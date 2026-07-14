iOS 27 Public Beta và bước ngoặt Siri AI: Những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý Apple chính thức phát hành iOS 27 Public Beta với tâm điểm là trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo. Bản cập nhật mang đến khả năng đàm thoại tự nhiên, công cụ chỉnh ảnh đám mây và giao diện Liquid Glass.

Sau giai đoạn thử nghiệm giới hạn, Apple đã chính thức phát hành phiên bản Public Beta của hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27. Đây là đợt nâng cấp quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của hệ sinh thái Apple khi tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào lõi hệ thống, đặc biệt là việc tái định nghĩa trợ lý ảo Siri.

Trọng tâm của iOS 27 tập trung vào việc tái định nghĩa trợ lý ảo Siri bằng trí tuệ nhân tạo.

Siri AI: Từ trợ lý giọng nói đến chatbot thông minh

Thay đổi mang tính bước ngoặt trên iOS 27 là sự xuất hiện của Siri thế hệ mới. Không còn dựa trên các cấu trúc câu lệnh cứng nhắc, Siri hiện được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ Gemini của Google, cho phép phản hồi tự nhiên và xử lý các truy vấn phức tạp hơn.

Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của ứng dụng Siri chuyên dụng, hoạt động tương tự các chatbot độc lập. Ứng dụng này cho phép lưu trữ lịch sử trò chuyện và đồng bộ hóa trên toàn bộ thiết bị từ iPhone, iPad đến Mac và Apple Watch. Người dùng có thể tương tác với Siri thông qua giọng nói, nút nguồn hoặc giao diện hiệu ứng mới tại khu vực Dynamic Island.

Yêu cầu khắt khe về phần cứng

Mặc dù iOS 27 hỗ trợ từ dòng iPhone 11 trở lên, nhưng các tính năng AI nâng cao lại đòi hỏi cấu hình phần cứng rất cao. Cụ thể:

Siri AI cơ bản: Chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lên.

Chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lên. Tính năng AI chuyên sâu: Yêu cầu thiết bị có dung lượng RAM tối thiểu 12 GB (dự kiến xuất hiện trên các dòng iPhone 17 Pro hoặc iPhone Air sắp tới).

Yêu cầu thiết bị có dung lượng RAM tối thiểu 12 GB (dự kiến xuất hiện trên các dòng iPhone 17 Pro hoặc iPhone Air sắp tới). Ngôn ngữ: Hiện tại Siri AI mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Để trải nghiệm tại Việt Nam, người dùng cần chuyển vùng thiết bị sang Mỹ và cài đặt ngôn ngữ trợ lý là tiếng Anh.

Hệ sinh thái công cụ AI hỗ trợ hình ảnh và tìm kiếm

Apple đã nhúng trực tiếp Siri AI vào ứng dụng Camera, cho phép người dùng nhận diện vật thể, địa danh hoặc tính toán lượng calo trong món ăn ngay thời gian thực. Ngoài ra, ứng dụng Ảnh (Photos) cũng được nâng cấp mạnh mẽ với các tính năng xử lý trên đám mây:

Clean Up (Xóa vật thể): Tận dụng máy chủ Apple để loại bỏ các chi tiết thừa một cách tự nhiên.

Tận dụng máy chủ Apple để loại bỏ các chi tiết thừa một cách tự nhiên. Expand (Mở rộng): Tự động bù đắp chi tiết cho khung hình khi người dùng mở rộng góc chụp.

Tự động bù đắp chi tiết cho khung hình khi người dùng mở rộng góc chụp. Spotlight AI: Cho phép tìm kiếm dữ liệu theo ngữ cảnh phức tạp hoặc phân tích trực tiếp các tệp tin trên màn hình.

Trình duyệt Safari cũng bổ sung tính năng "Notify Me", giúp theo dõi biến động giá cả hàng hóa hoặc trạng thái vé máy bay tự động.

Giao diện Liquid Glass và tối ưu hiệu suất

Về mặt thị giác, iOS 27 giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass (kính lỏng), cho phép tùy chỉnh độ trong suốt của các cửa sổ ứng dụng. Apple cũng cải thiện đáng kể hiệu suất truyền tải dữ liệu: tốc độ AirDrop tăng 80% và tốc độ mở ảnh mới nhanh hơn 70% so với phiên bản tiền nhiệm.

Bản Public Beta vẫn tiềm ẩn nhiều lỗi hệ thống và hao pin.

Có nên cập nhật iOS 27 Public Beta ngay lúc này?

Dù ổn định hơn bản dành cho nhà phát triển, nhưng Public Beta vẫn là phần mềm thử nghiệm. Người dùng có thể đối mặt với tình trạng nóng máy, hao pin hoặc xung đột ứng dụng bên thứ ba. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sao lưu dữ liệu trước khi nâng cấp và tránh cài đặt trên thiết bị làm việc chính.

Cách cài đặt iOS 27 Public Beta:

Truy cập beta.apple.com và đăng ký bằng Apple ID. Trên iPhone, vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Chọn Bản cập nhật beta và bật iOS 27 Public Beta. Tải về và cài đặt sau khi hệ thống hiển thị phiên bản mới.

Dự kiến, phiên bản chính thức của iOS 27 sẽ được phát hành rộng rãi vào tháng 9 tới, cùng thời điểm ra mắt thế hệ iPhone mới.