iOS 26.4 beta 1: Apple hỗ trợ nhắn tin RCS mã hóa và nâng cấp bảo mật Apple vừa phát hành iOS 26.4 beta 1 với loạt cải tiến quan trọng gồm hỗ trợ RCS, tính năng bảo mật mặc định và nâng cấp mạnh mẽ cho ứng dụng Music, Podcasts.

Apple đã chính thức phát hành phiên bản iOS 26.4 beta 1 dành cho các nhà phát triển với số bản dựng 23E5207q. Người dùng iPhone đăng ký chương trình thử nghiệm hiện có thể cập nhật thông qua ứng dụng Cài đặt, chọn Cài đặt chung và mục Cập nhật phần mềm.

Hỗ trợ thử nghiệm tin nhắn RCS mã hóa

Điểm đáng chú ý nhất trên iOS 26.4 beta 1 là việc Apple bắt đầu thử nghiệm tính năng nhắn tin RCS được mã hóa. Hiện tại, giao thức này đang được triển khai giữa các thiết bị iPhone với nhau nhằm mục đích kiểm tra khả năng tương thích và bảo mật trước khi mở rộng ra các nền tảng khác.

Với iOS 26.4 beta 1, Apple đã bổ sung hỗ trợ thử nghiệm tính năng nhắn tin RCS được mã hóa (Nguồn: 9to5mac)

Nâng cấp trải nghiệm đa phương tiện trên Podcasts và Music

Ứng dụng Apple Podcasts nhận được cải tiến lớn về khả năng xử lý video. Nhờ công nghệ HLS (HTTP Live Streaming), ứng dụng có thể tự động điều chỉnh chất lượng hình ảnh theo tốc độ mạng, giúp việc chuyển đổi giữa chế độ xem video và nghe âm thanh trở nên mượt mà hơn. Ngoài ra, Apple cũng tích hợp hệ thống quảng cáo video động vào nền tảng này.

Apple Podcasts trên iOS 26.4 được nâng cấp với “khả năng podcast video nâng cao” (Nguồn: 9to5mac)

Đối với Apple Music, giao diện album và danh sách phát đã được cập nhật hình ảnh toàn màn hình sống động. Người dùng hiện có thể tìm kiếm các buổi hòa nhạc và lịch trình lưu diễn của nghệ sĩ ngay trong thư viện cá nhân. Đặc biệt, tính năng Playlist Playground dựa trên Apple Intelligence cho phép tạo danh sách nhạc thông minh thông qua các mô tả bằng văn bản.

Giao diện “Hồ sơ” được thiết kế lại này cũng xuất hiện trong App Store (Nguồn: 9to5mac)

Tăng cường bảo mật và tối ưu hóa giao diện hệ thống

Trong bản cập nhật này, tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp (Stolen Device Protection) đã được thiết lập ở trạng thái bật mặc định. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực sinh trắc học (Face ID hoặc Touch ID) khi người dùng thực hiện các thay đổi nhạy cảm ở những vị trí không tin cậy, kèm theo cơ chế độ trễ thời gian để tăng cường an toàn.

Ứng dụng Lời nhắc cũng bổ sung Danh sách Thông minh mới dành riêng cho các tác vụ "Khẩn cấp". Khi một việc cần làm được đánh dấu khẩn cấp, ứng dụng sẽ tự động đặt báo thức để đảm bảo người dùng không bỏ lỡ. Giao diện App Store cũng có sự thay đổi nhỏ khi thanh tìm kiếm được đưa lên phía trên và tab tìm kiếm được tích hợp vào thanh điều hướng bên dưới.

iOS 26.4 bổ sung một Danh sách Thông minh mới cho các tác vụ được đánh dấu là “Khẩn cấp” (Nguồn: 9to5mac)

Các cải tiến kỹ thuật khác

iOS 26.4 beta 1 còn mang đến một số thay đổi nhỏ nhưng hữu ích:

Phím tắt: Thêm hành động mới cho phép thiết lập giới hạn sạc pin cho iPhone.

Thêm hành động mới cho phép thiết lập giới hạn sạc pin cho iPhone. Sức khỏe: Bổ sung thêm các chỉ số chuyên sâu về dữ liệu giấc ngủ.

Bổ sung thêm các chỉ số chuyên sâu về dữ liệu giấc ngủ. CarPlay: Các đoạn mã nguồn cho thấy Apple đang chuẩn bị tích hợp tính năng phát video cho giao diện ô tô.

Các đoạn mã nguồn cho thấy Apple đang chuẩn bị tích hợp tính năng phát video cho giao diện ô tô. Cài đặt: Dễ dàng theo dõi danh sách thiết bị đang sử dụng dữ liệu từ Điểm truy cập cá nhân.

Một số thay đổi khác bao gồm hành động Phím tắt mới để đặt giới hạn sạc cho iPhone (Nguồn: 9to5mac)

Bên cạnh iOS, Apple cũng phát hành iPadOS 26.4 với thanh tab Safari nhỏ gọn và macOS 26.4 hỗ trợ tính năng giới hạn sạc pin cho các dòng MacBook đời mới.