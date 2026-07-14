iOS 27 Public Beta chính thức ra mắt: Siri AI lột xác và hiệu năng tăng vọt 80% Apple vừa phát hành bản thử nghiệm công khai iOS 27 với sự xuất hiện của Siri AI thế hệ mới dựa trên chatbot. Bản cập nhật này hứa hẹn cải thiện hiệu năng xử lý dữ liệu lên đến 80% cùng khả năng tùy biến giao diện Liquid Glass độc đáo.

Apple đã chính thức công bố bản thử nghiệm công khai (Public Beta) của hệ điều hành iOS 27, sau một thời gian ngắn thử nghiệm giới hạn dành cho các nhà phát triển. Đây là cơ hội để người dùng phổ thông trải nghiệm sớm những tính năng đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) và các cải tiến hệ thống quan trọng trước khi phiên bản chính thức ra mắt vào mùa thu năm nay.

Apple iPhone sẽ nhận được nhiều tính năng AI mới với iOS 27.

Siri AI và Apple Intelligence: Bước tiến trong tương tác người máy

Điểm nhấn lớn nhất trên iOS 27 chính là sự lột xác của trợ lý ảo Siri. Giờ đây, Siri được xây dựng dựa trên mô hình chatbot tiên tiến, là sự kết hợp giữa ChatGPT và OpenClaw, giúp khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi trở nên tự nhiên hơn đáng kể.

Ứng dụng Siri hiển thị các cuộc trò chuyện trước đó.

Với hệ thống Apple Intelligence, Siri không chỉ dừng lại ở việc trả lời câu hỏi mà còn có thể thực hiện các tác vụ phức tạp sâu bên trong các ứng dụng. Người dùng có thể yêu cầu Siri thực hiện nhiều hành động liên tiếp mà trước đây đòi hỏi phải thao tác thủ công nhiều bước.

Trong iOS 27, Siri được dựa trên một chatbot.

Siri hiện có thể thực hiện nhiều hành động trong ứng dụng hơn trước.

Khả năng xử lý hình ảnh thông minh

Trên các dòng máy đời mới như iPhone 17 Pro, Apple Intelligence cho phép người dùng can thiệp sâu vào việc xử lý hình ảnh. AI có khả năng tự động tăng cường chất lượng ảnh, chỉnh sửa các chi tiết thừa hoặc thậm chí tạo ra những hình ảnh hoàn toàn mới dựa trên mô tả của người dùng.

iOS 27 có thể tăng cường và chỉnh sửa ảnh bằng AI...

... hoặc chỉ cần tạo ra một cái hoàn toàn mới.

Đột phá hiệu năng và giao diện Liquid Glass

Bên cạnh các tính năng AI, iOS 27 còn mang lại những cải tiến mạnh mẽ về mặt kỹ thuật. Apple đã giới thiệu giao diện người dùng Liquid Glass (Thủy tinh lỏng), cho phép người dùng tùy chỉnh độ trong suốt của các thành phần hệ thống theo sở thích cá nhân.

Về mặt hiệu năng, số liệu từ Apple cho thấy những mức tăng trưởng ấn tượng trong trải nghiệm thực tế:

Tác vụ xử lý Mức độ cải thiện Tốc độ khởi chạy ứng dụng Nhanh hơn 30% Thời gian tải trong ứng dụng Ảnh (Photos) Giảm 70% Tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop Nhanh hơn tới 80%

Cách thức trải nghiệm bản Public Beta

Để cài đặt iOS 27 Public Beta, người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program bằng tài khoản Apple ID. Sau khi chấp nhận các điều khoản, bản cập nhật sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update) dưới mục "Beta Updates".

Lưu ý quan trọng: Vì đây là phiên bản thử nghiệm, các lỗi phần mềm và xung đột hệ thống là điều khó tránh khỏi. Apple khuyến cáo người dùng nên sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng trước khi tiến hành cài đặt để tránh rủi ro mất mát thông tin. Phiên bản chính thức dự kiến sẽ được phát hành rộng rãi vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 tới.