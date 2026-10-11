iOS 27.2.1 ra mắt sau hai tuần: bản vá bảo mật nhỏ nhưng người dùng iPhone nên cập nhật Apple phát hành iOS 27.2.1 chỉ hai tuần sau iOS 27.2, tập trung vá lỗ hổng bảo mật và sửa lỗi tồn đọng, đồng thời tung iOS 26.7.3 và iOS 18.7.12 cho máy cũ.

Apple vừa chính thức phát hành iOS 27.2.1, bản cập nhật tập trung vá các lỗ hổng bảo mật và sửa những lỗi còn tồn đọng trên hệ điều hành iOS 27. Đây là bản vá quy mô nhỏ, nhưng người dùng iPhone vẫn nên cài đặt sớm để duy trì độ ổn định và mức an toàn cho thiết bị.

Theo thông tin được Gizmochina ghi nhận, iOS 27.2.1 xuất hiện chỉ hai tuần sau iOS 27.2. Khoảng cách ngắn này cho thấy bản cập nhật được tung ra nhằm xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ điều hành.

iOS 27.2.1 mang đến điều gì sau hai tuần kể từ iOS 27.2?

Theo nguồn tin, iOS 27.2.1 không bổ sung tính năng mới. Bản cập nhật tập trung giải quyết các vấn đề còn sót lại và vá những lỗ hổng bảo mật được phát hiện khi người dùng sử dụng iOS 27.

Apple phát hành iOS 27.2.1

Nguồn tin chưa công bố danh sách chi tiết các lỗi đã được khắc phục hay mức độ nghiêm trọng của từng lỗ hổng. Vì vậy, thông tin chính xác nhất hiện nay là bản cập nhật hướng đến việc nâng cao tính ổn định và an toàn cho hệ thống.

Cách cài đặt iOS 27.2.1 qua mạng không dây

Người dùng có thể kiểm tra và tải bản cập nhật trực tiếp trên thiết bị qua kết nối không dây. Quy trình gồm ba bước:

Mở mục Cài đặt. Chọn Cài đặt chung. Vào phần Cập nhật phần mềm và hoàn tất quá trình cài đặt.

Máy đời cũ cũng nhận bản vá song song

Bên cạnh iOS 27, Apple tiếp tục hỗ trợ những thiết bị đời cũ hơn chưa tương thích hoặc không chạy phiên bản hệ điều hành này. Cụ thể, hãng đồng thời phát hành iOS 26.7.3 và iOS 18.7.12 để vá lỗi và duy trì mức bảo mật cần thiết cho các dòng sản phẩm đó.

Phiên bản Đối tượng và mục đích theo nguồn tin iOS 27.2.1 Thiết bị chạy iOS 27; vá lỗ hổng bảo mật và sửa lỗi tồn đọng iOS 26.7.3 Thiết bị đời cũ hơn; vá lỗi, duy trì bảo mật iOS 18.7.12 Thiết bị đời cũ hơn; vá lỗi, duy trì bảo mật

Việc duy trì các bản vá song song cho thấy nỗ lực của Apple trong việc hỗ trợ nhiều thế hệ thiết bị đang lưu hành trên thị trường. Do đó, người dùng các dòng máy cũ cũng nên kiểm tra và cập nhật kịp thời bản vá an ninh mới nhất.

Có nên cập nhật ngay?

Có. Dù là bản cập nhật nhỏ, iOS 27.2.1 vá các lỗ hổng bảo mật và sửa lỗi tồn đọng, hai yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến độ an toàn và tính ổn định của iPhone. Người dùng nên sao lưu dữ liệu, kết nối mạng ổn định và đảm bảo đủ pin trước khi cài đặt.