iOS 27 hé lộ thiết kế iPhone 18 Pro Max: Dynamic Island thu nhỏ 35% nhờ công nghệ Face ID ẩn Giao diện Siri AI mới trên bản thử nghiệm iOS 27 vô tình xác nhận iPhone 18 Pro Max sẽ có phần khuyết màn hình nhỏ hơn đáng kể nhờ đưa hệ thống Face ID xuống dưới lớp hiển thị.

iOS 27 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Apple vừa tích hợp siêu trợ lý Siri AI, đồng thời gián tiếp xác nhận thay đổi lớn về phần cứng trên iPhone 18 Pro Max. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở việc thu hẹp 35% diện tích Dynamic Island, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình tối ưu hóa không gian hiển thị của dòng điện thoại cao cấp này.

Mối liên hệ giữa giao diện Siri AI và kích thước Dynamic Island

Hệ điều hành iOS 27 phiên bản beta vừa chính thức mở cửa cho người dùng trải nghiệm siêu trợ lý Siri AI. Đáng chú ý, tâm điểm của giới công nghệ lại nằm ở một chi tiết thay đổi diện mạo đầy ẩn ý của trợ lý ảo này. Trong nhiều năm qua, Apple thường xuyên tối ưu hóa phần mềm để đón đầu các thay đổi về phần cứng, và Siri AI chính là bằng chứng mới nhất.

Trên các thế hệ iPhone hiện tại, do Dynamic Island có bề ngang khá lớn, Apple buộc phải kéo giãn hiệu ứng của Siri thành một hình bầu dục dài để tạo sự cân đối về thị giác. Tuy nhiên, trên iOS 27, Siri bất ngờ được đưa trở lại hình dạng quả cầu tròn giống như trên Mac và iPad mà không gây cảm giác bất đối xứng. Sự thay đổi này chỉ thực sự hợp lý khi phần cứng của iPhone 18 Pro Max sở hữu một Dynamic Island được tinh giản đáng kể.

Dynamic Island mới trên iPhone 18 Pro Max sẽ nhỏ hơn khoảng 35% so với thế hệ trước. Ảnh: 9to5mac

Giải pháp kỹ thuật đằng sau phần khuyết màn hình siêu gọn

Để đạt được kích thước Dynamic Island nhỏ hơn 35% so với thế hệ tiền nhiệm, Apple đã phải giải quyết những rào cản kỹ thuật phức tạp liên quan đến hệ thống nhận diện khuôn mặt. Theo các nguồn tin rò rỉ, giải pháp khả dĩ nhất mà hãng đang áp dụng là đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới lớp hiển thị, bao gồm cả công nghệ Dot Projector (máy chiếu điểm) thế hệ mới.

Việc dịch chuyển các linh kiện cảm biến xuống dưới màn hình giúp thu gọn diện tích phần khuyết mà không làm ảnh hưởng đến độ an toàn bảo mật. Dù vậy, các chuyên gia nhận định đây vẫn chưa phải là chiếc iPhone "toàn màn hình" hoàn mỹ. Apple vẫn giữ lại một phần không gian vật lý cho camera selfie thay vì giấu hoàn toàn dưới màn hình, nhằm đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất cho người dùng.

Chiến lược nâng cấp và phản ứng từ thị trường

Dù mang lại cải tiến về không gian hiển thị, nỗ lực này của Apple vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng công nghệ. Nhiều người dùng cho rằng ngay cả khi giảm 35% kích thước, phần cắt trên iPhone 18 Pro Max vẫn còn khá lớn so với thiết kế dạng lỗ khoét tinh tế trên các dòng điện thoại Android cao cấp hiện nay. Điều này khiến thiết bị mới mang dáng dấp của một bản nâng cấp nhẹ (kiểu hậu tố "S") hơn là một cuộc cách mạng về thiết kế.

Nhìn một cách tổng thể, iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ bảo lưu ngôn ngữ thiết kế cũ với khung kim loại và cụm camera đặc trưng. Việc thu nhỏ Dynamic Island có thể coi là một trạm dừng chân cần thiết để hãng hoàn thiện công nghệ trước khi chính thức trình làng mẫu iPhone không điểm khuyết trong tương lai. Đối với người dùng đang sở hữu iPhone 17 Pro Max, những thay đổi mang tính nhỏ giọt này sẽ là bài toán cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lên đời máy mới.