết bị không lên được hệ điều hành mới không đồng nghĩa với việc bị bỏ rơi về bảo mật. Với iPhone XS, XS Max và XR, iOS 18.7.11 là bản vá đáng ưu tiên, nhất là khi một trong ba lỗi đã có cảnh báo về khả năng bị lợi dụng trong thực tế.