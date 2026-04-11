iOS 27.3 beta 1 cho nhà phát triển: cách cài đặt và những tính năng Apple vẫn chưa đưa trở lại Apple phát hành iOS 27.3 và iPadOS 27.3 beta 1 một tuần sau bản 27.2, kèm kỳ vọng về ứng dụng Sức khỏe mới, AI tại Trung Quốc và RCS cho Telstra ở Australia.

Apple vừa phát hành bản beta đầu tiên của iOS 27.3 và iPadOS 27.3 cho cộng đồng nhà phát triển. Bản thử nghiệm này xuất hiện đúng một tuần sau khi hãng tung các phiên bản chính thức iOS 27.2 và iPadOS 27.2. Người dùng đã đăng ký tài khoản nhà phát triển có thể tải về trực tiếp trên thiết bị.

Theo thông tin từ Gizmochina, bản cập nhật cho phép nhà phát triển tiếp cận sớm những tính năng và cải tiến sắp ra mắt. Đây cũng là bước tiếp theo trong tiến trình thử nghiệm phần mềm cho thiết bị di động của Apple.

Một tuần sau iOS 27.2, Apple mở ngay vòng thử nghiệm mới

Nhịp phát hành này cho thấy Apple duy trì tiến độ thử nghiệm liên tục. Bản beta 1 của iOS 27.3 và iPadOS 27.3 được gửi tới các nhà phát triển ngay sau khi các bản 27.2 chính thức đến tay người dùng.

Apple phát hành iOS 27.3 cho các nhà phát triển

Cài bản beta trên iPhone và iPad: các bước cần làm

Để cài đặt, người dùng thực hiện lần lượt các bước sau trên thiết bị:

Mở mục Cài đặt. Đi tới phần Cài đặt chung. Chọn Cập nhật phần mềm. Bật tùy chọn nhận bản dành cho nhà phát triển.

Thiết bị phải được liên kết với một tài khoản nhà phát triển hợp lệ của Apple. Nếu không, hệ thống sẽ không hiển thị tệp tin cập nhật.

Những tính năng iOS 27 người dùng vẫn đang chờ

Bản beta mới xuất hiện khi người dùng vẫn chờ một số tính năng Apple từng công bố cho chu kỳ iOS 27. Một trong số đó là ứng dụng Sức khỏe được thiết kế lại, tích hợp thêm các phân tích và hướng dẫn từ hệ thống thông minh của Apple. Ứng dụng này cũng được nhắc đến cùng khả năng hỗ trợ trên dòng iPhone Duo.

Bên cạnh đó, một số tính năng khác chưa xuất hiện trở lại trong các bản dựng gần đây. Đơn cử là khả năng giúp Safari tự động khắc phục các mật khẩu yếu hoặc bị rò rỉ thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo của Apple.

Bản cập nhật iOS 27 mới mang đến nhiều thay đổi thú vị

Trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc và RCS cho Telstra: điều có thể đến cùng iOS 27.3

Theo thông tin ghi nhận từ quá trình thử nghiệm, Apple có kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống trí tuệ nhân tạo sang thị trường Trung Quốc thông qua iOS 27.3. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa các tính năng thông minh tiếp cận rộng rãi hơn với người dùng quốc tế.

Ngoài ra, bản cập nhật sắp tới cũng có thể mang lại khả năng hỗ trợ RCS cho nhà mạng Telstra tại Australia. Những thay đổi này cho thấy Apple tiếp tục hoàn thiện các lớp tính năng liên lạc và dịch vụ nền tảng trong hệ sinh thái của mình.

Tổng hợp nhanh: điều đã rõ và điều còn chờ xác nhận

Nội dung Tình trạng theo nguồn tin iOS 27.3 và iPadOS 27.3 beta 1 Đã phát hành cho nhà phát triển Ứng dụng Sức khỏe thiết kế lại Người dùng vẫn đang chờ Safari tự khắc phục mật khẩu yếu hoặc bị rò rỉ Chưa xuất hiện trở lại trong các bản dựng gần đây Trí tuệ nhân tạo tại thị trường Trung Quốc Apple có kế hoạch mở rộng qua iOS 27.3 RCS cho Telstra tại Australia Có thể được hỗ trợ trong bản cập nhật sắp tới

Nhìn chung, bản beta đầu tiên của iOS 27.3 chủ yếu dành cho nhà phát triển thử nghiệm. Nhiều tính năng liệt kê ở trên vẫn là kỳ vọng hoặc khả năng, chưa phải xác nhận chính thức. Người dùng phổ thông nên chờ bản chính thức thay vì cài bản thử nghiệm trên thiết bị chính.