iOS 27.3 public beta đầu tiên có gì mới: Safari thẻ dọc, Siri AI nâng cấp, Health thiết kế lại Apple mở public beta iOS 27.3, iPadOS, macOS Golden Gate, tvOS và watchOS 27.3 hai ngày sau bản nhà phát triển; bản chính thức dự kiến ra mắt tháng 12.

Apple đã phát hành bản thử nghiệm công khai (public beta) đầu tiên của iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS Golden Gate 27.3, tvOS 27.3 và watchOS 27.3. Động thái diễn ra hai ngày sau khi các phiên bản dành cho nhà phát triển xuất hiện. Người dùng đã đăng ký chương trình Beta của Apple có thể tải về để trải nghiệm sớm trước khi bản chính thức đến tay đông đảo người dùng, dự kiến vào tháng 12.

Apple phát hành bản public beta đầu tiên của iOS 27.3

Safari và Siri AI: hai thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27.3

Trên iOS 27.3, trình duyệt Safari nhận hai nâng cấp quan trọng. Đó là tùy chọn giao diện thẻ theo chiều dọc (Vertical Tabs) và chế độ tối thích ứng (Adaptive Dark Mode).

Bên cạnh đó, trợ lý Siri AI được cải tiến để thực hiện nhiều tác vụ chuyên sâu hơn bên trong và giữa các ứng dụng của Apple. Nhà phát triển cũng đã có thể tự thiết lập các hành động tùy chỉnh để Siri thực thi.

Phần mềm mới mang đến nhiều thay đổi thú vị

Sức khỏe, Apple Music và iPhone Duo cũng có điểm mới

Ứng dụng Sức khỏe (Health) có thiết kế mới, tích hợp thêm các thông tin phân tích tùy chỉnh và dữ liệu chỉ số sống thọ (Longevity).

Với thiết bị iPhone Duo, hệ thống hiện đã hỗ trợ tính năng Tầm với (Reachability). Ngoài ra, Apple Music xuất hiện tính năng Hát cùng Camera (Selfie Sing), đi kèm một số tinh chỉnh ở chế độ Chờ (StandBy) cho các dòng iPhone không thuộc dòng Duo.

Mac và Apple Watch: Live Activities lên máy tính, Audio Intelligence lên cổ tay

Trên macOS Golden Gate 27.3, máy tính Mac được bổ sung các tính năng Safari mới tương tự trên iOS. Phiên bản này cũng đưa Hoạt động trực tiếp (Live Activities) lên các mẫu Mac không có Dynamic Island, giúp người dùng theo dõi thông tin ứng dụng theo thời gian thực.

Đối với Apple Watch Series 12 và Ultra 4, Apple bắt đầu thử nghiệm nhóm tính năng Trí tuệ âm thanh (Audio Intelligence). Trong đó, Tua lại trực tiếp (Live Rewind) tạo bản ghi văn bản từ 15 giây lời nói gần nhất, còn Tóm tắt Siri (Siri Recap) cung cấp đoạn tổng hợp ngắn gọn về các cuộc trò chuyện trong ngày.

Tổng hợp tính năng mới theo thiết bị

Nền tảng Tính năng mới iOS 27.3 Safari có Vertical Tabs và Adaptive Dark Mode; Siri AI nâng cấp; ứng dụng Health thiết kế mới với dữ liệu Longevity; Selfie Sing trên Apple Music; tinh chỉnh StandBy iPhone Duo Hỗ trợ Tầm với (Reachability) macOS Golden Gate 27.3 Tính năng Safari mới; Live Activities trên Mac không có Dynamic Island Apple Watch Series 12 và Ultra 4 Thử nghiệm Audio Intelligence gồm Live Rewind (bản ghi 15 giây) và Siri Recap

Cách đăng ký và cập nhật bản thử nghiệm

Để dùng thử, người dùng cần truy cập trang web thử nghiệm beta của Apple và đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn tất xác minh, thiết bị có thể tải bản cập nhật qua mục Cập nhật phần mềm trong ứng dụng Cài đặt.

Theo kế hoạch dự kiến từ nguồn tin, các bản cập nhật chính thức sẽ được Apple phát hành rộng rãi trong tháng 12. Do đây vẫn là bản thử nghiệm, các tính năng nêu trên có thể còn thay đổi trước khi phát hành chính thức.