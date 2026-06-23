iOS 27 beta 2 chính thức phát hành: Siri AI và bước ngoặt trí tuệ nhân tạo trên iPhone Apple vừa cập nhật bản beta thứ hai của iOS 27 cho các nhà phát triển với trọng tâm là Siri AI thế hệ mới. Bản cập nhật mang đến những cải tiến sâu về trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa giao diện Liquid Glass.

Apple vừa chính thức tung ra bản thử nghiệm thứ hai (beta 2) của hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 dành cho cộng đồng nhà phát triển. Bản cập nhật này xuất hiện sau khoảng hai tuần kể từ khi phiên bản beta đầu tiên được giới thiệu, tiếp tục lộ trình hoàn thiện các tính năng cốt lõi trước khi ra mắt công chúng.

Apple phát hành iOS 27 beta 2 cho các nhà phát triển

Siri AI: Sự chuyển mình từ trợ lý ảo sang chatbot thông minh

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất trên iOS 27 chính là sự nâng cấp toàn diện của Siri AI. Thay vì chỉ xử lý các câu lệnh đơn lẻ như trước đây, Siri giờ đây vận hành theo mô hình chatbot tương tự ChatGPT. Công nghệ này cho phép trợ lý ảo kết hợp kiến thức tổng quát với dữ liệu cá nhân từ các ứng dụng hệ thống như Tin nhắn và Mail.

Đáng chú ý, Siri mới có khả năng hiểu nội dung đang hiển thị trên màn hình để đưa ra các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh thực tế. Đây được xem là bước tiến lớn nhất của Siri trong nhiều năm qua, giúp trải nghiệm trí tuệ nhân tạo trên iPhone trở nên liền mạch và có tính ứng dụng cao hơn.

iOS 27 mang đến khá nhiều thay đổi thú vị liên quan đến trí thông minh nhân tạo

Mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence

Bên cạnh Siri, Apple cũng thực hiện hàng loạt nâng cấp cho các ứng dụng trong hệ sinh thái Apple Intelligence:

Photos và Safari: Tối ưu hóa khả năng tìm kiếm và xử lý dữ liệu thông minh.

Tối ưu hóa khả năng tìm kiếm và xử lý dữ liệu thông minh. Visual Intelligence: Tích hợp sâu vào ứng dụng Camera với chế độ Siri mới, cho phép nhận diện và phân tích đối tượng trực tiếp.

Tích hợp sâu vào ứng dụng Camera với chế độ Siri mới, cho phép nhận diện và phân tích đối tượng trực tiếp. Tính năng Viết bằng Siri: Hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản dựa trên AI trên toàn hệ thống.

Hỗ trợ soạn thảo và chỉnh sửa văn bản dựa trên AI trên toàn hệ thống. Ứng dụng Siri riêng biệt: Cung cấp không gian lưu trữ các cuộc hội thoại và lịch sử tương tác với AI.

Tinh chỉnh giao diện Liquid Glass và hiệu năng hệ thống

iOS 27 không chỉ tập trung vào AI mà còn mang đến ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới. Bản beta 2 bổ sung thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt, cho phép người dùng tùy biến sâu hơn về mặt thẩm mỹ. Về mặt kỹ thuật, Apple cho biết hệ điều hành mới đã được tối ưu để mở ứng dụng nhanh hơn, phản hồi bàn phím tức thì và tăng tốc độ truyền tải dữ liệu qua AirDrop.

Khả năng chuyển đổi giữa mạng Wi-Fi và mạng di động cũng được cải thiện để đảm bảo kết nối mượt mà, không bị gián đoạn. Những tinh chỉnh này nhằm đảm bảo trải nghiệm sử dụng hàng ngày ổn định bên cạnh các tính năng AI phức tạp.

Phần cứng tối ưu cho iOS 27

Để vận hành mượt mà các tính năng AI chuyên sâu trên iOS 27, các dòng thiết bị mới như iPhone 17 Pro Max được trang bị cấu hình mạnh mẽ với chip A19 Pro và hệ thống tản nhiệt tiên tiến.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên iPhone 17 Pro Max Chip xử lý A19 Pro (Tản nhiệt hơi nước) Màn hình Ceramic Shield bền bỉ hơn Camera chính Pro Fusion 48MP (Zoom quang học 8x) Thời lượng pin Xem video liên tục lên đến 37 giờ Công nghệ sạc Sạc nhanh 50% trong 20 phút

Hiện tại, các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải xuống bản cập nhật iOS 27 beta 2 thông qua mục Cập nhật phần mềm trong ứng dụng Cài đặt. Người dùng phổ thông được khuyến cáo nên chờ đợi các bản Public Beta hoặc phiên bản chính thức để đảm bảo tính ổn định cho thiết bị.