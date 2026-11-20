iOS 27.3 Public Beta 2: Siri AI trả lời về dữ liệu sức khỏe, iPhone Duo mở khóa bằng khuôn mặt Apple phát hành iOS 27.3 và iPadOS 27.3 Public Beta 2 với Safari có tab dọc, Health thiết kế lại, Siri AI nâng cấp và thử nghiệm giới hạn Apple Intelligence.

Apple vừa phát hành bản Public Beta 2 của iOS 27.3 và iPadOS 27.3 cho người dùng đã đăng ký thử nghiệm sớm, theo MacRumors và 9to5Mac. Bản cập nhật tập trung vào ba mảng chính: giao diện Safari và ứng dụng Health, các tính năng riêng cho iPhone Duo, cùng những nâng cấp mới cho Siri AI và Apple Intelligence.

Safari, Health và Calendar nhận thay đổi gì?

Trên Safari, Apple bổ sung tùy chọn Vertical Tabs (tab dọc) và chế độ Adaptive Dark Mode. Chế độ này tự động chuyển các trang web sang nền tối, kể cả khi trang đó không hỗ trợ sẵn giao diện tối. Nhờ vậy, người dùng đỡ mỏi mắt hơn khi lướt web vào ban đêm.

Bản cập nhật iOS 27.3 public beta dành cho người dùng

Ứng dụng Health được thiết kế lại và quay trở lại sau đợt thử nghiệm trước đó. Tính năng Insights mới tự động thu thập, phân tích xu hướng từ dữ liệu sức khỏe của người dùng. Trong khi đó, mục Longevity cung cấp thông tin so sánh Tuổi sức khỏe (Health Age) dựa trên các chỉ số đo lường từ Apple Watch.

Ở ứng dụng Calendar, thanh tìm kiếm và nút tạo sự kiện được chuyển xuống cạnh dưới màn hình. Thay đổi này giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn trên các thiết bị màn hình lớn. Ngoài ra, Apple TV bổ sung video podcast, còn Apple News+ mở rộng các trò chơi giải đố sang nhiều khu vực mới.

iPhone Duo: mở khóa bằng khuôn mặt ngay cả khi máy đang đóng

Với dòng thiết bị gập iPhone Duo, iOS 27.3 cho phép mở khóa bằng khuôn mặt thông qua camera trước khi máy đang đóng. Người dùng cũng có thể bật tính năng Attention Aware để màn hình ngoài luôn sáng khi họ đang nhìn vào thiết bị.

Tuy nhiên, Apple lưu ý việc xác thực thanh toán hay mật khẩu trên iPhone Duo vẫn yêu cầu Touch ID. Tính năng mở khóa bằng khuôn mặt cũng sẽ đòi hỏi nhập lại mật mã sau 45 phút không sử dụng.

iOS 27.3 beta 2 mang đến nhiều thay đổi thú vị

Hãng còn bổ sung tùy chọn khóa máy tự động ngay khi người dùng gập thiết bị lại. Bên cạnh đó là tính năng Reachability, giúp dồn nội dung sang một bên để dễ thao tác hơn.

Siri AI hiểu ngữ cảnh rộng hơn, Apple Intelligence bắt đầu có giới hạn

Siri AI tiếp tục được nâng cấp. Người dùng giờ có thể hỏi trực tiếp về dữ liệu trong ứng dụng Health, gồm số bước chân, nhịp tim và vòng hoạt động. Siri cũng đọc hiểu toàn bộ bối cảnh của một trang web trên Safari, bao gồm cả phần nội dung chưa được cuộn tới.

Đáng chú ý, Apple đã bắt đầu thử nghiệm giới hạn sử dụng đối với các tính năng Apple Intelligence. Người dùng đăng ký gói iCloud+ từ 200GB trở lên sẽ có dung lượng xử lý AI lớn hơn, còn gói 50GB giữ nguyên mức giới hạn tiêu chuẩn.

Tóm tắt các thay đổi chính trên iOS 27.3 Public Beta 2

Mảng tính năng Thay đổi nổi bật Safari Vertical Tabs (tab dọc), Adaptive Dark Mode Health Thiết kế lại, thêm Insights và mục Longevity với Tuổi sức khỏe (Health Age) Calendar Thanh tìm kiếm và nút tạo sự kiện chuyển xuống cạnh dưới iPhone Duo Mở khóa bằng khuôn mặt khi máy đóng, Attention Aware, tự khóa khi gập, Reachability Siri AI Hỏi về dữ liệu Health, đọc hiểu toàn bộ trang web trên Safari Apple Intelligence Thử nghiệm giới hạn sử dụng theo gói iCloud+ (từ 200GB trở lên có dung lượng xử lý lớn hơn)

Hướng đi của Apple trước bản chính thức

Bản cập nhật mới cho thấy Apple đang đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ sinh thái phần mềm trước dịp cuối năm. Với những nâng cấp sâu về Apple Intelligence và phần giao diện được tối ưu, phiên bản chính thức hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn. Do vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, các tính năng và giới hạn nêu trên có thể còn thay đổi trước khi phát hành rộng rãi.