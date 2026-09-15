iOS 27 chính thức phát hành: Chuẩn 12GB RAM giới hạn trọn bộ Siri AI trên các mẫu iPhone Dù hỗ trợ từ iPhone 11, iOS 27 tạo ra sự phân hóa tính năng sâu sắc khi chỉ ba mẫu máy cao cấp sở hữu đủ 12GB RAM để vận hành đầy đủ mô hình trí tuệ nhân tạo Siri.

Apple đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 27 với danh sách thiết bị tương thích trải dài từ thế hệ iPhone 11 cho đến các dòng máy mới nhất, bao gồm cả mẫu iPhone SE thế hệ hai. Tuy nhiên, việc được lên phiên bản mới không đồng nghĩa với việc mọi thiết bị đều có trải nghiệm đồng nhất. Thay vào đó, Apple áp dụng chiến lược phân cấp tính năng dựa trên năng lực phần cứng, trong đó bộ công cụ Siri AI đầy đủ nhất chỉ xuất hiện độc quyền trên ba mẫu thiết bị cao cấp.

Yêu cầu 12GB RAM: Ngưỡng kỹ thuật vận hành AI trực tiếp trên máy

Bộ ba thiết bị duy nhất có thể khai thác trọn vẹn sức mạnh của Siri AI mới tại thời điểm iOS 27 ra mắt gồm iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air (không tính các phiên bản tương lai như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hay iPhone Duo). Điểm cốt lõi giúp các thiết bị này được trang bị đầy đủ tính năng là khả năng xử lý các mô hình Apple Intelligence trực tiếp trên thiết bị (on-device processing).

Để vận hành trơn tru nhóm mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ nhằm nhận diện giọng nói chính xác hơn khi đọc chính tả, cũng như cho phép tùy biến giọng nói trợ lý từ tốc độ đến độ biểu cảm, hệ thống đòi hỏi dung lượng bộ nhớ tạm thời tối thiểu là 12GB RAM. Trong khi ba thiết bị đầu bảng đáp ứng ngưỡng kỹ thuật này, thì các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 17 và iPhone 17e chỉ dừng lại ở mức 8GB RAM, dẫn đến việc bị giới hạn các tính năng AI chuyên sâu.

Phân tầng trải nghiệm Apple Intelligence trên từng thế hệ thiết bị

Ở phân tầng tiếp theo, Apple vẫn hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence và Siri AI tiêu chuẩn cho dòng iPhone 16 (bao gồm cả iPhone 16e) cùng bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Nhóm thiết bị này sở hữu giao diện Siri tái thiết kế hoàn toàn, ứng dụng Siri độc lập, cùng khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và kết hợp dữ liệu web để thực thi tác vụ trực tiếp trong ứng dụng. Ngoài ra, người dùng nhóm này còn nhận được các công cụ chỉnh sửa hình ảnh mới như Extend và Spatial Reframing.

Nhóm thiết bị Dung lượng RAM Mức độ hỗ trợ tính năng trên iOS 27 iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air 12GB Trọn bộ Siri AI cao cấp, tinh chỉnh biểu cảm giọng nói, mô hình AI chạy trực tiếp trên máy. Dòng iPhone 16 (gồm 16e), iPhone 15 Pro, 15 Pro Max 8GB Siri AI tiêu chuẩn, giao diện mới, nhận biết ngữ cảnh màn hình, công cụ hình ảnh Extend và Spatial Reframing. iPhone 11 đến iPhone 15 tiêu chuẩn/Plus, iPhone SE 2 Dưới 8GB Không hỗ trợ Apple Intelligence; tối ưu hóa hiệu năng, giao diện Liquid Glass, hệ thống tìm kiếm mới.

Ngược lại, người dùng sở hữu iPhone 15, iPhone 15 Plus trở xuống đến iPhone 11 sẽ không được tiếp cận Apple Intelligence hay các công cụ Siri AI mới. Dù vậy, bản cập nhật iOS 27 vẫn mang lại giá trị nhất định cho nhóm máy đời cũ thông qua việc tối ưu hiệu quả xử lý tác vụ, làm mới giao diện Liquid Glass và nâng cấp hệ thống tìm kiếm toàn diện.

Rào cản pháp lý tại châu Âu và chiến lược phần cứng tương lai

Bên cạnh phân hóa phần cứng, rào cản khu vực cũng tạo ra ngoại lệ đáng kể. Tại thị trường Liên minh châu Âu (EU), Siri AI chưa thể phát hành đồng thời trên iPhone và iPad khi iOS 27 ra mắt do vướng mắc các quy định thuộc Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Apple xác nhận đang làm việc cùng cơ quan quản lý sở tại để tìm giải pháp pháp lý, trong khi Siri AI vẫn sẽ có mặt trên nền tảng macOS 27 Golden Gate tại khu vực này.

Chiến lược lấy bộ nhớ RAM làm ranh giới phân cấp tính năng AI được dự báo sẽ tiếp diễn. Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, các thế hệ kế tiếp như iPhone 18 và 18e dự kiến trang bị 9GB RAM, trong khi các bản cao cấp như iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập sẽ duy trì mức 12GB RAM. Điều này đồng nghĩa sự phân mảnh trải nghiệm AI giữa các dòng máy của Apple sẽ trở thành tiêu chuẩn phân tầng sản phẩm lâu dài.

Để kiểm tra khả năng tương thích và tiến hành cài đặt iOS 27, người dùng các thiết bị từ iPhone 11 trở lên có thể truy cập trực tiếp vào mục Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm để tải về phiên bản mới nhất.