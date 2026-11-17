iOS 27.3 beta 2 có gì mới: Health thiết kế lại, Safari thêm Vertical Tabs, Siri AI mở rộng Apple tung iOS 27.3 beta 2 cho nhà phát triển, bổ sung thẻ Insights và Longevity cho Health, Adaptive Dark Mode cho Safari và nhiều quyền hơn cho Siri AI.

Apple vừa phát hành iOS 27.3 beta 2 cho các nhà phát triển, hai tuần sau bản thử nghiệm đầu tiên. Bản cập nhật mang đến ứng dụng Health được thiết kế lại, hai tính năng mới cho trình duyệt Safari và khả năng thao tác sâu hơn của Siri AI trên các ứng dụng mặc định.

Theo thông tin từ 9to5Mac và MacRumors, phiên bản này tập trung hoàn thiện trải nghiệm cốt lõi và mở rộng khả năng tương tác trong hệ sinh thái Apple. Các nhà phát triển đã đăng ký có thể tải bản cập nhật qua mục Cập nhật phần mềm.

Health đổi giao diện, thêm thẻ Insights và Longevity

Ứng dụng Health trở lại trên iOS 27.3 beta 2 với giao diện hoàn toàn mới. Apple bổ sung các thẻ thông tin chuyên sâu để người dùng theo dõi và phân tích dữ liệu sức khỏe trực quan hơn so với các phiên bản trước.

Giao diện ứng dụng Health trên iOS 27.3 beta 2

Điểm nhấn lớn nhất là thẻ Insights. Hệ thống tự động tổng hợp xu hướng về giấc ngủ, hoạt động thể chất và nhiều chỉ số khác. Nhờ đó, người dùng nắm bắt tình trạng cơ thể nhanh hơn mà không cần mở từng mục riêng lẻ như trước.

Bên cạnh đó, thẻ Longevity (Tuổi thọ) lần đầu xuất hiện. Tính năng này dùng dữ liệu thu thập từ Apple Watch để tính Health Age (Tuổi sức khỏe). Hệ thống đối chiếu các chỉ số y tế của người dùng với mức trung bình của độ tuổi tương ứng, từ đó đưa ra cái nhìn tổng quan về tình trạng lão hóa sinh học.

Safari có bố cục dọc, Siri AI can thiệp sâu vào ứng dụng hệ thống

Ở trình duyệt Safari, người dùng giờ có thể bật tùy chọn Vertical Tabs. Bố cục này chuyển toàn bộ thẻ đang mở sang cạnh trái màn hình, tối ưu không gian hiển thị và giúp quản lý nhiều tab gọn gàng hơn.

iOS 27.3 mang đến nhiều thay đổi thú vị

Một bổ sung quan trọng khác là Adaptive Dark Mode. Tính năng này tự động làm tối giao diện của những trang web vốn không hỗ trợ chế độ nền tối nguyên bản, giúp giảm mỏi mắt khi duyệt web vào ban đêm.

Trong khi đó, Siri AI có thể thao tác chéo qua nhiều ứng dụng như Calendar, Files, Mail, Maps, Photos và Reminders. Người dùng có thể yêu cầu Siri tạo và lưu playlist âm nhạc, lên lịch gửi tin nhắn tự động hoặc tạo mục nhật ký trong ứng dụng Journal chỉ bằng giọng nói.

Những tinh chỉnh nhỏ nhưng đáng chú ý trên thiết bị và dịch vụ Apple

Không chỉ dừng ở các ứng dụng cốt lõi, iOS 27.3 beta 2 còn có hàng loạt thay đổi hướng đến việc cá nhân hóa và tối ưu trải nghiệm hằng ngày. Bảng dưới đây tóm tắt các nâng cấp được nhắc đến.

Tính năng Nội dung cập nhật Reachability (iPhone Duo) Dịch chuyển nội dung hiển thị theo chiều ngang về một trong hai bên màn hình, giúp dùng một tay dễ hơn. Màn hình StandBy Thêm nhiều mặt đồng hồ mới; tùy biến sâu về màu sắc, thêm widget phức tạp và thiết lập nhiều cấu hình hiển thị. Apple Fitness+ Tích hợp Gym Strength, hoạt động như huấn luyện viên ảo, tạo kế hoạch tập tạ 4 tuần dựa trên mục tiêu cá nhân và thiết bị sẵn có. Apple Music Selfie Sing cho phép quay video selfie sắc nét khi hát karaoke trong ứng dụng.

Khi nào người dùng phổ thông được trải nghiệm?

Hiện iOS 27.3 beta 2 mới dành cho nhà phát triển đăng ký. Theo nguồn tin, phiên bản chính thức dự kiến được phát hành rộng rãi vào tháng 12 tới.

Với các cải tiến từ giao diện đến trí tuệ nhân tạo, bản cập nhật này hướng đến trải nghiệm toàn diện hơn trên iPhone và các thiết bị đi kèm. Tuy nhiên, đây vẫn là bản thử nghiệm nên tính năng có thể thay đổi trước khi phát hành chính thức.